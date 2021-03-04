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Сотрудники техподдержки делятся самыми кошмарными случаями из своей практики

Сотрудники техподдержки делятся самыми кошмарными случаями из своей практики (31 фото)

Автор:
04 марта 2021 17:28
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   поломки   техника   техподдержка   фейлы   
4396
31

Сотрудники техподдержки — это те люди, которые видели все, и, к нашей удаче, они всегда готовы поделиться увиденным. Благодаря сообществу TechSupportGore на Reddit у нас теперь есть фотодоказательства того, что не каждому можно доверить технику. И даже не каждому второму.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Юмор   поломки   техника   техподдержка   фейлы   
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18  комментариев
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11k
alexis Час назад
Есть такой на даче. Пару раз от бензогенератора дом запитывал.
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17k
Vital Idol 18 минут назад
дык, рабочий вариант...
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18k
Will2006 19 минут назад
Разрабам срочно подавать заявку на нобелевку за достижение нового значения минимальной температуры!

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1k
Горец U 37 минут назад
Они ещё не бывали в РУ 0,4 наших ТП 10/0,4....
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3k
TOROID 52 минуты назад
Кофе превратился в рис?
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7k
Nikita TOROID 46 минут назад
Сушит рисом...
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3k
au3 TOROID 40 минут назад
Так это он уже сушит.
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602
Andrew Belaks TOROID 4 минуты назад
Призывает китайских гномов, по поверью приходят ночью и чинят технику за рис.
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4k
Crechet Час назад
6. "Сможешь починить? Ты же программист..."
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707
Шурман 2 часа назад
Айфон 7 говно еще то , сам дохнет даже без воды , такого дебилизма от Яблоков ни одни сервис не ожидал , Сразу говорю экран меняли уже и кнопку хоум , телефон сам предпочёл умереть .
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707
Шурман 2 часа назад
Самое интересное почему он батарею не отстегнул ? есть еще шанс отправить в ультраванну и флоксы обработать изопропилом и дунуть .
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707
Шурман 2 часа назад
Умер потому что роликов на ютубе насмотрелись , типа возьми строительный фен и грей :)) вот результат , итог такой херни полная замена платы , почему полная ? да потому что ее уже повело и ни какой нижний подогрев ее не восстановит , можно даже на пины забить их можно поднять в вот деформируемую плату нет .
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18k
Will2006 Шурман 21 минуту назад
Камень был суперклеем приклеен к радиатору??? Не термопрокладкой?
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3k
Еркен 2 часа назад
Да во многих "кроссовых" творится "ад", вот привести все в порядок, это небольшой подвиг.
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707
Шурман 2 часа назад
ОФИГЕТЬ , ты так удивлён ? та Клавы на маках не менял , вот где страх и боль и потеря клиентом еще и батарейки и попадалово на нее . Второе фото количество болтов у макбук про только на клавиатуре и не считая клипс и заглушек , что бы снять ее нужно убрать батарею а это как повезет или попадалово клиента на бабки или гарантию могу дать что проживет она месяца 2 . Фото номер 3 это Клава от Эира если есть желание подсчитайте количество болтов , когда к нам обращаются о замене этих клав или бывает что человеку вот очень нужно керти а не азерти нас передергивает это такая епля что не передать словами и без эмоций не описать .
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Помню в ремонт (точнее чистку) принесли ИКСбокс (после того как дали его поиграть знакомым). В пакете замотанным скотчем. В пакете лежали средства для травки тараканов. Пакет лежал так недели 2. Разбирали его на улице. Внутри был ужас. Отмывать чем только не пришлось.
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1
Сергей 2 часа назад
Комментарий к фото
Скорей всего оптическая мышь
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
А где тут серверная? одни коммуникационные стойки
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