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10 самых пошлых аниме

10  самых пошлых аниме (11 фото)

Автор:
29 октября 2020 09:35
Сообщество : Кино
Метки: аниме   интересно   мультик   пошлость   топ   фото   
778
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Можно сколько угодно спорить о высокой ценности японской культуры, но факт остается фактом — извращений там хватает. Каждый сезон выходит как минимум парочка эротических аниме, давно сформировавшихся в жанр — этти. То есть они однозначно пошлые, но за черту порнографии создатели не переходят. Однако многие из них чересчур шаблонны и созданы лишь для одной цели — возбудить юные (и не очень) умы зрителей.

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Метки: аниме   интересно   мультик   пошлость   топ   фото   
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Lesha86 Полчаса назад
Пошлые аниме называются хентай
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