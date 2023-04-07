Безумные будни техподдержки: 30 доказательств, что технику еще нужно заслужить

Если вам кажется, что профессия сисадмина, сотрудника техподдержки или мастера ремонтного центра на 80% состоит из повторения фразы: «Пробовали выключить и включить?», то... в общем-то, вам не кажется. Но оставшиеся 20% — это сущий ад на земле, и эта подборка из популярного сабреддита r/techsupportgore иллюстрирует его как нельзя лучше.
1. «Коллега заявила, что будет работать только с официальной мышью Apple. Порылся на складе и оставил на ее столе это»
2 .«Вот что происходит, когда не слушаешься родителей, которые просят тебя сделать музыку потише»
«Я психанул и сказал, что его нужно вынести из здания и вообще нельзя использовать. Она заявила, что просто закажет новую батарею и нечего «разводить панику», при этом она говорит, что берет его с собой домой и кладет там на постель и на диван»
26. «Клиент такой: "Мой ноутбук выключается через одну-две минуты после того, как я нажимаю кнопку включения"»
«Мы провели диагностику и обнаружили, что за несколько секунд ноут нагревается до 75°C. Вскрыли его и и обнаружили «кусок ковра» (бренд: «Ковры из Котиков и Человеков»), блокирующий кулер».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Выход есть!!!