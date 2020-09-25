Появился Snapchat-фильтр, который способен превратить любого в аниме-персонажа

С появлением различных фильтров и масок в социальных сетях появилась новая культура позиционирования себя в интернет-пространстве. Этот бум начался с приложения Snapchat, который стал популярным благодаря широкому спектру функций по изменению внешности его пользователя. С тех пор возможности фильтров и масок далеко шагнули вперёд и перекочевали в Инстаграм и ТикТок.



И вот приложение вернуло себе внимание благодаря новому фильтру, способному превратить вас в героя аниме. И так как среди пользователей сети немало любителей японской анимации, приготовьтесь увидеть лучшие преображения с помощью аниме-фильтра.