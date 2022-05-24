Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас

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Пока не изобрели элексир, чтобы не стареть, да и время замедлить нельзя. Потому и наши любимые и популярные знаменитости меняются с годами. Неизменными они остаются лишь на кадрах фильмов 10 и 20-летней давности. Давайте посмотрим, как внешне поменялись звезды.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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