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«Были холопами, стали рабами»: Алла Пугачёва резко высказалась о россиянах

«Были холопами, стали рабами»: Алла Пугачёва резко высказалась о россиянах

Автор:
04 октября 2022 15:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Владимир Соловьев   Израиль   критика   максим галкин   пост   рабы   холопы   
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Скорее всего, после такого она в Россию уже не вернётся.

Когда Алла Борисовна вернулась на Родину после Израиля, многие такого поступка не поняли. Об этом высказался и журналист Соловьёв:

Хотя Пугачёва на это не реагировала - по всей видимости, всё же хотела остаться в России. Даже детишек в школу отправила. Но после того, как её супруга признали иноагентом, Примадонна уже не сдерживалась:

Вскоре после этого, она выставили свой замок на продажу - за один миллиард рублей, забрала детей из школы и снова улетела в Израиль. После этого на фасаде телецентра «Останкино» появилась проекция:

В ответ Алла Борисовна высказалась так:

Возможно, это был её последний визит на Родину.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алла Пугачева   Владимир Соловьев   Израиль   критика   максим галкин   пост   рабы   холопы   
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216  комментариев
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6k
GROMOZEKA 4 часа назад
Ну смешно же звучит такой пафос из уст Аллы Барбарисовны

Она, которая лежала под абсолютно любой властью, вылизывая министерские задницы (да и не только), рассказывает Россиянам о холопстве.
Дожили, старая проститутка нас будет целомудрию обучать
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7k
Ronni Полминуты назад
А.Новиков ,все равно мне ближе..
Ссылка www.youtube.com
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4k
Эль Кукуй 2 минуты назад
Была глупой, а сейчас деваться некуда.....Мы всё понимаем, плыви Алла Борисовна, к "нехозяивам"))) И рада вернуться, да в 90-х продалась)
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8k
shimpansky 7 минут назад
А кто же судьи...
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1k
lafonten 10 минут назад
Перегорела, клюшка...
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7k
amrita 12 минут назад
Скатертью дорожка.
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7k
Shtoppi 13 минут назад
<<Были холопами, стали рабами»: Алла Пугачёва резко высказалась о россиянах>>
Были артистами, стали посмешищами. Оптом.
Теперь вместо баснословных гонораров будет им:
<<
Ах, Арлекино, Арлекино!
Нужно быть смешным для всех!
Арлекино, Арлекино,
Есть одна награда смех.
>>
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782
Дмитрий 14 минут назад
Иди старушка вон , всегда меня бесила мат , твоя рожа.
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449
piralexandr 15 минут назад
Разбила она Зеркало Души. Жадность, тупость и злость. Три головы сожрали.
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600
Степан Матвеев 20 минут назад
Уехал Максим, ну и эта Херня с ним...
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1k
MPEG-8 21 минуту назад
Ещё бы Киркорова с Басковым с собой забрала, дак цены бы ей не было.
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18k
anpetrof 23 минуты назад
Ссылка coub.com
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2k
Pioner76 Полчаса назад
Старая кошелка.
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19k
satris Полчаса назад
Тварь!
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9k
noroutetohost Полчаса назад
несомненный плюс нынешнего положения в стране - всех [мат] видно стало
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1k
Ale-x 36 минут назад
Все старее и глупее
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41
kallavere 36 минут назад
Жила, пела, хайповала, ковала бабло. Из появления собственных детей шоу устроила (не такое конечно как Джигурда, но почти), а под старость лет разоткровенничалася и землякам в уши наинурезила. Может отойти собирается, раз так напоследок, всё что было долгие годы на душе излила.
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2k
nikam 38 минут назад
да уж.... бабулька себе старость на чужбине устроила. грустно и неприятна эта история. скоро скелеты из шкафов посыпятся. много чего нового узнаем.
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45
Иван 40 минут назад
ну не надоела ещё эта старая маразматичка …
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441
Gigantes 47 минут назад
Вот тварь позорная, так глупо про.бать весь свой авторитет. Как правильно сказали - «Алла, а нах.й ты вообще приезжала?»
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6k
Андрей Крылов 54 минуты назад
Зачем вообще вспоминать про эту старую б**дь?
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August

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