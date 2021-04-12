26 посмертных масок известных исторических личностей

Посмертные маски делали со времен средневековья до XIX века. Это было не просто фото в память о человеке, а слепок, который с точностью деталей передавал облик умершего для потомков. Благодаря таким слепкам из прошлого, сегодня мы знаем, как выглядели многие известные исторические личности. В этой подборке - коллекция посмертных масок некоторых людей, вошедших в историю.

0 Схема создания посмертной маски на протяжении многих лет была неизменной. Лицо умершего смазывали или защищали марлей, а затем наносили глину или воск, чтобы сделать слепок. После того, как материал высыхал, получившуюся маску удаляли. Такие слепки делали с лиц умерших членов королевской семьи и знати, а также выдающихся личностей - композиторов, драматургов, военных и политических деятелей, философов, поэтов и ученых.

Исаак Ньютон (1643-1727) 0 Источник: Как в Древнем Риме, посмертные маски часто использовались для изготовления скульптур, бюстов или портретов умерших. В других культурах посмертная маска была "погребальной" - ее хоронили вместе с умершим. Самые известные из таких - маски из Древнего Египта, которые были частью процесса мумификации (маска Тутанхамона), и маски из микенской Греции (маска Агамемнона).

Густав Малер, австрийский композитор (1860-1911) 0 Источник: Посмертные маски потеряли популярность в конце XIX и начале ХХ века. После смерти королевы Великобритании Виктории, ее внук, Вильгельм II, император Германии, попытался сделать для нее посмертную маску, но члены королевской семьи его остановили - они знали, как королева их не любит. С появлением фотографии посмертные маски практически исчезли.

Горацио Нельсон, английский флотоводец, вице-адмирал (1758-1805) 0 Источник:

Маска, предположительно принадлежащая Уильяму Шекспиру (1564-1616) 0 Источник:

Уильям Шекспир (1564-1616) 0 Источник:

Данте Алигьери (1265-1321) 0 Источник:

Мартин Лютер (1483-1546) 0 Источник:

Оливер Кромвель, английский военный и политический деятель (1599-1658) 0 Источник:

Людвиг ван Бетховен (1770-1827) 0 Источник:

Джон Китс, поэт младшего поколения английских романтиков (1795-1821) 0 Источник:

Феликс Мендельсон, немецкий композитор (1809-1847) 0 Источник:

Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ (1770-1831) 0 Источник:

Наполеон Бонапарт (1769-1821) 0 Источник:

Ференц Лист, венгеро-немецкий композитор (1811-1886) 0 Источник:

Уильям Блейк, английский поэт (1757 - 1827) 0 Источник:

Людвиг ван Бетховен (1770-1827) 0 Источник:

Джеймс Джойс, ирландский писатель (1882-1941) 0 Источник:

Иоганнес Брамс, немецкий композитор (1833-1897) 0 Источник:

Козима Вагнер (1837-1930) - композитор, вторая жена немецкого композитора Рихарда Вагнера 0 Источник:

Лоренцо Медичи (1449-1492), флорентийский государственный деятель 0 Источник:

Густав Климт, австрийский художник (1862-1918) 0 Источник:

Мария Стюарт (1542-1587), королева Шотландии 0 Источник:

Иоганн Вольфганг фон Гёте, великий немецкий поэт (1749-1832) 0 Источник:

Джордж Вашингтон (1732-1799) 0 Источник:

Авраам Линкольн (1809-1865) 0 Источник: