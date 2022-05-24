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Инновационная западня: американец еле выбрался из задымившейся Tesla

Инновационная западня: американец еле выбрался из задымившейся Tesla

Автор:
24 мая 2022 14:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tesla   Автомобиль   Илон Маск   авария   интересно   машина   
4940
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О дивный новый чудный мир с новыми технологиями дурманит своей красивой оберткой. Однако не все так красиво в продукции Илона Маска.

На днях в США произошёл случай, который может отговорить некоторых автолюбителей, желавших приобрести электромобиль Tesla Model Y.

Машина буквально встала на дороге и владелец авто оказался заблокирован в своей машине.

Вся электроника внутри отрубилась из-за чего дверной замок был закрыт. Вдобавок к этому, салон начал заполняться дымом. Владельцу авто ничего не оставалось делать, как выбить боковое стекло в ближайшей двери.

К счастью, ему удалось выбраться до того, как машина полностью задымилась. Испуганный владелец автомобиля заснял, как горит его 6 с лишним миллионов рублей. К слову, интересно, а является ли страховым случаем отказ электроники в машине?

Источник:

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Метки: Tesla   Автомобиль   Илон Маск   авария   интересно   машина   
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35  комментариев
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13k
banzai7 8 часов назад
Вот что бывает, когда заправляешься палёным электричеством.
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3k
Yurich Час назад
Там на ручке двери механическая кнопка открывания дверей! Так что что-то непонятное там у него...
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11k
Star Link 3 часа назад
Скоро у нас будут "Москвич" и "Буратино". Вроде у "Буратино" пол будет деревянный. Кто знает, какая из них лучше?
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7k
Progressor 4 часа назад
Вообще то ездить на платформе из литиевых аккумуляторов, так себе идея... У людей маленькие литиевые аккумы в смартфонах взрываясь наносят серьезный ущерб, приводят к пожарам, а те кто видел что из себя представляет блок в Тесле, может представить последствия замыканию хоть одной банки в батарее...
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11k
Джон Уик 4 часа назад
Да у электромобилей пока что отсутсвует защита от таких случаев. Может бабахнуть мало не покажется.
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3k
Frank Borman 4 часа назад
Продвинутая инновация оказалась опасной хреновацией.
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10k
Serg 5 часов назад
очень нежная машина, требующая бережного отношения к себе
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1k
Вадим Курбатов 5 часов назад
Сколько лет машине, который по счету владелец, сколько раз была бита и как сильно? Понапокупают битые, укатанные дрова, а потом жалуются, что производитель авто - говно! И вот ещё вопрос - Маск их лично собирает и обслуживает!? В общем снова бздеж! Ну ничего, скоро мы москвич запустим, трепещи, Илон! Рогозин потопил тебя в космосе, Собянин скоро потопит на земле! Тьфу...
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−48
alexZ 5 часов назад
Американец заснял как горят его 6 млн. рублей. Бедный наверно намучился такую сумму рублями собирать,. В штатах оказывается уже стали машины за рубли продавать.
Автор не переживай страховку тоже рублями заплатят.
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570
cvintus_1 7 часов назад
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2k
Michael 7 часов назад
Бедный-бедный американец...


Уже 2 года езжу на Tesla Model Y, и как любой обладатель теслы знаю, что на дверях, кроме электических кнопок (которые красиво приспускают окна, при открытии двери), есть еще механический рычаг экстренного открытия двери (вмантирован в подлакотнике) - как раз на такой случай. Чтобы можно было без проблем вылезти из машины, даже если откажет вся электроника.

Так, что либо Американец тупой, и не знает как пользоваться своей собственной машиной, либо автор просто сеет фейки...Но тесла тут явно не причем :)
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2k
alex5450 7 часов назад
Представляете как будет интересно читать новости из США, когда доллар будет стоит 60 копеек.
"Не каждый богатый американец может позволить себе автомобиль в 40-50 тысяч рублей".
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3k
Pravda 7 часов назад
Автор действительно думает что эта новость отговорит посетителей Фишек от покупки теслы ?
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−73
Insaid From 7 часов назад
страховка возместит при чем от самой теслы
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11k
Star Link 7 часов назад
Ждем "Москвич", там все по-уму.
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2k
Андрей 7 часов назад
Покупаем жигули!
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85
Сигизмунд Лазаревич 7 часов назад
в штатах тесла уже за рубли?
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38k
jonnyD 7 часов назад
Да ладно вам , Тесла - машина ОГОНЬ !
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566
Arti 7 часов назад
Испуганный владелец автомобиля заснял, как горит его 6 с лишним миллионов рублей.

Вот прям стоял и о рублях думал
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249
Джонни 8 часов назад
Чтобы этого не происходило (не быть запертым в автомобиле) - есть технология 76го года- "Отстрел дверей при аварии", либо можно кнопку аварийную сделать.
Как тебе такое Илон Маск?
Ссылка youtu.be
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9k
Ivan 8 часов назад

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