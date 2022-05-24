FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9037 постов • 1323 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Пластмассовый мир победил? ИИ впервые обыграл человека в головоломки

Пластмассовый мир победил? ИИ впервые обыграл человека в головоломки

Автор:
24 мая 2022 15:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ИИ   битва   головоломки   интересно   искусственный интелект   кроссворд   человек   
3657
3

Битва человека с искусственным интеллектом - самое увлекательное противостояние последних десятилетий. Ученые придумывают различные эксперименты, чтобы определить - кто в этом противостоянии выиграет.

До недавних пор, компьютер не мог обыграть в головоломки и интеллектуальные игры людей, но недавно искусственный интеллект, созданный учеными из Университета Беркли Berkeley Crossword Solver разгадал кроссворд быстрее человека.

×
×

Он сделал это на американском турнире по кроссвордам. ИИ Беркли может решить головоломки без ошибок в 81,7% случаях.

При этом Berkeley Crossword Solver различает буквы и не путает буквы и понимает контекст.

ИИ от университета Беркли победил на турнире и сделал невозможное, так как его другие предшественники Dr. Fill и Proverb занимали лишь 143 и 213 места.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ИИ   битва   головоломки   интересно   искусственный интелект   кроссворд   человек   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
rutt 6 часов назад
велико достижение. Комп смог одновременно отправить 70 +- запросов и консолидировать полученный результат да ещё и быстрее кожаного мешка которому нужно было прочесть, понять, вспомнить. Ну чего, это стоит потраченного на разработку этого ПО времени) лучше научите его не тупить в чатах всяких, где он типа помощник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
36
Товарищ Петров 3 минуты назад
ИИ не существует.
Существуют программы способные к обучению, но не каким интеллектом там и не пахнет.
Каспарова лет 20 назад обыграла обычная программа, тоже кричали что ИИ.
Сейчас ее школьник олипиадник написать может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
Alex Killmore Час назад
Пока что ИИ не может придумать ничего нового, только перерабатывает и преобразовывает уже придуманное людьми. Пока не научился можно спать спокойно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Товарищ Петров Alex Killmore Минуту назад
сначала надо реализовать ИИ)
пока нет ничего подобного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Эквадор Лоха 3 часа назад
Пфф... Меня комп в косынку с 1990 года сто раз обыгрывал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
Николай Романов 4 часа назад
то есть поисковик смог найти ответы быстрее,чем человек смог прочесть,проанализировать и ответить?глупое сравнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
MMH 4 часа назад
Простенькая головоломка, я тож её решил быстро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Ego sum qui sum 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vasilykopkov 4 часа назад
Это не ИИ ни разу, просто достаточно продвинутый алгоритм, спасибо разработчикам и программистам.
Шахматный компьютер ДипБлю тоже обыграл Каспарова, никто не причислял его к ИИ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Товарищ Петров vasilykopkov 44 секунды назад
ну по любому всякая желтая пресса трубила.
да и тогда уровень образования у нас был выше в среднем по населению.
сейчас пипл и не такое схавает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
perekrestok 5 часов назад
Жаль не написали на каком железе это проходило. И насколько соответствовали словарные статьи из базы программы и вопросы кроссворда. А так можно вспомнить как появление технологии ММХ ускорили обработку видео. Как то получается что статья ни о чем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Варакин Алексей 5 часов назад
Человечество так же далеко от создания ИИ ,как и 100 лет назад. Все ,что выдают сейчас про ИИ вранье и подтасовка. Ни на шаг от заданной программы ни один компьютер отойти не в состоянии,являясь по сути крутым калькулятором.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Will2006 5 часов назад
Ска, а чатботы Сбера или Маркета даже на самый простой вопрос зависают на час (((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Григорий 6 часов назад
Эка невидаль, человек задает вопрос, а система гуглит ответ.
Вот распознавание почерка была задача, угадывание по походке и внешнему вида человека, лица, построение 3Д модели из пары десятков фотографий.
Это были супер задачи. А ответ на "суша, окруженная океанами" лежит в очень простой плоскости: суша, какие бывают - страна, город, остров, материк. Подходящие по количеству букв и рядом в Циклопедии слово океан. Вау, я умное!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Влад 6 часов назад
Кроссворды разные бывают. Если слово загадывается с помощью определения из энциклопедии,то ИИ однозначно опередит человека. А вот если загадано с помощью намеков или шутки,то ИИ такое не по зубам.
Как пример ,могу вспомнить: "что такое - большое и теплое,из трех букв".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Влад Sxoxa 5 часов назад
"Утро, завтрак. Мама, папа, сын.
Сын:
Мам, отгадай: О чем постоянно думает женщина? Слово из трех букв!
Мать шлеп сыну подзатыльник! Сын, плача:
Это - "ДОМ"!
Муж разворачивается - шлеп жене подзатыльник:
О доме, дура, нужно думать, о доме!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Легендарный В-ий 7 часов назад
Как прогромист хочу спросить - за что мы (я, Билл Гейтс, ну и некоторые другие) утерли столько кровавого пота, стуча безсонными ночами по кейбордам и тиская манипулятор типа "мыш"?
чтоб эти железяки нас в кросворды натягивали? или чтоб они наконец начали пахать и вкалывать, а мы чтоб отдыхали с пивом и интеликтуальными играми?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ivan 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9029



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Швейцария не производит и не продает часы. Совсем! Она продает бренд
Швейцария не производит и не продает часы. Совсем! Она продает бренд
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
События на Украине 24- 25 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 24- 25 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Принявший Чулпан Хаматову в Латвии режиссёр публично раскритиковал россиян
Принявший Чулпан Хаматову в Латвии режиссёр публично раскритиковал россиян
Татуировки-трансформеры, которые умеют оживать
Татуировки-трансформеры, которые умеют оживать
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально сказано

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Ватермарк#люди#история#шоу бизнес#картинки#познавательно#интересное#Британия
#фото#животные#в мире#Разное#фильм#забавно#птицы#Спорт#Украина#добро
#интересно#факты#подборка#Россия#кино#знаменитости#фотографии#собака#маразм#Индия
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу Кто из актеров саги о мальчике, который выжил, соответствовали канону? Разбираемся с помощью нейросети Кто из актеров саги о мальчике, который выжил, соответствовали канону? Разбираемся с помощью... Тайны тела: какие органы нельзя пересаживать и как их выращивают искусственно Тайны тела: какие органы нельзя пересаживать и как их выращивают искусственно Вы уникум? Давайте узнаем! Вы уникум? Давайте узнаем! Почему небо голубое? Простые ответы на сложные детские вопросы Почему небо голубое? Простые ответы на сложные детские вопросы Баг нейросети открыл двери в зазеркалье Баг нейросети открыл двери в зазеркалье

На что жалуетесь?

Вернуться