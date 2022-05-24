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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5888 постов • 729 подписчиков подписаться
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Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас

Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас

Автор:
24 мая 2022 09:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   звезды   знаменитости   интересно   прикольно   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
7924
14

Пока не изобрели элексир, чтобы не стареть, да и время замедлить нельзя. Потому и наши любимые и популярные знаменитости меняются с годами. Неизменными они остаются лишь на кадрах фильмов 10 и 20-летней давности. Давайте посмотрим, как внешне поменялись звезды.

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Источник:

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Метки: до и после   звезды   знаменитости   интересно   прикольно   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
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41  комментарий
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9k
DumDum 3 часа назад
И знаете что...
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85k
Феофан 2 минуты назад
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8k
Garpia121 9 минут назад
Некоторые старше, даже симпатичней.
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1k
Thyme Полчаса назад
Кого-то он мне напомнил неожиданно... )))
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285
Алексей Павлиди 45 минут назад
А кроме пиндосов больше нет артистов?
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690
Змей Горыныч Час назад
Мелкая Клавка Шиффер без косметики
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810
DESANT_MSK137 Час назад
Сальма и Том Круз красавцы.
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−4
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−4
7k
Артём Час назад
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9k
Sapsan Час назад
Айшвария Рай

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2k
Александр 2 часа назад
Музыкам возраст "к лицу"
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13k
Голос Вселенной 2 часа назад
Пугачеву кто-то запостит?? ))
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Комментарий удален. Причина: флуд
−4
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Змей Горыныч 2 часа назад
Какие-то шведские девчонки... Х/З во сколько
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14k
Александр 2 часа назад
Мадс Миккельсен как в анекдоте про два кольца)
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567
cvintus_1 2 часа назад
Сальма всегда красотка
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2k
Basket 2 часа назад
Щеглы...
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8k
Летучий Мыш 2 часа назад
Эминем даж помоложе, судя по фото: борода, как у 20-летнего
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2k
Past 2 часа назад
Адам Драйвер как то лучше стал выглядеть.
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−75
Insaid From 3 часа назад
том крузян конечно красавчик
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Спелая кукурузинка

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