Алла Пугачёва обиделась на всех россиян, но всё равно планирует вернуться

Она исполняла песню «Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна». А потом люди просто берут, хлопают дверью и уезжают из своего дома, говорят, что все вокруг негодяи… Это несправедливо, это некрасиво, это неправильно, это не по-человечески.