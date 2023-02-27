Носороги напали на людей в Индии: из-за разъярённых животных пострадали шестеро человек

В частности, не повезло любителям дикой природы, решившим прокатиться вдоль по индийским равнинам. Все произошло в парке Джалдапара в Западной Бенгалии, где носороги – в принципе не редкость и встретить их не сказать бы что неожиданность. Но плохо, когда животные сильно испуганы, или наоборот, разозлены.

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Так вот, именно этим туристам не повезло встретить на своём пути злых животных. При этом люди сначала даже не поняли, что происходит явно что-то нехорошее – они сначала снимали красивых животных, и только когда они пошли напрямую на туристов, участники сафари спохватились.

При этом стоит отдать должное водителю – он почти сразу понял, что дело пахнет жареным, и нажал на педаль газа, включив заднюю передачу. Но не тут-то было, животные вовсе не собирались отступать, и понеслись на туристов.