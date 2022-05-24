Ня в табло: в Москве напали на косплееров-анимешников

Говорят, что общество в России стало более толерантным, по крайней мере в Москве. В белокаменной очень много представителей разных субкультур. Толерантное общество терпимо относится к большинству публичных акций представителей этих субкультур.
А вот в нескольких километров от МКАДа живут россияне, которые не так терпимы к публичным проявлениям необычных хобби. Но порой эти миры соприкасаются и даже пересекаются. Так произошло в парке Горького, где группу анимешников-косплееров придали средневековому общественному суду, закидав камнями.
Молодые люди устроили сходку фанатов "Евангелиона" на площадке "Салют", но вблизи них была компания хулиганов, которой не понравилось такое соседство. В результате короткой перепалки косплееров закидали камнями.
Одной из анимешниц, тринадцатилетней Доминике серьезно досталось, ее мать написала заявление из-за тяжких увечий. Когда на место преступления прибыла полиция, хулиганы уже скрылись.
Администрация парка и прохожие ни коим образом не вмешались в происходящее и не остановили насилие.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Неудивительно, что не шитьем и вязанием занимается?
Автор однобоко выложил.