Носороги напали на людей в Индии: из-за разъярённых животных пострадали шестеро человек

Хотя кажется, что человек – царь природы, на деле выходит, что это совсем не правда и правдой, в общем-то, никогда не было. Так, например, самое простое сафари может оказаться смертельным – если встретить на пути носорога.
В частности, не повезло любителям дикой природы, решившим прокатиться вдоль по индийским равнинам. Все произошло в парке Джалдапара в Западной Бенгалии, где носороги – в принципе не редкость и встретить их не сказать бы что неожиданность. Но плохо, когда животные сильно испуганы, или наоборот, разозлены.
Так вот, именно этим туристам не повезло встретить на своём пути злых животных. При этом люди сначала даже не поняли, что происходит явно что-то нехорошее – они сначала снимали красивых животных, и только когда они пошли напрямую на туристов, участники сафари спохватились.
При этом стоит отдать должное водителю – он почти сразу понял, что дело пахнет жареным, и нажал на педаль газа, включив заднюю передачу. Но не тут-то было, животные вовсе не собирались отступать, и понеслись на туристов.
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Все это действо сопровождалось истошными криками бегущих людей, но даже виртуозности и реакции водителя не хватило – в итоге одна из машин свалилась в обочину со всеми, кто был на борту. Пострадали аж шестеро человек.
При этом носороги не стали разделываться с находящимися на месте ЧП людьми – они просто пробежали дальше. Туристам, в свою очередь, оказали помощь, а офицер индийской лесной службы заявил, что в стране нужно усилить меры безопасности во время сафари.
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