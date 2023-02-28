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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7301 пост • 837 подписчиков подписаться
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Из особняка Аллы Пугачёвой в Израиле украли 500 000 долларов

Из особняка Аллы Пугачёвой в Израиле украли 500 000 долларов

Автор:
28 февраля 2023 14:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачёва   Израиль   воры   кража   максим галкин   особняг   певица   
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Певица это пока не прокомментировала, делом занимается полиция.

Народная артистка СССР, известнейшая певица и советская суперзвезда Алла Пугачёва переехала в Израиль вместе с мужем и детьми. Арендовали особняк в Кесарии, Пугачёва занялась домашним хозяйством, Максим Галкин* активно гастролирует.

Позже они решили прочно осесть на новом месте и купили этот особняк.

А сегодня появилась информация, что когда хозяев не было дома, в него вломились воры. Они повредили систему видеонаблюдения и вынесли драгоценностей, ценных вещей и наличных на общую сумму полмиллиона долларов.

Пугачёва это не подтвердила, но и не опровергла.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Источник:

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Метки: Алла Пугачёва   Израиль   воры   кража   максим галкин   особняг   певица   
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43  комментария
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20k
nobody® Час назад
Старый анекдот:
В дом Пугачёвой и Киркорова проникли воры. Были украдены сотни килограммов украшений, косметики и колготок. Из вещей Аллы Борисовны ничего не пропало.
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6k
Бу 3 минуты назад
хорошая новость
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17k
Вася 6 минут назад
ещё пару лет назад, что одна, что другой, были в топе всех "гламурных тусовок" , тв и сми, и вообще пальцы веером и сопли пузырями, и тут бада-бум, в жопе, и падение продолжается, и ведь понимают, что пути назад нет, по инерции ещё поработают год-два и придёт сознание полного пи.здеца
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3k
Дмитрий Круглов 11 минут назад
Страховка была? А деньги и вещи действительно были? По закупочным ценам или по розничным оценивали?
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5k
saliamnn 13 минут назад
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283
Vas_26 15 минут назад
Копейки для нее... Ну как некоторым в мак сходить, ой сорри во вкус очка
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11k
Джон Уик 16 минут назад
Это Один из способов отмыть баки в Израиле.
Можно еще сжечь прогорающий бизнес и получить бабки от страховой.
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7k
Николай 17 минут назад
Эти типа звезды переехавшие, щас лакомый кусок для домушников в любой стране...
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2k
· · 23 минуты назад
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152
noname789 Полчаса назад
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1k
Сергей Полчаса назад
это налоги, они всё-равно их не платят ))
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1k
Alex Полчаса назад
Ай-ай-ай
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28k
Макарыч 36 минут назад
Мы должны расстроиться?
Хрен там плавал!
Маловато вынесли что-то!
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3
Наталия Кузнецова 41 минуту назад
да хер бы с ними.
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314
Вася Васильев 41 минуту назад
Да и правильно сделали.
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2k
iv-kolosov2012 42 минуты назад
это когда из серии "ничто так не радует как неудача соседа" (с)
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663
Николай 42 минуты назад
когда я был еще маленкий, она уже была старенькая. А мне теперь 40. Охренеешь. София ратару там ничего не завявляла? А то вы глядит лучше чем 35 лет назад
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 43 минуты назад
Вот серьёзно...
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663
Николай 43 минуты назад
Опять у нас алла пугачева .
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98k
parallax 46 минут назад
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6k
heta 48 минут назад
Она ж страну финансировала, что ей эти пол-лимона? Ну не пошопится денек-другой...
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August

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