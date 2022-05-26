«Выживший»: кто стал прототипом главного героя остросюжетного вестерна, и как сложилась жизнь этого человека?

В основу фильма легли события, который пережил американский проводник и охотник Хью Гласс. Он появился на свет в 1783 году в семье ирландских эмигрантов в Филадельфии. В юном возрасте поступил на службу юнгой в местную торговую компанию.

В 1816 году корабль, на котором ходил и Хью, подвергся нападению пиратов. Парня пленили, но позже он вошёл в состав пиратской команды. Правда, желание стать охотником за удачей было показным: спустя пару лет он, улучив удобный случай, сбежал от морских волков и вплавь добрался к побережью Техаса, проплыв порядка 3 километров.