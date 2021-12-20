FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8196 постов • 1260 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
И девять лет не прошло: вышел трейлер нового сезона Bleach

И девять лет не прошло: вышел трейлер нового сезона Bleach (14 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 11:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аниме   дождались   интересно   мультфильмы   продолжение   
965
14
1

Фанаты аниме бурно отреагировали на публикацию нового трейлера.


В апреле 2001 года вышла манга (японские комиксы) под названием Bleach, которая наделала много шуму и отобрала у знаменитого Наруто большой кусок фанбазы.


Естественно, выход анимационных сериалов по франшизам лишь усилил споры, какое же аниме лучше.

В России доходило даже до того, что 30 летние подвыпившие металлисты были готовы друг друга порвать в жарких спорах о японских мультфильмах.

В 2012 году у Bleach начались темные времена.

Сериал завершился, но, манга продолжала выходить.

Автор тайтла, Кубо Тайто, объяснил закрытие сериала тем, что он хочет вывести рисунок на новый уровень, но дальше слов дело не пошло.

Ждать продолжения рисованной истории фанатам пришлось долгих девять лет.


И тут неожиданно...

18 декабря 2021 года вышел трейлер нового сезона, прямое продолжение сериала просто взорвало сообщества фанатов аниме!


В комментариях под видео на Youtube люди делятся впечатлениями и рассказывают о том, что произошло за эти 9 лет.

Один из комментаторов отметил, что за это время у него появилось два ребенка, второй же подчеркнул, что успел сменить три работы.

Но есть место и для грусти. Один из пользователей видеохостинга рассказал, что в 2020 году у него умерло два друга, с которыми он раньше смотрел Bleach и ждал продолжение.


«Для меня это горько-сладкий момент. Двое друзей, с которыми я смотрел сериал, умерли в прошлом году. Буду плакать весь сезон, трейлер разбил меня», — написал он.


Видеоролик выглядит современно, а музыка навевает ностальгические нотки из прошлого. Всех причастных поздравляем с завершением длительного ожидания. Первая серия выйдет в октябре 2022 года. А что вы знаете об ожидании? Продолжение какой киноистории или книги вы хотели бы увидеть?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: аниме   дождались   интересно   мультфильмы   продолжение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
V2.Smirnov Час назад
Лучше бы количество филлеров уменьшили. Половина сериала из махровой отсебятины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
alertol Час назад
- объяснил закрытие сериала тем, что он хочет вывести рисунок на новый уровень

У него были финансовые разногласия со студией, по этому он кстати и пошёл в разнос и чуть не перебил всех героев чтоб насолить студии... Потом они договорились и он кое-как стал исправлять то что накуролесил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Биологи обнаружили в глубокой шахте животное с 1306 лапами (3 фото) Биологи обнаружили в глубокой шахте животное с 1306 лапами (3 фото) Художник нарисовал знаменитостей в разных мультяшных стилях Художник нарисовал знаменитостей в разных мультяшных стилях 10 самых пошлых аниме 10 самых пошлых аниме 35 тонких деталей в мультфильме "Рататуй", которых вы наверняка не заметили 35 тонких деталей в мультфильме "Рататуй", которых вы наверняка не заметили Появился Snapchat-фильтр, который способен превратить любого в аниме-персонажа Появился Snapchat-фильтр, который способен превратить любого в аниме-персонажа 10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах 10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3730



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
1
160
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
Фото ветерана войны без ног перед моряками. Кто этот фронтовик и что с ним стало?
5
144
Фото ветерана войны без ног перед моряками. Кто этот фронтовик и что с ним стало?
Набирающие популярность в сообществах
Развитие и становление взрослости с позиции психологии
1
10
Развитие и становление взрослости с позиции психологии
Примерно треть россиян не доверяют своим гаджетам
0
33
Примерно треть россиян не доверяют своим гаджетам
Проиграли. Все пропало?
Проиграли. Все пропало?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
1
1

Лучшие демотиваторы
Лучший подарок тот, которого не ждёшь
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#в мире#Разное#сарказм#Москва#комментарии#прикольные#космос
#Юмор#люди#картинки#животные#природа#факты#автомобили#позитив#Ynews#автомир
#интересно#фотографии#СССР#прикол#кино#подборка#Казахстан#сатира#дом#драка

На что жалуетесь?

Вернуться