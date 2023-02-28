Из особняка Аллы Пугачёвой в Израиле украли 500 000 долларов

Певица это пока не прокомментировала, делом занимается полиция.
Народная артистка СССР, известнейшая певица и советская суперзвезда Алла Пугачёва переехала в Израиль вместе с мужем и детьми. Арендовали особняк в Кесарии, Пугачёва занялась домашним хозяйством, Максим Галкин* активно гастролирует.
Позже они решили прочно осесть на новом месте и купили этот особняк.
А сегодня появилась информация, что когда хозяев не было дома, в него вломились воры. Они повредили систему видеонаблюдения и вынесли драгоценностей, ценных вещей и наличных на общую сумму полмиллиона долларов.
Пугачёва это не подтвердила, но и не опровергла.
*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.
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В дом Пугачёвой и Киркорова проникли воры. Были украдены сотни килограммов украшений, косметики и колготок. Из вещей Аллы Борисовны ничего не пропало.
Можно еще сжечь прогорающий бизнес и получить бабки от страховой.
Хрен там плавал!
Маловато вынесли что-то!