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Ня в табло: в Москве напали на косплееров-анимешников

Ня в табло: в Москве напали на косплееров-анимешников

Автор:
24 мая 2022 17:42
Сообщество : Криминал
Метки: ЧП   аниме   интересно   косплеер   нападение   субкультура   
7761
4

Говорят, что общество в России стало более толерантным, по крайней мере в Москве. В белокаменной очень много представителей разных субкультур. Толерантное общество терпимо относится к большинству публичных акций представителей этих субкультур.

А вот в нескольких километров от МКАДа живут россияне, которые не так терпимы к публичным проявлениям необычных хобби. Но порой эти миры соприкасаются и даже пересекаются. Так произошло в парке Горького, где группу анимешников-косплееров придали средневековому общественному суду, закидав камнями.

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Молодые люди устроили сходку фанатов "Евангелиона" на площадке "Салют", но вблизи них была компания хулиганов, которой не понравилось такое соседство. В результате короткой перепалки косплееров закидали камнями.

Одной из анимешниц, тринадцатилетней Доминике серьезно досталось, ее мать написала заявление из-за тяжких увечий. Когда на место преступления прибыла полиция, хулиганы уже скрылись.

Администрация парка и прохожие ни коим образом не вмешались в происходящее и не остановили насилие.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ЧП   аниме   интересно   косплеер   нападение   субкультура   
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49  комментариев
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6k
tamin 5 часов назад
Очень странно. Ну побить могли. Ну поиздеваться. Но камнями-оооочень странно. История явно не полная
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87
Роман Романов Час назад
Эти гопники были смелыми, потому что косплееры на сходку с собой свои евангелионы не взяли
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1k
КАКАнгел Час назад
я не сильно понимаю кому эти малахольные могли помешать. Быдло поганое . Я волнуюсь ведь в Подмосковье проходят фестивали и других косплееров исторических реконструкторов - которые "одеты странно , волосы длинные , говорят непонятно , в руках палка " И НЕ ДАЙ БОГ . . . !
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635
Серга Час назад
анимэхаетесь, ну и анимэхайтесь где-нибудь у себя..зачем на люди свои увлечения тащить?
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13
данила беринский 2 часа назад
ну, раньше били людей, косплеющих реперов, сегодня анимешников или как их там. ничего нового.
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34k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Царапина на лице - это тяжкое увечье? В детстве, помнится, йобнешься с велосипеда, если руки-ноги на месте и кровь не хлещет через дорогу - поплевал, растёр и дальше поехал.
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4k
Sam Backet 2 часа назад
гопота обыкновенная
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74
Alex Killmore 3 часа назад
Читаю комментарии и ох..ваю. Я аниме терпеть не могу. Тем не менее какие то имбецилы забросали 13летних детей камнями. Те кто считает что это нормально - брось свою голову в камень - голове итак ничего не будет, а полученный щебень подсыпь под крышу - она явно покосилась.
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9k
uehl 3 часа назад
В нескольких километрах от МКАДа в Парке Горького ( который между Ленинским и Садовым)? Это внутрь от МКАДа что ли?
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35k
Мойша 3 часа назад
В принципе информации ноль, но как хочется осудить хулиганов, обижающих косплейщиков.
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2k
Дмитрий Круглов 3 часа назад
По отдельности почти все слова в тексте знакомые. Но в целом не понял, о чем тут написано. На всякий случай сообщаю всем ценителям подобных новостей, мой сосед Юрок вчера нажрался и дал в морду Филе. Есть одна замыленная фотка стены подъезда, на которой ничего не видно, но если интересно могу ее тоже опубликовать...
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3k
Нуи Хусим 3 часа назад
Так и не понял, за что их "натолкли". Ни одной фотки, как выглядели эти косплеисты-анимешники и кто такой этот Евангелион? Информации мизер но детей должно быть жалко всем!
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2k
Дмитрий 3 часа назад
Ну а что? У каждого своя вера..
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3k
Vlamir 3 часа назад
Типично русское имя Доминика!
Неудивительно, что не шитьем и вязанием занимается?
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 3 часа назад
Фанаты ладно...А что такое "Евангелион"? Секта, где косплееры одеваются в костюмы Евы?
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7k
Артём 4 часа назад
Так нефоры всегда огребали от гопоты, теперь про каждый случай писать будем?
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7k
Владимир 4 часа назад
А чего костюмы не показывают, в че нарядились
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16k
Михаил Гривин 4 часа назад
Хренассе увечья... я каждый день с такими со двора приходил. Да и похуже бывало.
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5k
Shtoppi 4 часа назад
<<Одной из анимешниц, тринадцатилетней Доминике...>> Очередное дитятко родителей чудаков?
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178
sergizs 4 часа назад
В мою молодость говорили ленинские пошли на разборки с вокзальными (Северными и т . д .) А тут какие то касперы и аниме . Друг другу фейсы почистить уже не в тренде и не креативно ?
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1k
Шершень 4 часа назад
Вообще-то не "хулиганы", а косплееры "Наруто". И закидали не камнями, а сюрикенами. Чюнины, что с них взять?
Автор однобоко выложил.
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