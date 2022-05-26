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«Выживший»: кто стал прототипом главного героя остросюжетного вестерна, и как сложилась жизнь этого человека?

«Выживший»: кто стал прототипом главного героя остросюжетного вестерна, и как сложилась жизнь этого человека?

Автор:
26 мая 2022 15:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Хью Гласс   индейцы   история   персонаж   приключения   прототип   спасение   человек   
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Одной из самых кассовых картин 2016 года стал «Выживший» с Ди Каприо в главной роли. Конечно, отличная драматургия, талантливый актёр – это важно, но значимую роль в успехе сыграл и тот факт, что история имела под собой реальную основу, что придало сюжету реалистичности и глубины.

В основу фильма легли события, который пережил американский проводник и охотник Хью Гласс. Он появился на свет в 1783 году в семье ирландских эмигрантов в Филадельфии. В юном возрасте поступил на службу юнгой в местную торговую компанию.

В 1816 году корабль, на котором ходил и Хью, подвергся нападению пиратов. Парня пленили, но позже он вошёл в состав пиратской команды. Правда, желание стать охотником за удачей было показным: спустя пару лет он, улучив удобный случай, сбежал от морских волков и вплавь добрался к побережью Техаса, проплыв порядка 3 километров.


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И оказался в результате в чём был, без карты, компаса, оружия и еды на неизведанном берегу. Впрочем, погибнуть от нападения диких зверей или голода ему не было суждено: практически сразу его пленили индейцы пауни.

Видимо, Гласс был счастливчиком или умел легко очаровывать людей, поскольку и в племени его статус быстро изменился: вождь поддался обаянию белого, женил того на одной из своих дочек и обучил  новоиспечённого родственника всем премудростям выживания в дикой природе со всеми её многочисленными опасностями.


Так и началась эта увлекательная жизненная история, которая позднее ляжет в основу большого количества литературных произведений и фильмов.

Увы, но добрым семьянином парню не суждено было стать. Его натура жаждала приключений, а ветер авантюризма раздувал паруса души. Спустя 5 лет спокойной жизни Хью отправился в качестве переводчика в составе делегации местных на встречу с американской делегацией. Назад из Сент-Луиса он уже не вернулся и записался добровольцем в экспедицию генерала Уильяма Эшли к истокам реки Миссури.


Задача миссии заключалась в установлении дружеских связей с местным племенем арикара. Ещё нужно было заготовить пушнину, поэтому в состав группы вошли порядка сотни мужчин, имеющих опыт охоты.

Поход планировался долгосрочный, на три года. Понятно, что восторга от прихода чужаков индейцы не испытали. Недовольство вылилось в столкновение, в результате которого пострадал наш герой.


Во время одного из столкновений Хью ранили в ногу. В связи с ранением он вместе с 13 товарищами должен был отправиться в форт, расположенный в устье Йеллоустона. Но вышло так, что во время очередного привала он отошёл в лес за ягодами и нарвался на медведицу. Разъяренный зверь не убил человека, но настолько сильно покалечил, что вопрос, выживет ли Хью, вызвал у остальной группы серьёзные сомнения.

Возглавлявший отряд майор Генри оставил вместе с ним двух охотников – Джона Фицджеральда и Джима Бриджера. Те должны были пробыть с Хью, чтобы хоть как-то скрасить его последние часы. Но как только основной отряд ушёл, те вероломно сбежали, бросив умирающего на произвол судьбы.


Однако Гласс видимо действительно был поцелован при рождении ангелом. Или просто очень любил жизнь и обладал крепким организмом. Он буквально ползком перемещался на небольшие расстояния, подкрепляя силы кореньями и ягодами (спасибо тестю за науку), а однажды даже отбил добычу у волчьей стаи и полакомился мясом. В итоге раненого обнаружили индейцы и смогли вылечить. А затем с их помощью Хью всё же выбрался к форту.


В жизни, в отличие от киноверсии, кровь не пролилась. Но морды биты были. Сначала Хью пообщался с Джимом. Это был совсем молодой парень, который после нескольких зуботычин всё признал, раскаялся и был прощён.


Затем Хью отправился за Джоном. Тот к моменту возвращения Выжившего уже покинул отряд и стал солдатом. Сослуживцы не дали учинить над Фицджеральдом расправы. Но не стали препятствовать настоящему мужскому разговору.


Ушёл из жизни Гласс довольно молодым, в возрасте 50 лет. Совершенно предсказуемым стал тот факт, что смерть наступила на охоте. Ведь авантюристский дух не позволил Выжившему усидеть на месте, и он принял участие в новой кампании генерала Эшли. Но новой встречи с племенем арикара счастливчик Хью уже не пережил. 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хью Гласс   индейцы   история   персонаж   приключения   прототип   спасение   человек   
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3  комментария
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21k
Serg2001 57 минут назад
Что характерно, чувака два раза от гибели спасали индейцы.... дикари. Тогда как соплеменники, наоборот, его к этой гибели и подталкивали.
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9k
MUZSER Час назад
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13k
motorocker Час назад
Аминь
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