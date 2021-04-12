26 посмертных масок известных исторических личностей

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Посмертные маски делали со времен средневековья до XIX века. Это было не просто фото в память о человеке, а слепок, который с точностью деталей передавал облик умершего для потомков. Благодаря таким слепкам из прошлого, сегодня мы знаем, как выглядели многие известные исторические личности. В этой подборке - коллекция посмертных масок некоторых людей, вошедших в историю.
Схема создания посмертной маски на протяжении многих лет была неизменной. Лицо умершего смазывали или защищали марлей, а затем наносили глину или воск, чтобы сделать слепок. После того, как материал высыхал, получившуюся маску удаляли. Такие слепки делали с лиц умерших членов королевской семьи и знати, а также выдающихся личностей - композиторов, драматургов, военных и политических деятелей, философов, поэтов и ученых.
Исаак Ньютон (1643-1727)
Как в Древнем Риме, посмертные маски часто использовались для изготовления скульптур, бюстов или портретов умерших. В других культурах посмертная маска была "погребальной" - ее хоронили вместе с умершим. Самые известные из таких - маски из Древнего Египта, которые были частью процесса мумификации (маска Тутанхамона), и маски из микенской Греции (маска Агамемнона).
Густав Малер, австрийский композитор (1860-1911)
Посмертные маски потеряли популярность в конце XIX и начале ХХ века. После смерти королевы Великобритании Виктории, ее внук, Вильгельм II, император Германии, попытался сделать для нее посмертную маску, но члены королевской семьи его остановили - они знали, как королева их не любит. С появлением фотографии посмертные маски практически исчезли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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