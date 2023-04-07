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Безумные будни техподдержки: 30 доказательств, что технику еще нужно заслужить

Безумные будни техподдержки: 30 доказательств, что технику еще нужно заслужить

Автор:
07 апреля 2023 18:32
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   очумелые ручки   ремонт техники   сисадмины   техника   техподдержка   
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Если вам кажется, что профессия сисадмина, сотрудника техподдержки или мастера ремонтного центра на 80% состоит из повторения фразы: «Пробовали выключить и включить?», то... в общем-то, вам не кажется. Но оставшиеся 20% — это сущий ад на земле, и эта подборка из популярного сабреддита r/techsupportgore иллюстрирует его как нельзя лучше.

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 «Я психанул и сказал, что его нужно вынести из здания и вообще нельзя использовать. Она заявила, что просто закажет новую батарею и нечего «разводить панику», при этом она говорит, что берет его с собой домой и кладет там на постель и на диван»

«Мы провели диагностику и обнаружили, что за несколько секунд ноут нагревается до 75°C. Вскрыли его и и обнаружили «кусок ковра» (бренд: «Ковры из Котиков и Человеков»), блокирующий кулер».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Юмор   очумелые ручки   ремонт техники   сисадмины   техника   техподдержка   
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14k
a_komolow 52 минуты назад
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23k
Евгений 59 секунд назад
Аэрокул?
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23k
Евгений Минуту назад
4 «Клиент заявил, что его "достали звуки вибрации"»
Выход есть!!!

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