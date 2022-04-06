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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5677 постов • 717 подписчиков подписаться
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«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»

«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд» (4 фото)

Автор:
06 апреля 2022 15:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Макаревич   звезды   критика   машина времени   музыкант   обида   певец   
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Сейчас он «обижается» сидя в Израиле. В последнее время эта страна стала прибежищем для многих уехавших «патриотов».

Матёрый музыкант, певец ртом и орденоносец - Андрей Вадимович Макаревич.

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Как справедливо замечают многие: люди проходят по 2-3 войны и то у них нет такого количества медалей. А у Макаревича есть.

Возможно, ему их надавали за тот вклад в культуру, который он сделал? Макар с «Машиной времени» ведь и правда оказали большое влияние на несколько поколений. И в СССР, и в России 1990-х, это была супер популярная группа. Сейчас их слушают немногие, да и выступают они очень редко, а тогда это были чуть ли не советские Битлз.

И чем реже выступает «Машина» и Макаревич, тем чаще он высказывается по разным вопросам. Лучше бы он этого не делал - потому что он всё время критикует и всё время чем-то недоволен. Политика, культура, ковид или последние события - Макаревич сразу включает дерьмомёт и поливает всех окружающих.

Сейчас он в Израиле. Как и многие другие актёры, музыканты, певцы, ведущие, режиссёры и остальная «богема», которая в последнее время побежала из России в разные стороны. Это здесь они заработали популярность и огромные деньги, это здесь их любили и к их мнению прислушивались, это здесь им вручали медали, звания и давали деньги на их творчество. А когда времена изменились, они сразу же уехали - это ведь так патриотично, верно?

Причём ладно бы уехали - это их дело. Но некоторые ещё и продолжают орать, но уже сидя в комфортном Израиле, Лондоне или США. Вот и Макаревич никак не успокоится, вчера он написал в своей Телеге:

Жёсткое разочарование. А ведь когда-то был неплохим музыкантом и адекватным человеком.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Макаревич   звезды   критика   машина времени   музыкант   обида   певец   
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36  комментариев
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4k
ron 45 минут назад
Я очень рад, что ТАКАЯ Россия уехала, и более того, буду счастлив, если она никогда не вернётся, всё это сборище быдло-идолов и псевдо-поп-икон... пусть сидят в своих израилях и зарабатывают там же. Тошнит от престарелых говномесов, считающих себя честью и совестью народа.
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198
rehbinder Полминуты назад
От грязи очистилась Россия, вся грязь - грязная Россия уехала, но это ж хорошо, замечательно
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6k
soar Минуту назад
По-моему, пора внедрять практику лишения званий и наград. Звание "заслуженного" налагает особую ответственность за то, что вылетает изо рта. И если "заслуженный" перестает следить за метлой, государство должно давать ясный сигнал, что не потерпит подобного.
Ну и лишите уже возможности их проводить концерты на больших площадках. В сельских дк пусть выступают.
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104
Игорь Ш 2 минуты назад
Мне интересно, его высказывания читают власть предержащие от искусства?
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1k
investas 2 минуты назад
Не завидуйте, они уехали, мы тут остались. Были бы деньги, тоже уехали на Мальдивы)
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184
D A 3 минуты назад
Автор, ты му.к. Тебе до него- как пешком до Луны.
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2k
DVPET 3 минуты назад
"...стала прибежищем для многих уехавших «патриотов»..."
Сначала "уехавших" не правильно прочитал, а потом понял что правильно...
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0
Сергей 4 минуты назад
В 1922 из СССР реально уехала Россия на "философском пароходе", причём насильно - многие не хотели покидать свою Родину. Сейчас в 2022 сваливают крысы, причём сугубо добровольно - их никто не гонит, сами слинивают паскудники. Это не Россия уехала от нас, а гаумно (возомнившее себя совестью и элитой России) само смылось из России, этим очистив её!
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970
Елена Захарова 8 минут назад
С каких это пор, людей, чья работа заключается только в том, что бы развлекать нас, стали Россией? Они же просто шуты, клоуны и т.д. С чего ли вдруг, они возомнили себя элитой? Ну уехали и уехали, пусть валят. Только потом что бы не возвращались "из отпусков" и "после лечения"
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18k
Шуруп 9 минут назад
Так было всегда. И везде.
После Революции белая "элита" съ эб нула из России и рассосалась по всему миру.
И сегодня потомки той "элиты" топят за санкции...
И сегодня другая "элита" рассасывается по миру.
Вопрос нам, "ПОТРЕОТАМ", - а где мы революцию пропустили ????
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6k
grimmsan 14 минут назад
как бы все это элитное ЧМО обратно бы не пустить, пускай гавкают там, где сейчас попрятались - в своих норах
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2k
cnob7 16 минут назад
да и йух с ним, сидором порхатым
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18k
nobody® 18 минут назад
этим фото мне напомнил одного персонажа
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1k
metrolog 19 минут назад
Пора, Макару, таблеточки принимать
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18k
nobody® 23 минуты назад
Вот это ещё забыли в пост добавить
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2k
Михаил Полчаса назад
Эти твари давным-давно уже ссученные, просто сейчас не скрываясь показали свои истинные лица. Туда им и дорога. Очень надеюсь, что обратной не будет.
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4k
heta Полчаса назад
А ведь когда-то был в целом интересным человеком, не только талантливым музыкантом...
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25k
Скептик-материалист Полчаса назад
Андрюша старался "поэтически" понять, угадать, влезть в русскую душу...
Но не получилось. Обозлился. Обиделся.
"Это Россия уехала от вас"
Это твоя башня уехала от тебя, Андрюша. Окончательно.
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2k
АлексЮстасу Полчаса назад
Каждый человек имеет право быть недовольным властью. Но когда, пусть он даже Заслуженный и, тем более как Макаревич, Народный, артист начинает месить с дерьмом народ той страны, которая ему и присвоила эти звания - это уже мразь обыкновенная. Так что, Андрюша, песни то ты сочинял хорошие, но человеком ты, увы, быть сегодня перестал.
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5k
Mixalych Полчаса назад
Инвалид умственного труда...
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38k
kalinser Полчаса назад
Почему-то эта "россия" едет исключительно в Израиль!

"Основными принципами израильского гражданства являются jus sanguinis (гражданство по происхождению) для евреев"
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