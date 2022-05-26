О важности передних зубов для солдат XVII–XVIII веков

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В фильмах, в сценах реконструкций исторических сражений XVII–XVIII веков, на картинах можно нередко увидеть, как солдаты что-то откусывают, зажав это что-то в кулаке.
Те, кто увлекались охотой предположили, что в боевых условиях так делали пулю - откусив от прутка мягкого свинца. Да, так часто делали некоторые сибирские охотники, когда отмеряли размер дроби исходя из величины потенциальной добычи.
Но в армии так не делали - пули создавались стандартной пулелейкой заранее или уже поставляли готовые.
Но в армии так не делали - пули создавались стандартной пулелейкой заранее или уже поставляли готовые.
Но что тогда откусывали солдаты?
Изобретение огнестрельного оружия не сразу привело к скорострельности и долгое время, чтобы зарядить ружьё нужно было совершить аж восемь сложных действий. И с каждой пулей их нужно было делать заново.
Заряжая со стороны дула нужно было достать порох, отмерить его, отсыпать часть на полку, а часть в дуло, туда же поместить уплотняющий пыж и пулю. Потом шомполом загнать их поглубже. Перевернуть ружьё, прицелиться, выстрелить. И это всё нужно было сделать под выстрелами противника. И заново.
Заряжая со стороны дула нужно было достать порох, отмерить его, отсыпать часть на полку, а часть в дуло, туда же поместить уплотняющий пыж и пулю. Потом шомполом загнать их поглубже. Перевернуть ружьё, прицелиться, выстрелить. И это всё нужно было сделать под выстрелами противника. И заново.
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Каждое своё действие нужно было тщательно контролировать, ведь если порох недосыпать, то выстрел будет неэффективным, а если переборщить, то ствол в руках разорвётся.
Выходом стало появление уже готовой гильзы, а первые патроны были бумажными. В вощёную бумагу уже была заложена стандартная пуля и отсыпано строгое количество пороха. И солдату стало намного проще, нужно было просто выхватить готовый фунтик. Разумеется, скорострельность резко увеличилась и можно было сделать уже 1-2 выстрела в минуту. Да, по современным меркам это медленно, но для XVII века это было серьёзным достижением - скорость зарядки ружья выросла в два раза!
Выходом стало появление уже готовой гильзы, а первые патроны были бумажными. В вощёную бумагу уже была заложена стандартная пуля и отсыпано строгое количество пороха. И солдату стало намного проще, нужно было просто выхватить готовый фунтик. Разумеется, скорострельность резко увеличилась и можно было сделать уже 1-2 выстрела в минуту. Да, по современным меркам это медленно, но для XVII века это было серьёзным достижением - скорость зарядки ружья выросла в два раза!
Но бумажный патрон не мог решить всех проблем. Чтобы обеспечить кучность стрельбы нужно было и стрелков ставить много и очень близко друг к другу.
Когда плотность строя была меньше квадратного метра на человека, то при зарядке ружья солдаты начинали сильно мешать друг другу. Когда они скидывали приклад с плеча и поворачивали его дулом вверх и обратно, то конечно же задевали соседей, мешая и так слабой прицельности. Ну а реже их ставить не имело смысла - низкая точность при одиночных выстрелах не решала вообще ничего.
Когда плотность строя была меньше квадратного метра на человека, то при зарядке ружья солдаты начинали сильно мешать друг другу. Когда они скидывали приклад с плеча и поворачивали его дулом вверх и обратно, то конечно же задевали соседей, мешая и так слабой прицельности. Ну а реже их ставить не имело смысла - низкая точность при одиночных выстрелах не решала вообще ничего.
Вот так и была разработана странноватая система, похожая на танец - одновременно все солдаты делали полшага назад с полуповоротом в сторону и скидывали ружьё с плеча. Также одновременно выхватывали бумажный патрон, для скорости скусывали его верхушку, высыпали порох, заряжали ружьё с дула, а остаток бумаги был пыжом. Шомполом уплотняли или же стучали прикладом о землю в экстренных случаях. И также делали обратное движение.
Чтобы соблюсти полную синхронность командир давал короткие команды, глотая лишние звуки.
В армии Петра Первого кроме "Обрати!", "Цельсь!", "Пли!" была также команда "Скуси!" (оторви зубами верх бумажного патрона. Интересно, что для такого способа зарядки ружья появилось новое требование к солдатам - у них обязательно должны были быть передние зубы. Без передних в армию просто не брали. А в телесных наказаниях, которые были распространены в армии всех стран, было строго запрещено бить солдат в челюсть, особенно в район передних зубов.
В армии Петра Первого кроме "Обрати!", "Цельсь!", "Пли!" была также команда "Скуси!" (оторви зубами верх бумажного патрона. Интересно, что для такого способа зарядки ружья появилось новое требование к солдатам - у них обязательно должны были быть передние зубы. Без передних в армию просто не брали. А в телесных наказаниях, которые были распространены в армии всех стран, было строго запрещено бить солдат в челюсть, особенно в район передних зубов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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