Могущество и до неприличия толстый кошелёк: кем были самые богатые в истории люди?

Кто они, самые богатые люди в истории? Билл Гейтс? На самом деле, он и рядом не стоял с некоторыми историческими личностями, имеющими просто неприлично огромные состояния (разумеется, в переводе на сегодняшние деньги).
Ближе всех к этим людям, а то и богаче некоторых, сегодня разве что Илон Маск.
Корнелиус Вандербильт родился в бедной семье в конце 18 столетия. Он бросил школу в 11 лет и начал работать на пароме, а в 16 уже владел двумя судами. В 18 он сумел заключить контракт с американскими властями, чтобы поставлять армии припасы во время войны 1812 года. К концу военных действий он был владельцем небольшого лодочного флота, и имел оборот в 10 тысяч долларов. Затем он монополизировал трафик реки Гудзон. Вандербильт купил железную дорогу, в 50 лет был миллионером, а затем стал монополистом в железнодорожном бизнесе Нью-Йорка. В целом, если провести пересчёт на нынешний курс, то он владел состоянием в 165 млрд долларов.
Византийский император Василий II расширил свою империю в пять раз, сколотив состояние до 168 млрд долларов на наши цены. После его смерти Византия распалась за 50 лет.
Марк Линиций Красс сделал из Римской республики Римскую империю и был предпринимателем. Он скупал дешевые дома и перепродавал их, наладил добычу серебра и занимался торговлей рабами. Его состояние сегодня бы составило 170 млрд долларов.
Генри Форд – начинатель американской промышленной революции. Он был отличным механиком, был главным инженером компании Эдисон, а затем создал Ford Motor Company. На сегодняшние деньги его состояние оценивается в 186 млрд долларов.
Эндрю Меллон был министром финансов США, а помимо этого банкиром, бизнесменом, занимался благотворительностью и очень любил коллекционировать картины. К 40 годам он владел состоянием в 188 млрд долларов (по сегодняшнему курсу).
Осман Али Хан, Асаф Джах VII в начале 20 века стал правителем индийского княжества Хайдабарад. Благодаря Осману в княжестве появилось электричество, железные и обычные дороги. На момент смерти у него было 42 наложницы, 7 жен и накопления в 230 млрд долларов.
Один из 13 детей Корнелиуса Вандербильта Уильям сколотил за свою жизнь 239 млрд долларов в пересчете на наши деньги. Причём отец считал его совершенно некомпетентным в финансовых вопросах и отправил юношу на остров Стейтен на ферму. Он в разы увеличил там прибыль, после чего отец отправил его модернизировать другие бизнесы. Именно Уильям стал владельцем всего отцовского бизнеса после его смерти.
Перед смертью у последнего императора Российской империи Николая II было состояние в 900 млн долларов, что на сегодняшние деньги – 300 млрд долларов.
Джон Рокфеллер - самый главный нефтяной магнат. Его нефтяной завод буквально за 5 лет стал самым крупным в мире. После смерти, все активы Рокфеллера составляли 1,5% от общих производственных активов США, что равняется примерно 340 млрд долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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