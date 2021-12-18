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Будни техподдержки: забавные случаи из практики

Будни техподдержки: забавные случаи из практики (31 фото)

Автор:
18 декабря 2021 12:20
Сообщество : Юмор
Метки: Будни техподдержки   Юмор   забавно   неудачи   ремонт компа   техподдержка   фейлы   
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31
С чем только не приходится сталкиваться сотрудникам служб по ремонту и техподдержке! В онлайн-сообществе Tech Support Gore собрана масса курьезов и неудач, связанных с нашим золотым веком технологий. Гнезда из кабелей, горящий пластик, хомяки в системном блоке - это лишь верхушка айсберга.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Будни техподдержки   Юмор   забавно   неудачи   ремонт компа   техподдержка   фейлы   
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616
Mixan 2 часа назад
Это все решаемо ,на картинках ..! А вот когда дура или дурак "руководитель" попадется ..Вот это настоящая проблема для техподдержки ...! И таких все больше становится в руководстве страны
И это уже безопасности России касается !
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19k
Luc72 44 минуты назад
"Что принудительная дезинфекция на работе сделала с моим новым ноутбуком за 2000 долларов"
Что то кнопки какие то явно не для "за 2000", а вообще, похоже на защитную пленку.
А если это оплавление...
, то чем это таким термоядерным дезинфицировали? Ацетоном, 647, сольвент?
... Ибо спирт пластик не растворяет.
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19k
Luc72 47 минут назад
" Чудо, но жесткий диск оказался в целости... "
Какое нахрен чудо? Чтобы жесткий диск раздолбать от ноута (ввиду его малых размеров) нужен удар об стену как минимум
, и то блины останутся целыми и информация будет восстановима.
Как минимум нужен ледоруб, гвоздь сотка и молоток (и знать куда)...
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8k
Мистер Фикс 51 минуту назад
Обратная сторона квестклубов

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