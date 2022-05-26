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О важности передних зубов для солдат XVII–XVIII веков

О важности передних зубов для солдат XVII–XVIII веков

Автор:
26 мая 2022 15:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Оружие   интересное   история   солдаты   стрельба   факты   
314
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В фильмах, в сценах реконструкций исторических сражений XVII–XVIII веков, на картинах можно нередко увидеть, как солдаты что-то откусывают, зажав это что-то в кулаке.

Но что тогда откусывали солдаты?

Изобретение огнестрельного оружия не сразу привело к скорострельности и долгое время, чтобы зарядить ружьё нужно было совершить аж восемь сложных действий. И с каждой пулей их нужно было делать заново.
Заряжая со стороны дула нужно было достать порох, отмерить его, отсыпать часть на полку, а часть в дуло, туда же поместить уплотняющий пыж и пулю. Потом шомполом загнать их поглубже. Перевернуть ружьё, прицелиться, выстрелить. И это всё нужно было сделать под выстрелами противника. И заново.
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Источник:

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Метки: Оружие   интересное   история   солдаты   стрельба   факты   
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2  комментария
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21k
Serg2001 Час назад
Забавно, когда в исторических фильмах лучникам подают команду "огонь", хотя до изобретения огнестрельного оружия еще хрен знает сколько столетий.
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8k
a_komolow Полчаса назад
Вот оно как!
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