Ирония и юмор состояли в том, что тренировку мог пройти каждый. Нужно было делать по 100 отжиманий, скручиваний на пресс, приседаний и 10 километров бега каждый день. При желании, выполнить это может каждый. В итоге японцы повально увлеклись зарядкой. А один блогер и вовсе за год подкачался и скинул 25 килограмм.