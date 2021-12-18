Будни техподдержки: забавные случаи из практики

5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров

35 человек, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку

Люди, которым сегодня не повезло

25 неудачников и их несчастная жизнь

17 неудачников, которые подумали "Что может пойти не так?" за секунду до неизбежного

24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого