Пластмассовый мир победил? ИИ впервые обыграл человека в головоломки

Битва человека с искусственным интеллектом - самое увлекательное противостояние последних десятилетий. Ученые придумывают различные эксперименты, чтобы определить - кто в этом противостоянии выиграет.
До недавних пор, компьютер не мог обыграть в головоломки и интеллектуальные игры людей, но недавно искусственный интеллект, созданный учеными из Университета Беркли Berkeley Crossword Solver разгадал кроссворд быстрее человека.
Он сделал это на американском турнире по кроссвордам. ИИ Беркли может решить головоломки без ошибок в 81,7% случаях.
При этом Berkeley Crossword Solver различает буквы и не путает буквы и понимает контекст.
ИИ от университета Беркли победил на турнире и сделал невозможное, так как его другие предшественники Dr. Fill и Proverb занимали лишь 143 и 213 места.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Существуют программы способные к обучению, но не каким интеллектом там и не пахнет.
Каспарова лет 20 назад обыграла обычная программа, тоже кричали что ИИ.
Сейчас ее школьник олипиадник написать может.
пока нет ничего подобного.
Шахматный компьютер ДипБлю тоже обыграл Каспарова, никто не причислял его к ИИ.
да и тогда уровень образования у нас был выше в среднем по населению.
сейчас пипл и не такое схавает.
Вот распознавание почерка была задача, угадывание по походке и внешнему вида человека, лица, построение 3Д модели из пары десятков фотографий.
Это были супер задачи. А ответ на "суша, окруженная океанами" лежит в очень простой плоскости: суша, какие бывают - страна, город, остров, материк. Подходящие по количеству букв и рядом в Циклопедии слово океан. Вау, я умное!
Как пример ,могу вспомнить: "что такое - большое и теплое,из трех букв".
Сын:
Мам, отгадай: О чем постоянно думает женщина? Слово из трех букв!
Мать шлеп сыну подзатыльник! Сын, плача:
Это - "ДОМ"!
Муж разворачивается - шлеп жене подзатыльник:
О доме, дура, нужно думать, о доме!"
Я думал ты что-то новое предложишь :)
чтоб эти железяки нас в кросворды натягивали? или чтоб они наконец начали пахать и вкалывать, а мы чтоб отдыхали с пивом и интеликтуальными играми?
Найдите более интелИктуальное занятие.