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30 строительных ляпов, на которые без слез не взглянешь

30 строительных ляпов, на которые без слез не взглянешь

Автор:
20 января 2023 23:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кривые руки   ляпы   рабочие   строители   фейлы   
2208
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Некоторые строители заслуживают награды за… худшую работу в истории. Но определить лаурета главного приза будет нелегко: неважно, насколько кривыми получились стены или сколько дверей в доме ведет в никуда, всегда найдется работа похуже. И большинство кандидатов на эту премию можно найти в сабреддите r/ConstructionFails.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   кривые руки   ляпы   рабочие   строители   фейлы   
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2  комментария
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Света 48 минут назад
Автор смешал всё в кучу. И аварии, и проекты заказанные заказчиком, где в тупизне исполнитель никак виновным быть не может.
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Porky Pig

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