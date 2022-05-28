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Могущество и до неприличия толстый кошелёк: кем были самые богатые в истории люди?

Могущество и до неприличия толстый кошелёк: кем были самые богатые в истории люди?

Автор:
28 мая 2022 14:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: благосостояние   доллары   известные люди   исторические личности   история   самые богатые люди   
2525
10

Кто они, самые богатые люди в истории? Билл Гейтс? На самом деле, он и рядом не стоял с некоторыми историческими личностями, имеющими просто неприлично огромные состояния (разумеется, в переводе на сегодняшние деньги).

Ближе всех к этим людям, а то и богаче некоторых, сегодня разве что Илон Маск.


Корнелиус Вандербильт родился в бедной семье в конце 18 столетия. Он бросил школу в 11 лет и начал работать на пароме, а в 16 уже владел двумя судами. В 18 он сумел заключить контракт с американскими властями, чтобы поставлять армии припасы во время войны 1812 года. К концу военных действий он был владельцем небольшого лодочного флота, и имел оборот в 10 тысяч долларов. Затем он монополизировал трафик реки Гудзон. Вандербильт купил железную дорогу, в 50 лет был миллионером, а затем стал монополистом в железнодорожном бизнесе Нью-Йорка. В целом, если провести пересчёт на нынешний курс, то он владел состоянием в 165 млрд долларов.

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Византийский император Василий II расширил свою империю в пять раз, сколотив состояние до 168 млрд долларов на наши цены. После его смерти Византия распалась за 50 лет.

Марк Линиций Красс сделал из Римской республики Римскую империю и был предпринимателем. Он скупал дешевые дома и перепродавал их, наладил добычу серебра и занимался торговлей рабами. Его состояние сегодня бы составило 170 млрд долларов.

Генри Форд – начинатель американской промышленной революции. Он был отличным механиком, был главным инженером компании Эдисон, а затем создал Ford Motor Company. На сегодняшние деньги его состояние оценивается в 186 млрд долларов.

Эндрю Меллон был министром финансов США, а помимо этого банкиром, бизнесменом, занимался благотворительностью и очень любил коллекционировать картины. К 40 годам он владел состоянием в 188 млрд долларов (по сегодняшнему курсу).

Осман Али Хан, Асаф Джах VII в начале 20 века стал правителем индийского княжества Хайдабарад. Благодаря Осману в княжестве появилось электричество, железные и обычные дороги. На момент смерти у него было 42 наложницы, 7 жен и накопления в 230 млрд долларов.

Один из 13 детей Корнелиуса Вандербильта Уильям сколотил за свою жизнь 239 млрд долларов в пересчете на наши деньги. Причём отец считал его совершенно некомпетентным в финансовых вопросах и отправил юношу на остров Стейтен на ферму. Он в разы увеличил там прибыль, после чего отец отправил его модернизировать другие бизнесы. Именно Уильям стал владельцем всего отцовского бизнеса после его смерти.

Перед смертью у последнего императора Российской империи Николая II было состояние в 900 млн долларов, что на сегодняшние деньги – 300 млрд долларов.

Джон Рокфеллер - самый главный нефтяной магнат. Его нефтяной завод буквально за 5 лет стал самым крупным в мире. После смерти, все активы Рокфеллера составляли 1,5% от общих производственных активов США, что равняется примерно 340 млрд долларов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: благосостояние   доллары   известные люди   исторические личности   история   самые богатые люди   
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12  комментариев
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Татьяна 2 часа назад
Что касается Николая II, то тут следует знать лишь то, что он был клятвопреступником, живодёром, трусом и пустышкой-флегмой. Будучи верховным главнокомандующим в военное время отрёкся от должности и как офицер обязан был пустить себе пулю в лоб. Любил стрелять из пневматики по кошкам, собакам и птицам. Подставил своих близких тем, что везде таскал их за собой. При этом прекрасно осознавая тот факт, что в любой момент их могут лишить не только чести, но и самой жизни. Это не говоря о том, что ему неоднократно предлагали отправить их за границу. Вообще премерзкий тип...
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62k
КУЗНЕЦ 16 минут назад
То есть Путина тихонько обошли от греха подальше... запретная тема?...
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91
Сигизмунд Лазаревич 17 минут назад
Ну только от Форда была какая-то польза. Всё остальные просто кю.
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4k
Олег Данилов 59 минут назад
Это все не смешно. Маск, Айфон какие то Рокфеллеры.

Вот когда будут говорить как хорошо в Европе жить - вспомните одну из первы компаний акционерное общество с недосигаемым капиталом в 7 триллионов долларов в пересчете на современные деньги. Она имела свой флот, частную армию и грабила почти весь мир. Вступая в противостояние с целыми государствами.
Это Голландская Ост-Индская компания ...
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1k
КАКАнгел Час назад
какая хрень и нищеброды . кроме Рокфеллера. Вся федеральная резервная система (все деньги америки которые взяты государством США в аренду и с которых платят за пользование ) принадлежат 5-7 семьям фамилии старых банкиров которых стараются даже не упоминать (Морганы Рокфеллера, Стронги и тд. ) . так вот их состояния уже не кто не может посчитать и это не имеет смысла деньги уже не важны- триллион туда-триллион сюда . потом есть богачи новой формации которые также имеют за триллион и контролируют международные организации и корпорации . ВОЗ принадлежит Билу Гейтсу , хозяева Кока-Колы и прочих и они тоже уже ушли за линию "Людей-ангелов " когда сумма денег не важны, а только влияние и о ком не пишут в Форбс . Именно их представители собираются в Давосе и озвучивают как жить.
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2k
perekrestok Час назад
Интересно. Но не всех упомянули. Ротшильды например. Кредитовали много королевских домов Европы. Александр Македонский тоже много чего успел прихватить. Да и персидские цари тоже не бедствовали. Так что хорошо бы пост ограничить выбором либо по годам, либо по профессиям.
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6k
Pravednik84 Час назад
Богатство Николая II является симптомом проблемы русской царской династии - у него были деньги. Сталин был нищим - всё либо казённое, либо такая мелочь, что и говорить не стоит. С другой стороны у Николая II были деньги, а у Сталина весь СССР (да и не только).
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12k
Konstantin Час назад
Эм... Красс сделал из республики - империю? Можно поподробнее? Он императором был внезапно?
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8
Васек повесил трубача 2 часа назад
А Барухи, а Шиффы, а британская королевна?
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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