Появился Snapchat-фильтр, который способен превратить любого в аниме-персонажа

Пользователи сети примеряют на себя и всех подряд фильтр приложения Snapchat. Он называется "Anime Style" и позволяет превратить любого в героя аниме.
С появлением различных фильтров и масок в социальных сетях появилась новая культура позиционирования себя в интернет-пространстве. Этот бум начался с приложения Snapchat, который стал популярным благодаря широкому спектру функций по изменению внешности его пользователя. С тех пор возможности фильтров и масок далеко шагнули вперёд и перекочевали в Инстаграм и ТикТок.
И вот приложение вернуло себе внимание благодаря новому фильтру, способному превратить вас в героя аниме. И так как среди пользователей сети немало любителей японской анимации, приготовьтесь увидеть лучшие преображения с помощью аниме-фильтра.
И вот приложение вернуло себе внимание благодаря новому фильтру, способному превратить вас в героя аниме. И так как среди пользователей сети немало любителей японской анимации, приготовьтесь увидеть лучшие преображения с помощью аниме-фильтра.
Все, конечно же, поспешили примерить на себя аниме-фильтр
@heartofvirgo94
I want this filter PERMANANTLY!!! 😫❤️ ##anime ##animefilter ##whodoilooklike ##cosplayer♬ Fukashigi no Carte VER 6 - LAnime
Любителям аниме больше не придётся гадать, как бы они выглядели в анимационном мире
@judah
who do you think I look like 👀 ##animefilter ##weeb ##anime ##greenscreenvideo♬ sofia by clairo - .
Со своим заданием фильтр справляется просто на ура
В приложении есть небольшой трюк: если вы поднимите подбородок выше, у вашего анимешного альтер-эго будет открытый лоб, если, напротив, опустите подбородок пониже — будет чёлка.
А кто этот человек, вы узнали?
В аниме у всех героев довольно характерные черты лица. Однако это не мешает узнавать людей, чьи фотографии были пропущены через новый фильтр.
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