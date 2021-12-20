И девять лет не прошло: вышел трейлер нового сезона Bleach

Но есть место и для грусти. Один из пользователей видеохостинга рассказал, что в 2020 году у него умерло два друга, с которыми он раньше смотрел Bleach и ждал продолжение.





«Для меня это горько-сладкий момент. Двое друзей, с которыми я смотрел сериал, умерли в прошлом году. Буду плакать весь сезон, трейлер разбил меня», — написал он.





Видеоролик выглядит современно, а музыка навевает ностальгические нотки из прошлого. Всех причастных поздравляем с завершением длительного ожидания. Первая серия выйдет в октябре 2022 года. А что вы знаете об ожидании? Продолжение какой киноистории или книги вы хотели бы увидеть?