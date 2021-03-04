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Сотрудники техподдержки — это те люди, которые видели все, и, к нашей удаче, они всегда готовы поделиться увиденным. Благодаря сообществу TechSupportGore на Reddit у нас теперь есть фотодоказательства того, что не каждому можно доверить технику. И даже не каждому второму.
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16. "HP решил, что для максимальной стабильности клавиатуры модели X360 необходимо 57 болтов"
21. - Мам, давай купим свитч для бизнеса! - Свитч для бизнеса есть у нас дома. Свитч у нас дома:
25. "Когда мой старый ПК умирал, он как будто бы выкуп у меня требовал. До сих пор не знаю, что это было: мать? ЦП?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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