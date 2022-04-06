«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»

И чем реже выступает «Машина» и Макаревич, тем чаще он высказывается по разным вопросам. Лучше бы он этого не делал - потому что он всё время критикует и всё время чем-то недоволен. Политика, культура, ковид или последние события - Макаревич сразу включает дерьмомёт и поливает всех окружающих.

Сейчас он в Израиле. Как и многие другие актёры, музыканты, певцы, ведущие, режиссёры и остальная «богема», которая в последнее время побежала из России в разные стороны. Это здесь они заработали популярность и огромные деньги, это здесь их любили и к их мнению прислушивались, это здесь им вручали медали, звания и давали деньги на их творчество. А когда времена изменились, они сразу же уехали - это ведь так патриотично, верно?

Причём ладно бы уехали - это их дело. Но некоторые ещё и продолжают орать, но уже сидя в комфортном Израиле, Лондоне или США. Вот и Макаревич никак не успокоится, вчера он написал в своей Телеге: