<<Были холопами, стали рабами»: Алла Пугачёва резко высказалась о россиянах>>

Скорее всего, после такого она в Россию уже не вернётся.
Когда Алла Борисовна вернулась на Родину после Израиля, многие такого поступка не поняли. Об этом высказался и журналист Соловьёв:
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Хотя Пугачёва на это не реагировала - по всей видимости, всё же хотела остаться в России. Даже детишек в школу отправила. Но после того, как её супруга признали иноагентом, Примадонна уже не сдерживалась:
Вскоре после этого, она выставили свой замок на продажу - за один миллиард рублей, забрала детей из школы и снова улетела в Израиль. После этого на фасаде телецентра «Останкино» появилась проекция:
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В ответ Алла Борисовна высказалась так:
Возможно, это был её последний визит на Родину.
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АНТИФИШКИ
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Она, которая лежала под абсолютно любой властью, вылизывая министерские задницы (да и не только), рассказывает Россиянам о холопстве.
Дожили, старая проститутка нас будет целомудрию обучать
Были артистами, стали посмешищами. Оптом.
Теперь вместо баснословных гонораров будет им:
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Ах, Арлекино, Арлекино!
Нужно быть смешным для всех!
Арлекино, Арлекино,
Есть одна награда смех.
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Колямба безобидный