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26 посмертных масок известных исторических личностей

26 посмертных масок известных исторических личностей (27 фото)

Автор:
12 апреля 2021 21:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: исторические личности   история   люди   маски   прошлое   слепок   факты   фото   
372
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Посмертные маски делали со времен средневековья до XIX века. Это было не просто фото в память о человеке, а слепок, который с точностью деталей передавал облик умершего для потомков. Благодаря таким слепкам из прошлого, сегодня мы знаем, как выглядели многие известные исторические личности. В этой подборке - коллекция посмертных масок некоторых людей, вошедших в историю.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исторические личности   история   люди   маски   прошлое   слепок   факты   фото   
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3  комментария
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11k
Агент Безопасной Национальности 38 минут назад
Чет оба Бетховена друг на дружку не похожи.
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8k
Vlad 15 минут назад
Одну маску Марии Стюард сделали отлично. Хотя рубили голову раза три.
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