О важности передних зубов для солдат XVII–XVIII веков

Но бумажный патрон не мог решить всех проблем. Чтобы обеспечить кучность стрельбы нужно было и стрелков ставить много и очень близко друг к другу.

Когда плотность строя была меньше квадратного метра на человека, то при зарядке ружья солдаты начинали сильно мешать друг другу. Когда они скидывали приклад с плеча и поворачивали его дулом вверх и обратно, то конечно же задевали соседей, мешая и так слабой прицельности. Ну а реже их ставить не имело смысла - низкая точность при одиночных выстрелах не решала вообще ничего.