30 строительных ляпов, на которые без слез не взглянешь

Некоторые строители заслуживают награды за… худшую работу в истории. Но определить лаурета главного приза будет нелегко: неважно, насколько кривыми получились стены или сколько дверей в доме ведет в никуда, всегда найдется работа похуже. И большинство кандидатов на эту премию можно найти в сабреддите r/ConstructionFails.
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Некоторые строители заслуживают награды за… худшую работу в истории. Но определить лаурета главного приза будет нелегко: неважно, насколько кривыми получились стены или сколько дверей в доме ведет в никуда, всегда найдется работа похуже. И большинство кандидатов на эту премию можно найти в сабреддите r/ConstructionFails.
2023-01-20T23:19:31+03:00
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