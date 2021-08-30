20 фото исторических личностей, созданных нейросетью

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Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели Мона Лиза или Наполеон Бонапарт на самом деле, а не в исполнении знаменитых художников? Или как выглядел бы оживший Давид Микеланджело? На эти вопросы отвечает сайт Neuro Love, который с помощью нейросетей генерирует реалистичные портреты на основе картин, скульптур и старых черно-белых фото.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Михалков похоже приплатил.
Есть много фотографий Альберта Эйнштейна, поэтому раскрашивание черно-белой фотографии не вписывается в тематику поста.
Тоже самое и с Фридой Кало, которая родилась в 20-м веке, поэтому есть множество её фотографий, и даже цветных.