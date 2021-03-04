Сотрудники техподдержки — это те люди, которые видели все, и, к нашей удаче, они всегда готовы поделиться увиденным. Благодаря сообществу TechSupportGore на Reddit у нас теперь есть фотодоказательства того, что не каждому можно доверить технику. И даже не каждому второму.