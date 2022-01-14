Редкие фото знаменитых людей XIX века

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В наше время найти фото любой из звезд можно парой кликов мышки. В XIX столетии с этим было куда сложнее - фотография лишь начинала развиваться, и фотоснимок был редкостью. Тем не менее, кое-кого из знаменитых в XIX столетии людей фотографы успели запечатлеть, сохранив их лица для потомков.
Фредерик Дуглас
Фредерик Дуглас рассказал миру об ужасах рабства, основываясь на личном опыте. Родом из Мэриленда, он бежал от судьбы раба, чтобы бороться с рабством пламенными речами по обе стороны океана. Он также был активным борцом за права женщин. Дуглас скончался от сердечного приступа в возрасте 77 лет. До самой смерти он оставался пламенным оратором, писателем и активистом.
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Мария Кюри
Мария Саломея Складовская родилась в Польше в 1867 году. Мария и ее муж Пьер Кюри стали первопроходцами в физике и химии. Их усилия по разработке теории радиоактивности принесли им Нобелевскую премию по физике в 1903 году, которую они получили вместе с коллегой-физиком Анри Беккерелем. Уже после смерти мужа Мари получила собственную Нобелевскую премию в 1911 году - на сей раз, по химии. Мария Кюри умерла от лейкемии, развившейся из-за полученных ею во время опытов больших доз радиации.
Гарриет Табмен
Табман родилась в Мэриленде в начале XIX века. Она бежала из рабства, чтобы с риском для жизни помогать другим делать то же самое. Она стала агентом Подземной железной дороги - секретной сети, помогавшей рабам бежать на Север. Во время Гражданской войны она служила разведчицей в армии Севера. Табмен скончалась в 1913 году она скончалась и была похоронена с воинскими почестями на кладбище Форт-Хилл в Нью-Йорке.
Григорий Распутин
Явившись ко двору царя Николая II, Распутин быстро достиг статуса духовного советника царской семьи. Родившийся в 1869 году, Распутин убедил двор, что обладает способностями, превосходящими их самые смелые фантазии. Увы, их не хватило, чтобы предотвратить собственный трагический конец: Распутин был убит знатными заговорщиками, стремившимися избавить царя от его темного влияния.
Бутч Кэссиди
Родившийся в штате Юта, Роберт Лерой Паркер, или Бутч Кэссиди получил свое прозвище, означающее "Мясник", из-за своей жестокости, благодаря которой он вошел в историю Дикого Запада. Он руководил легендарной бандой грабителей под названием «Дикая банда» вместе со своим подельником по прозвищу Сандэнс Кид. Они наводили ужас своими грабежами, а когда шерифы напали на их след, бежали в Южную Америку. По слухам, Бутч Кэссиди был застрелен в Боливии в 1908 году, однако его смерть так и не была официально подтверждена.
Каламити Джейн
Необычной бигографии "бедовой Джейн" был посвящен знаменитый фильм с Дорис Дэй в главной роли. Но, конечно же, настоящая Бедствие Джейн — Марта Джейн Кэнари — несколько отличалась от своего голливудского воплощения. Войдя в этот мир в 1850-х годах, она стала частью легенды Старого Запада.
Судя по официальной биографии, она участвовала в индейских войнах и даже спасла своего раненого командира на поле боя. Правда, менее лицеприятные биографы утверждают, что Джейн официально не служила в армии, зато с радостью принимала военных в качестве профессиональной "девушки для утех". Так или иначе, вскоре она стала женой и соратницей одного из самых знаменитых бандитов Дикого Запада - Дикого Билла Хикока. Джейн умерла в 1903 году от сочетания пневмонии и воспаления кишечника.
Судя по официальной биографии, она участвовала в индейских войнах и даже спасла своего раненого командира на поле боя. Правда, менее лицеприятные биографы утверждают, что Джейн официально не служила в армии, зато с радостью принимала военных в качестве профессиональной "девушки для утех". Так или иначе, вскоре она стала женой и соратницей одного из самых знаменитых бандитов Дикого Запада - Дикого Билла Хикока. Джейн умерла в 1903 году от сочетания пневмонии и воспаления кишечника.
Мартин ван Бурен
Начав карьеру в большой политике в качестве вице-президента в 1830-х годах, он сумел занять президентское кресло и смог управлять страной в период нестабильности. Маартен Ван Бурен родился в Нью-Йорке в 1782 году и долгое время работал юристом прежде, чем стать государственным деятелем. В конце 1840-х он снова безуспешно пытался попасть в Овальный кабинет, но безуспешно. Он также помог основать демократическую партию. Ван Бурен умер в 1862 году в возрасте 79 лет в результате бронхиальной астмы и сердечной недостаточности.
Гарриет Бичер-Стоу
Автор революционного романа «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу родилась в 1811 году в Коннектикуте, в семье священника. Стоу много лет жила на границе южных штатов и писала свой роман с натуры. Когда ее обвинили в очернении действительности, она продемонстрировала впечатляющую подборку документов, подтверждающих, что написанное ею - не художественный вымысел, а правда. Она прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 85 лет.
Джордж Армстронг Кастер
Кавалерийский офицер Джордж Армстронг Кастер был командиром в армии северян и прославился своей безрассудной храбростью. После войны он успел повоевать в индейских войнах и погиб в 36 лет в сражении с племенем сиу, превосходившим по численности его отряд.
Джеронимо
Легендарный вождь апачей, возможно, закончил свои дни в плену. Но его сопротивление враждебным силам, пытающимся захватить землю коренных американцев, сделало его настоящим героем в глазах многих. Джеронимо получил свое знаменитое прозвище в ходе войны с американцами. Его настоящее имя было Гояхкла - «тот, кто зевает». В 1909 году, в уже будучи 79-летним, он упал с коня, несколько часов пролежал на земле, в результате чего заболел пневмонией и вскоре скончался
Источник: — переведено специально для fishki.net
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