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Алла Пугачёва обиделась на всех россиян, но всё равно планирует вернуться

Алла Пугачёва обиделась на всех россиян, но всё равно планирует вернуться

Автор:
06 марта 2023 16:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Иосиф Пригожин   замок   максим галкин   продажа   россияне   сделка   
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А пока нашла покупателя на свой замок за миллиард рублей.

Алла Борисовна обосновалась в Израиле. Осенью 2022 она хотела вернуться в Россию и даже отправила детей в столичную школу. Но когда Максима Галкина* признали иноагентом, она собралась и улетела в Тель-Авив.

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Были холопами, стали рабами.

Сообщила она о россиянах ещё в прошлом году.


На эту тему высказался продюсер Иосиф Пригожин:

Она исполняла песню «Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна». А потом люди просто берут, хлопают дверью и уезжают из своего дома, говорят, что все вокруг негодяи… Это несправедливо, это некрасиво, это неправильно, это не по-человечески.

А сегодня стало известно, что Пугачёва нашла покупателя для своего замка в деревне Грязь. Стоимость сделки - миллиард рублей. Об этом сообщил её продюсер Сергей Дворцов:

Сейчас в особняке никто не живёт, он под надёжной охраной и по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок миллиард рублей.

Более того, продюсер поделился планами Пугачёвой:

У меня есть информация, что Алла Борисовна вернётся в Россию через пять лет. Более того, Пугачева ещё споёт.

Ну а пока муж примадонны колесит с концертами по всему миру и собирает деньги в фонд помощи беженцам с Украины.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Источник:

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Метки: Алла Пугачева   Иосиф Пригожин   замок   максим галкин   продажа   россияне   сделка   
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25  комментариев
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3k
Олег Данилов 59 минут назад
Какое жесткое нарушение формальной логики. тут бы ренген мозга пора делать.
Как можно "кормить" тех кто тебе бабки приносит за билеты на концерте
Всем миром на примадонну скидывались а она теперь вот фигвамы рисует
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3k
ZET 5 минут назад
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782
Nik Nik 6 минут назад
Приедет назад в Россию ? А разве у нас есть договор с Израилем о приёме и утилизации мусора ?.....))
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5k
Robin 12 минут назад
"Алла Борисовна вернётся в Россию через пять лет. Более того, Пугачева ещё споёт."
Оптимистично, однако!
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40k
Сергей 12 минут назад
У Пугачевой, настоящая фамилия Бендицкая. Настоящий отец это чистый еврей Иосиф Абрамович Бендицкий. Но так случилось, что её воспитывал и вырастил ее отчим Боря Пугачев. Поэтому отчество и фамилия у нее от Бори Пугачева.
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325
СергейБернатович 12 минут назад
через 5 лет она тут никому не нужна будет
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25k
ПаганецЪ 14 минут назад
Шо, в "святой земле" таки не платят? Ай-яй-яй, вот досада!
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1k
Eric Cartman 21 минуту назад
Не имеющая особого таланта выставочная "примадонна" от культурной мафии, которая имела всех своих наивных потребителей.
Она может вернуться только в ту страну, которая проиграет в нынешнем замесе. А этому не бывать.
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4k
Александр 23 минуты назад
Старый плавучий чемодан.
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816
Gigantes 24 минуты назад
Нет уж, умерла так умерла
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6k
Андрей Крылов 36 минут назад
Знаете, мне немножко жалко эту старую дуру. Была же реально хорошей певицей, её реально уважали при СССР и чуть позже. А потом... Деменция чтоль развивается?
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52k
dima423 37 минут назад
Пошла нахрен гнилая бабка...
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12k
Kostick 39 минут назад
"вернётся в Россию через пять лет. Более того, Пугачева ещё споёт." - всем бы в её возрасте такой оптимизм иметь))) не, ну тушку то могут и привезти, а вот петь, под фанеру разве)
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31k
Slonyash 40 минут назад
Да нах она сдалась.
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173
Jimmy 40 минут назад
если продала дворец в грязи, то куда она возвращаться собралась ?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
14k
18k
Александр 42 минуты назад
Спалить домик, пусть продаёт
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5k
Frank Borman 47 минут назад
Говно не тонет, Кошердонна Россию не оставит в покое.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
7k
33k
Fat Lynx 53 минуты назад
Кого этот паразит мог кормить?
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10k
Vacony 54 минуты назад
да чет бабушка попутала... это страна ее вырастила, выкормила, концертами угощала, телевизором баловала... а она обиженку включила и уехала
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