Будни техподдержки: 27 доказательств, что не всем можно доверять технику

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На дворе 2022 год, но многие до сих пор не научились обращаться со своим компьютером, не говоря уже о другой технике. И в Reddit-сообществе Tech Support Gore есть все доказательства этого коллективного невежества.
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8. "Проехал 1000 км, чтобы починить 5 совершенно новых компьютеров, которые по непонятной причине медленно работают. Непонятная причина:"
16. "Следы от затушенных сигарет на PS4, которую принесли в ремонт. Внутри было полно мертвых тараканов"
18. "Телевизор моей бабушки после того, как уборщики протерли ее телевизор загадочной жидкостью (что-то пошло не так)"
23. "Мой босс дважды в день ставит кастрюлю со льдом на трансформатор (или как его), потому что он перегревается, и весь POS-терминал и сервер выходят из строя"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я то думал устройства ввода с шариком уже давно канули в лету...
А я то помню было дело, приходилось постоянно их чистить, пока оптические не появились...