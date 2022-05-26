22 человека, которым точно не стоило доверять дорогую технику

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и проявления человеческой глупости. И просто удивительно, как часто все три эти вещи сталкиваются, когда дело касается техники…
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5. "Положить ноутбук в одну коробку с кленовым сиропом во время переезда оказалось плохой идеей"
6. "Студентка пролила лак для ногтей на ноутбук. Ее мама попыталась оттереть его и стерла 26 клавиш"
7. "Приятель упал в бассейн вместе с телефоном и решил, что высушить его в духовке — это хорошая идея"
8. "Клиент поднял спинку кресла, а его новенький MacBook был в щели между спинкой и сиденьем"
9. "Друг просверлил отверстия в мыши, чтобы она стала легче, и у него было «преимущество»"
11. "Клиент принес iPhone. У него треснуло стекло, и он решил снять стекло, чтобы не было видно трещины"
16. "Сорвала, как я думала, защитную пленку с нового монитора. Оказалось, это была поляризационная пленка"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор кривые руки неудачи техника техподдержка фейлы
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Вот за такое дерьмовое качество надписей на клавишах надо производителям по рукам больно линейкой металлической бить.
Реально замучался менять клавиатуры из-за исчезающих надписей. Причем никакими химическими средствами клавиатуры не поливаю - просто интенсивно, но нормально использую.
Поймать бы изобреталя современной краски для клавитуры да отпинать ногами по лицу.
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У меня во время игры как-то разбилось две клавиатуры и три мыши. Естественно не за один раз.