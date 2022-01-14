Редкие фото знаменитых людей XIX века

Необычной бигографии "бедовой Джейн" был посвящен знаменитый фильм с Дорис Дэй в главной роли. Но, конечно же, настоящая Бедствие Джейн — Марта Джейн Кэнари — несколько отличалась от своего голливудского воплощения. Войдя в этот мир в 1850-х годах, она стала частью легенды Старого Запада.

Судя по официальной биографии, она участвовала в индейских войнах и даже спасла своего раненого командира на поле боя. Правда, менее лицеприятные биографы утверждают, что Джейн официально не служила в армии, зато с радостью принимала военных в качестве профессиональной "девушки для утех". Так или иначе, вскоре она стала женой и соратницей одного из самых знаменитых бандитов Дикого Запада - Дикого Билла Хикока. Джейн умерла в 1903 году от сочетания пневмонии и воспаления кишечника.