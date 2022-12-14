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Будни техподдержки: 27 доказательств, что не всем можно доверять технику

Будни техподдержки: 27 доказательств, что не всем можно доверять технику

Автор:
14 декабря 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   ремонт техники   техподдержка   фейлы   человеческая глупость   
3068
28

На дворе 2022 год, но многие до сих пор не научились обращаться со своим компьютером, не говоря уже о другой технике. И в Reddit-сообществе Tech Support Gore есть все доказательства этого коллективного невежества.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Юмор   ремонт техники   техподдержка   фейлы   человеческая глупость   
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11  комментариев
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4k
Alex75r Час назад
А не надо было грызть.
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11k
Ivan Полчаса назад
Сервер упал...
Со стола...

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14k
MrForstd 39 минут назад
Больше половины просто приколов, ни разу не будни.
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13k
jungar 48 минут назад
Комментарий к фото
десятилетиями
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32k
ACU900 Час назад
Удивительно что хоть и медленно, но все же работают...
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32k
ACU900 Час назад
Кто то до сих пор пользуется такими мышками?
Я то думал устройства ввода с шариком уже давно канули в лету...
А я то помню было дело, приходилось постоянно их чистить, пока оптические не появились...
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