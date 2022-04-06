«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»

Сейчас он «обижается» сидя в Израиле. В последнее время эта страна стала прибежищем для многих уехавших «патриотов».
Матёрый музыкант, певец ртом и орденоносец - Андрей Вадимович Макаревич.
Как справедливо замечают многие: люди проходят по 2-3 войны и то у них нет такого количества медалей. А у Макаревича есть.
Возможно, ему их надавали за тот вклад в культуру, который он сделал? Макар с «Машиной времени» ведь и правда оказали большое влияние на несколько поколений. И в СССР, и в России 1990-х, это была супер популярная группа. Сейчас их слушают немногие, да и выступают они очень редко, а тогда это были чуть ли не советские Битлз.
И чем реже выступает «Машина» и Макаревич, тем чаще он высказывается по разным вопросам. Лучше бы он этого не делал - потому что он всё время критикует и всё время чем-то недоволен. Политика, культура, ковид или последние события - Макаревич сразу включает дерьмомёт и поливает всех окружающих.
Сейчас он в Израиле. Как и многие другие актёры, музыканты, певцы, ведущие, режиссёры и остальная «богема», которая в последнее время побежала из России в разные стороны. Это здесь они заработали популярность и огромные деньги, это здесь их любили и к их мнению прислушивались, это здесь им вручали медали, звания и давали деньги на их творчество. А когда времена изменились, они сразу же уехали - это ведь так патриотично, верно?
Причём ладно бы уехали - это их дело. Но некоторые ещё и продолжают орать, но уже сидя в комфортном Израиле, Лондоне или США. Вот и Макаревич никак не успокоится, вчера он написал в своей Телеге:
Жёсткое разочарование. А ведь когда-то был неплохим музыкантом и адекватным человеком.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну и лишите уже возможности их проводить концерты на больших площадках. В сельских дк пусть выступают.
Сначала "уехавших" не правильно прочитал, а потом понял что правильно...
После Революции белая "элита" съ эб нула из России и рассосалась по всему миру.
И сегодня потомки той "элиты" топят за санкции...
И сегодня другая "элита" рассасывается по миру.
Вопрос нам, "ПОТРЕОТАМ", - а где мы революцию пропустили ????
Но не получилось. Обозлился. Обиделся.
"Это Россия уехала от вас"
Это твоя башня уехала от тебя, Андрюша. Окончательно.
"Основными принципами израильского гражданства являются jus sanguinis (гражданство по происхождению) для евреев"