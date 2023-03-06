Алла Пугачёва обиделась на всех россиян, но всё равно планирует вернуться

А пока нашла покупателя на свой замок за миллиард рублей.
Алла Борисовна обосновалась в Израиле. Осенью 2022 она хотела вернуться в Россию и даже отправила детей в столичную школу. Но когда Максима Галкина* признали иноагентом, она собралась и улетела в Тель-Авив.
Были холопами, стали рабами.
Сообщила она о россиянах ещё в прошлом году.
На эту тему высказался продюсер Иосиф Пригожин:
Она исполняла песню «Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна». А потом люди просто берут, хлопают дверью и уезжают из своего дома, говорят, что все вокруг негодяи… Это несправедливо, это некрасиво, это неправильно, это не по-человечески.
А сегодня стало известно, что Пугачёва нашла покупателя для своего замка в деревне Грязь. Стоимость сделки - миллиард рублей. Об этом сообщил её продюсер Сергей Дворцов:
Сейчас в особняке никто не живёт, он под надёжной охраной и по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок миллиард рублей.
Более того, продюсер поделился планами Пугачёвой:
У меня есть информация, что Алла Борисовна вернётся в Россию через пять лет. Более того, Пугачева ещё споёт.
Ну а пока муж примадонны колесит с концертами по всему миру и собирает деньги в фонд помощи беженцам с Украины.
*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.
Источник:
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Как можно "кормить" тех кто тебе бабки приносит за билеты на концерте
Всем миром на примадонну скидывались а она теперь вот фигвамы рисует
Оптимистично, однако!
Она может вернуться только в ту страну, которая проиграет в нынешнем замесе. А этому не бывать.