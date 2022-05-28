Могущество и до неприличия толстый кошелёк: кем были самые богатые в истории люди?

Ближе всех к этим людям, а то и богаче некоторых, сегодня разве что Илон Маск.

Корнелиус Вандербильт родился в бедной семье в конце 18 столетия. Он бросил школу в 11 лет и начал работать на пароме, а в 16 уже владел двумя судами. В 18 он сумел заключить контракт с американскими властями, чтобы поставлять армии припасы во время войны 1812 года. К концу военных действий он был владельцем небольшого лодочного флота, и имел оборот в 10 тысяч долларов. Затем он монополизировал трафик реки Гудзон. Вандербильт купил железную дорогу, в 50 лет был миллионером, а затем стал монополистом в железнодорожном бизнесе Нью-Йорка. В целом, если провести пересчёт на нынешний курс, то он владел состоянием в 165 млрд долларов.