Будни техподдержки: забавные случаи из практики

1683
31
С чем только не приходится сталкиваться сотрудникам служб по ремонту и техподдержке! В онлайн-сообществе Tech Support Gore собрана масса курьезов и неудач, связанных с нашим золотым веком технологий. Гнезда из кабелей, горящий пластик, хомяки в системном блоке - это лишь верхушка айсберга.
1. "Итак, вчера мой хомяк сбежал из клетки и каким-то образом оказался в моем компьютере. Компьютер больше не работает"
×
×
4. "Вот что хреново: когда оказываешь техподдержку своему любимому ресторану и видишь такое, то понимаешь, что больше не стоит там питаться"
5. "Сетевой шкаф Marriott Hotel - место, где проблемы из прошлого встречаются с настоящим"
8. "Клиент раздолбал ноутбук об колено в приступе пьяной ярости. Спросил, можно ли что-то восстановить. Чудо, но жесткий диск оказался в целости и я вытащил с него все данные"
9. "Когда я был моложе, я попытался высушить клавиатуру ноутбука, поставив ее в духовку на низкой температуре"
12. "Что принудительная дезинфекция на работе сделала с моим новым ноутбуком за 2000 долларов"
14. "Серверная" у нас на работе. Пластиковый контейнер собирает воду, капающую из кондиционера"
16. "Клиент сказал, что предыдущий владелец оставит всю сетевую инфраструктуру. Спасибо, удружил"
25. "Подержанный маршрутизатор, который я купил, перегрелся. Банка 7-Up, лента и зубная паста решили проблему"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались!
- 17 неудачников, которые подумали "Что может пойти не так?" за секунду до неизбежного
- 35 человек, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку
- 24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого
- Люди, которым сегодня не повезло
32
Понравилось32
Новости партнёров
И это уже безопасности России касается !
Что то кнопки какие то явно не для "за 2000", а вообще, похоже на защитную пленку.
А если это оплавление..., то чем это таким термоядерным дезинфицировали? Ацетоном, 647, сольвент?... Ибо спирт пластик не растворяет.
Какое нахрен чудо? Чтобы жесткий диск раздолбать от ноута (ввиду его малых размеров) нужен удар об стену как минимум, и то блины останутся целыми и информация будет восстановима.
Как минимум нужен ледоруб, гвоздь сотка и молоток (и знать куда)...