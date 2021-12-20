И девять лет не прошло: вышел трейлер нового сезона Bleach

Фанаты аниме бурно отреагировали на публикацию нового трейлера.
В апреле 2001 года вышла манга (японские комиксы) под названием Bleach, которая наделала много шуму и отобрала у знаменитого Наруто большой кусок фанбазы.
Естественно, выход анимационных сериалов по франшизам лишь усилил споры, какое же аниме лучше.
В России доходило даже до того, что 30 летние подвыпившие металлисты были готовы друг друга порвать в жарких спорах о японских мультфильмах.
В 2012 году у Bleach начались темные времена.
Сериал завершился, но, манга продолжала выходить.
Автор тайтла, Кубо Тайто, объяснил закрытие сериала тем, что он хочет вывести рисунок на новый уровень, но дальше слов дело не пошло.
Ждать продолжения рисованной истории фанатам пришлось долгих девять лет.
И тут неожиданно...
18 декабря 2021 года вышел трейлер нового сезона, прямое продолжение сериала просто взорвало сообщества фанатов аниме!
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В комментариях под видео на Youtube люди делятся впечатлениями и рассказывают о том, что произошло за эти 9 лет.
Один из комментаторов отметил, что за это время у него появилось два ребенка, второй же подчеркнул, что успел сменить три работы.
Но есть место и для грусти. Один из пользователей видеохостинга рассказал, что в 2020 году у него умерло два друга, с которыми он раньше смотрел Bleach и ждал продолжение.
«Для меня это горько-сладкий момент. Двое друзей, с которыми я смотрел сериал, умерли в прошлом году. Буду плакать весь сезон, трейлер разбил меня», — написал он.
Видеоролик выглядит современно, а музыка навевает ностальгические нотки из прошлого. Всех причастных поздравляем с завершением длительного ожидания. Первая серия выйдет в октябре 2022 года. А что вы знаете об ожидании? Продолжение какой киноистории или книги вы хотели бы увидеть?
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Понравилось26
У него были финансовые разногласия со студией, по этому он кстати и пошёл в разнос и чуть не перебил всех героев чтоб насолить студии... Потом они договорились и он кое-как стал исправлять то что накуролесил...