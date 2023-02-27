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Носороги напали на людей в Индии: из-за разъярённых животных пострадали шестеро человек

Носороги напали на людей в Индии: из-за разъярённых животных пострадали шестеро человек

Автор:
27 февраля 2023 22:02
Сообщество : Животные
Метки: Индия   ЧП   жесть   животные   интересно   нападение   новости   носорог   
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Хотя кажется, что человек – царь природы, на деле выходит, что это совсем не правда и правдой, в общем-то, никогда не было. Так, например, самое простое сафари может оказаться смертельным – если встретить на пути носорога.

В частности, не повезло любителям дикой природы, решившим прокатиться вдоль по индийским равнинам. Все произошло в парке Джалдапара в Западной Бенгалии, где носороги – в принципе не редкость и встретить их не сказать бы что неожиданность. Но плохо, когда животные сильно испуганы, или наоборот, разозлены.

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Так вот, именно этим туристам не повезло встретить на своём пути злых животных. При этом люди сначала даже не поняли, что происходит явно что-то нехорошее – они сначала снимали красивых животных, и только когда они пошли напрямую на туристов, участники сафари спохватились.

 

При этом стоит отдать должное водителю – он почти сразу понял, что дело пахнет жареным, и нажал на педаль газа, включив заднюю передачу. Но не тут-то было, животные вовсе не собирались отступать, и понеслись на туристов.

Все это действо сопровождалось истошными криками бегущих людей, но даже виртуозности и реакции водителя не хватило – в итоге одна из машин свалилась в обочину со всеми, кто был на борту. Пострадали аж шестеро человек.

 

При этом носороги не стали разделываться с находящимися на месте ЧП людьми – они просто пробежали дальше. Туристам, в свою очередь, оказали помощь, а офицер индийской лесной службы заявил, что в стране нужно усилить меры безопасности во время сафари.

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Метки: Индия   ЧП   жесть   животные   интересно   нападение   новости   носорог   
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3  комментария
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52k
dima423 57 минут назад
Ну тут не животные виноваты тут водила долбайоп))
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ss 54 минуты назад
Да носороги их даже не тронули! Это "виртуозный водитель" задом ездить не умеет. А носорогов просто достали.
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5k
BenderRodriguez 56 минут назад
Носороги увидели макак и разозлились.
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