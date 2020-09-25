FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10661 пост • 2404 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Появился Snapchat-фильтр, который способен превратить любого в аниме-персонажа

Появился Snapchat-фильтр, который способен превратить любого в аниме-персонажа (13 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: аниме   интересно   маска   позитив   прикол   снапчат   фильтр   
459
13
1
Пользователи сети примеряют на себя и всех подряд фильтр приложения Snapchat. Он называется "Anime Style" и позволяет превратить любого в героя аниме.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: аниме   интересно   маска   позитив   прикол   снапчат   фильтр   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Есть 4 вопроса:
1. На
2. Ху
3. Я
4. Все это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AmberFox 5 минут назад
Неработает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606
pitsilver 10 минут назад
Комментарии приложения говорят как бы обратное чем эта реклама
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
dima423 Час назад
очередная бесполезная херня)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает. 170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает. 16 человек, которые не выглядят на свой возраст 16 человек, которые не выглядят на свой возраст Это не кот живёт у вас, это вы живёте у кота: 16 котиков, которые поселились в магазинах Это не кот живёт у вас, это вы живёте у кота: 16 котиков, которые поселились в магазинах Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем 20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения 20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения 16 путешественников, которые хотели запечатлеть великолепный вид, но столкнулись с законом подлости 16 путешественников, которые хотели запечатлеть великолепный вид, но столкнулись с законом подлости
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

569922



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
4
208
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
9
85
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сбербанк меняет название, логотип и цветовую гамму
0
18
Сбербанк меняет название, логотип и цветовую гамму
А это легально? Водители и их странные методы перевозки
0
2
А это легально? Водители и их странные методы перевозки
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает.
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает.
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#прикол#авария#россия#позитив#природа#навальный#актеры#комментарии#путешествия
#история#факты#интересное#животные#дети#СССР#автомобили#дизайн#красота#смешные
#фото#юмор#дтп#авто авария#люди#прикольные#автоприкол#кино#лукашенко#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться