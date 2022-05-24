Инновационная западня: американец еле выбрался из задымившейся Tesla

О дивный новый чудный мир с новыми технологиями дурманит своей красивой оберткой. Однако не все так красиво в продукции Илона Маска.
На днях в США произошёл случай, который может отговорить некоторых автолюбителей, желавших приобрести электромобиль Tesla Model Y.
Машина буквально встала на дороге и владелец авто оказался заблокирован в своей машине.
Вся электроника внутри отрубилась из-за чего дверной замок был закрыт. Вдобавок к этому, салон начал заполняться дымом. Владельцу авто ничего не оставалось делать, как выбить боковое стекло в ближайшей двери.
К счастью, ему удалось выбраться до того, как машина полностью задымилась. Испуганный владелец автомобиля заснял, как горит его 6 с лишним миллионов рублей. К слову, интересно, а является ли страховым случаем отказ электроники в машине?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор не переживай страховку тоже рублями заплатят.
Уже 2 года езжу на Tesla Model Y, и как любой обладатель теслы знаю, что на дверях, кроме электических кнопок (которые красиво приспускают окна, при открытии двери), есть еще механический рычаг экстренного открытия двери (вмантирован в подлакотнике) - как раз на такой случай. Чтобы можно было без проблем вылезти из машины, даже если откажет вся электроника.
Так, что либо Американец тупой, и не знает как пользоваться своей собственной машиной, либо автор просто сеет фейки...Но тесла тут явно не причем :)
"Не каждый богатый американец может позволить себе автомобиль в 40-50 тысяч рублей".
Вот прям стоял и о рублях думал
Как тебе такое Илон Маск?