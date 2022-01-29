Власти Страны восходящего солнца бьют тревогу.
Если вы думаете, что японца невозможно заставить разлюбить рис, то вы ошибаетесь.
Власти префектуры Ниигата пожаловались, что спрос на рис резко упал среди местного населения.
В чем проблема такой аномалии? Все дело в другом излюбленном увлечении японцев. Кто бы мог подумать, что аниме сократит количество потребления риса в Японии? Но это правда, все дело из-за сюжетного штампа, который перетекает из одного произведения в другой.
Художники изображают девушек, которые бегут с хлебом во рту из-за спешки. Жизненная ситуация настолько прижилась среди аудитории аниме, что японцы, повернутые на аниме и косплеях, отказались от традиционных блюд из риса и стали использовать практичные виды перекуса, будь то сэндвич или хлеб с джемом.
Проблема достигла таких масштабов, что пришлось записать целый социальный ролик в поддержку риса. Будет ли он успешным или нет, пока не ясно. Возможно, властям стоило поговорить с авторами аниме, чтобы те поддержали традиционные ценности.
Что показательно, это не первый случай того, как аниме повлияло на мировосприятие японцев. Например, персонаж Сайтама из аниме One-Punch Man ежедневно выполнял упражнения, которые сделали его супергероем.
Ирония и юмор состояли в том, что тренировку мог пройти каждый. Нужно было делать по 100 отжиманий, скручиваний на пресс, приседаний и 10 километров бега каждый день. При желании, выполнить это может каждый. В итоге японцы повально увлеклись зарядкой. А один блогер и вовсе за год подкачался и скинул 25 килограмм.
А вы говорите, что аниме это чушь полнейшая, которая никак не влияет на людей. Скажите это производителям риса в Японии.
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