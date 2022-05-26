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22 человека, которым точно не стоило доверять дорогую технику

22 человека, которым точно не стоило доверять дорогую технику

Автор:
26 мая 2022 19:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кривые руки   неудачи   техника   техподдержка   фейлы   
1521
23

Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и проявления человеческой глупости. И просто удивительно, как часто все три эти вещи сталкиваются, когда дело касается техники…

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   кривые руки   неудачи   техника   техподдержка   фейлы   
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5  комментариев
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21k
uutb Полчаса назад
Стеклянный йух в руках у дурака- не надолго.
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582
Просто прохожий Минуту назад
Сколько придурков вокруг. Но одно фото понравилось, такой аппарат можно оставить как декоративный элемент.
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3k
Атомный Крот 9 минут назад
"Ее мама попыталась оттереть его и стерла 26 клавиш"

Вот за такое дерьмовое качество надписей на клавишах надо производителям по рукам больно линейкой металлической бить.

Реально замучался менять клавиатуры из-за исчезающих надписей. Причем никакими химическими средствами клавиатуры не поливаю - просто интенсивно, но нормально использую.

Поймать бы изобреталя современной краски для клавитуры да отпинать ногами по лицу.
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21k
Евгений 11 минут назад
"Стеклянный стол разбился прямо во время игры"
---
У меня во время игры как-то разбилось две клавиатуры и три мыши. Естественно не за один раз.
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