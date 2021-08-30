FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6024 поста • 711 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
20 фото исторических личностей, созданных нейросетью

20 фото исторических личностей, созданных нейросетью (21 фото)

Автор:
30 августа 2021 22:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Искусственный интеллект   исторические личности   история   нейросеть   портрет   
1571
21

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели Мона Лиза или Наполеон Бонапарт на самом деле, а не в исполнении знаменитых художников? Или как выглядел бы оживший Давид Микеланджело? На эти вопросы отвечает сайт Neuro Love, который с помощью нейросетей генерирует реалистичные портреты на основе картин, скульптур и старых черно-белых фото.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Искусственный интеллект   исторические личности   история   нейросеть   портрет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Maks Es 3 часа назад

Михалков похоже приплатил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Shtoppi 49 минут назад
А какой смысл фотографии было обрабатывать? Не цифра конечно, но все же художник тут уже не малевал устраняя изъяны по ходу дела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Юлия 2 часа назад
У всех глаза как с другой оперы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Почему Мона Лиза окосела?
Есть много фотографий Альберта Эйнштейна, поэтому раскрашивание черно-белой фотографии не вписывается в тематику поста.
Тоже самое и с Фридой Кало, которая родилась в 20-м веке, поэтому есть множество её фотографий, и даже цветных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
MakDag 2 часа назад
Хотелось бы знать, как выглядят мои прадедушка с прабабушкой - Адам и Ева. Жаль фото не сохранилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
Шпут 3 часа назад
Фрида Кало- Арья Старк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Арт Явор 3 часа назад
У меня под окнами Галилео с Платоном частенько подбухивают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 3 часа назад
Честно? Особых различий не увидел... Оцифрованные современными редакторами картины...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного Как выглядели римские императоры на самом деле? Как выглядели римские императоры на самом деле? 7 случаев, когда мультфильмы Диснея нагло перевирали историю 7 случаев, когда мультфильмы Диснея нагло перевирали историю 26 посмертных масок известных исторических личностей 26 посмертных масок известных исторических личностей Жутковатые фото из музея мумий Гуанахуато Жутковатые фото из музея мумий Гуанахуато 20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку 20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

300315



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пошутившего про русских комика Идрака Мирзализаде депортируют из России
3
284
Пошутившего про русских комика Идрака Мирзализаде депортируют из России
Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой
3
261
Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#фотографии#подборка#позитив#прикол#прошлое#жизнь#дети
#интересно#животные#история#Россия#афганистан#сша#фильм#познавательно#актеры#дтп
#факты#картинки#СССР#кино#искусство#прикольные#милота#Разное#gif#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться