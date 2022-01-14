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Редкие фото знаменитых людей XIX века

Редкие фото знаменитых людей XIX века (11 фото)

Автор:
14 января 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   исторические личности   исторические снимки   история   любопытно   сохранили для истории   фото   фотография   
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В наше время найти фото любой из звезд можно парой кликов мышки. В XIX столетии с этим было куда сложнее - фотография лишь начинала развиваться, и фотоснимок был редкостью. Тем не менее, кое-кого из знаменитых в XIX столетии людей фотографы успели запечатлеть, сохранив их лица для потомков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: знаменитости   исторические личности   исторические снимки   история   любопытно   сохранили для истории   фото   фотография   
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Том Сойер 2 часа назад
Не знаю как остальные фото, но фото Распутина - далеко не редкое, а очень даже распространенное.
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6k
Ruk Час назад
кроме Кюри, остальные уроды какие то, нормальных персонажей то не нашлось?
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782
D. K Час назад
Я было подумал, что Netflix фильм про Карла Маркса сняли.

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