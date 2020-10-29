10 самых пошлых аниме

Можно сколько угодно спорить о высокой ценности японской культуры, но факт остается фактом — извращений там хватает. Каждый сезон выходит как минимум парочка эротических аниме, давно сформировавшихся в жанр — этти. То есть они однозначно пошлые, но за черту порнографии создатели не переходят. Однако многие из них чересчур шаблонны и созданы лишь для одной цели — возбудить юные (и не очень) умы зрителей.
Monogatari Series («Цикл историй», 2009-2019)
Главный аниме-сериал Акиюки Симбо и студии Shaft, ставший авангардом современной японской анимации. В нем поднимается множество непростых тем, аниматоры постоянно радуют смелыми визуальными решениями и сменой стиля рисунка. И тем ироничнее, что именно в этом аниме встречаются, пожалуй, самые известные эротические моменты. Чего только стоит эпизод, когда главный герой решил почистить своей младшей сестре зубы, а впоследствии оба возбудились.
Однако стоит отметить, что ближе к последним сезонам сюжет стал взрослее и серьезнее, прекрасно соответствуя общей тематики расставания с детством. Впрочем, к тому времени вы наверняка получите свою ударную дозу фансервиса.
Однако стоит отметить, что ближе к последним сезонам сюжет стал взрослее и серьезнее, прекрасно соответствуя общей тематики расставания с детством. Впрочем, к тому времени вы наверняка получите свою ударную дозу фансервиса.
Highschool of the Dead («Школа мертвецов», 2010)
Студия Madhouse сумела взять все западные штампы историй про оживших мертвецов и дополнить их фирменным японским пафосом.
В результате получилась не на шутку захватывающая история про выживание школьников в мире умирающей цивилизации. История сполна раскрывает все людские пороки, которые перестали сдерживаться законами и нормами общества. За таким интересно наблюдать и в отрыве от всего, а регулярные этти-моменты станут для кого-то главным доводом в пользу просмотра. А ведь они тут чуть ли не лучшие в жанре.
В результате получилась не на шутку захватывающая история про выживание школьников в мире умирающей цивилизации. История сполна раскрывает все людские пороки, которые перестали сдерживаться законами и нормами общества. За таким интересно наблюдать и в отрыве от всего, а регулярные этти-моменты станут для кого-то главным доводом в пользу просмотра. А ведь они тут чуть ли не лучшие в жанре.
Valkyrie Drive: Mermaid («Импульс Валькирии: Русалка», 2015)
Во вселенной аниме некоторые девушки рискуют заразиться особым «оружейным вирусом». В результате они могут либо стать «экстерами» и превращаться в оружие при сексуальном возбуждении, либо «либераторами», высвобождающими силу у первых.
Юная школьница Мамори Токономэ оказалась экстером, ее в срочном порядке доставили на остров Русалка. Там она сталкивается с вполне зрелой Мирэй Сикисимой, которая поцелуем превратила ее в меч. Весь остров наполнен подобными парочками, которые постоянно сражаются и поголовно влюблены друг в друга. И если этого описания вам недостаточно, чтобы хотя бы попробовать посмотреть, то лучше тогда и не начинать.
Юная школьница Мамори Токономэ оказалась экстером, ее в срочном порядке доставили на остров Русалка. Там она сталкивается с вполне зрелой Мирэй Сикисимой, которая поцелуем превратила ее в меч. Весь остров наполнен подобными парочками, которые постоянно сражаются и поголовно влюблены друг в друга. И если этого описания вам недостаточно, чтобы хотя бы попробовать посмотреть, то лучше тогда и не начинать.
Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai («Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток», 2015)
Тут у нас не просто комедия с похабными шутками, в которой герои носят трусы на голове, а своеобразная деконструкция жанра, отменная пародия и даже очень необычная антиутопия, явно вдохновленная романом «451 градус по Фаренгейту».
За 16 лет до начала сюжета в Японии приняли закон «О воспитании детей и общественном порядке», запрещающий любые намеки на непристойности. В результате многие подростки даже не слышали о сексе. Но многие не согласны с таким положением дел, потому появились эро-террористы. Главный герой Танукити Окума — сын одного из таких бунтарей, а в ходе шантажа одноклассницы он и сам присоединяется к организации SOX, борющейся за безнравственность и пошлость.
Аниме очень ироничным и прямолинейным образом высмеивает многие негласные правила общества, а его основной посыл (да, в этти-аниме иногда бывают подобные чудеса вроде идей и даже мыслей) можно охарактеризовать как «будьте более открытыми». Как бы там ни было, шутки про «любовный нектар» вам точно запомнятся навсегда.
За 16 лет до начала сюжета в Японии приняли закон «О воспитании детей и общественном порядке», запрещающий любые намеки на непристойности. В результате многие подростки даже не слышали о сексе. Но многие не согласны с таким положением дел, потому появились эро-террористы. Главный герой Танукити Окума — сын одного из таких бунтарей, а в ходе шантажа одноклассницы он и сам присоединяется к организации SOX, борющейся за безнравственность и пошлость.
Аниме очень ироничным и прямолинейным образом высмеивает многие негласные правила общества, а его основной посыл (да, в этти-аниме иногда бывают подобные чудеса вроде идей и даже мыслей) можно охарактеризовать как «будьте более открытыми». Как бы там ни было, шутки про «любовный нектар» вам точно запомнятся навсегда.
Kill la Kill («Убей или умри», 2013-2014)
Выходцы из Gainax основали студию Trigger — и именно этим популярным аниме доказали, что именно они в ближайшие годы будут продвигать аниме-индустрию вперед. История школьницы Рюко Матои — это максимально яркая и броская метафора бунта против социума. В ней хватает драмы, смешных шуток и, само собой, невероятно поставленных и яростных поединков.
А еще в шоу вдоволь извращений и пошлостей, ведь главная героиня при переходе в «боевой режим» переодевается в некое подобие BDSM-наряда, один из злодеев бьет себя хлыстами, чтобы стать сильнее, а в конце все ходят голыми, потому что одежда — это зло. Превзойти подобную феерию пока ни у кого не получилось, даже у самой Trigger.
А еще в шоу вдоволь извращений и пошлостей, ведь главная героиня при переходе в «боевой режим» переодевается в некое подобие BDSM-наряда, один из злодеев бьет себя хлыстами, чтобы стать сильнее, а в конце все ходят голыми, потому что одежда — это зло. Превзойти подобную феерию пока ни у кого не получилось, даже у самой Trigger.
High School DxD («Старшая школа DxD», 2012)
Формально сюжет этого аниме рассказывает о многовековом противостоянии ангелов и демонов, а также о внутренних распрях исчадий Ада. В центре этой яростной войны оказывается убитый школьник Иссэй Хедо, у которого, как и полагается в аниме, обнаруживается огромный магический потенциал.
Также в истории важное место занимает необычная система иерархии, списанная с шахмат. Но это все вторично, ведь больше всего внимания уделяется извращенным желаниям Иссэя и безумным выходкам его гарема, который с каждым сезоном становится все больше. Одному мы рекомендуем ограничиться лишь первым сезоном, ведь именно в нем эротика и пафос смешаны в правильных пропорциях.
Также в истории важное место занимает необычная система иерархии, списанная с шахмат. Но это все вторично, ведь больше всего внимания уделяется извращенным желаниям Иссэя и безумным выходкам его гарема, который с каждым сезоном становится все больше. Одному мы рекомендуем ограничиться лишь первым сезоном, ведь именно в нем эротика и пафос смешаны в правильных пропорциях.
Monster Musume no Iru Nichijou («Повседневная жизнь с девушкой-монстром», 2015)
В мире этого аниме все вымышленные существа оказались реальными. А еще выяснилось, что среди них множество похотливых женских особей. Потому правительство Японии приняло закон «О культурном обмене между видами», согласно которому все эти кентавры, гарпии и прочие наги могут поселиться с каким-то человеком, чтобы влиться в общество.
Сексуальный контакт при этом строго запрещен. Однако ламия Мия решила проигнорировать этот запрет, когда поселилась к студенту Кимихито Курусу и с головой влюбилась в него. Она решила добиться его взаимности, однако в доме парня начинает появляться все больше и больше фантастических тварей. Говоря грубо, это самый стандартный гаремник, но его невероятные героини превращает шаблонный сюжет в настоящий праздник фетишей и абсурда. Смешнее всего наблюдать за протагонистом, которой в шоке от всего происходящего не меньше зрителей.
Сексуальный контакт при этом строго запрещен. Однако ламия Мия решила проигнорировать этот запрет, когда поселилась к студенту Кимихито Курусу и с головой влюбилась в него. Она решила добиться его взаимности, однако в доме парня начинает появляться все больше и больше фантастических тварей. Говоря грубо, это самый стандартный гаремник, но его невероятные героини превращает шаблонный сюжет в настоящий праздник фетишей и абсурда. Смешнее всего наблюдать за протагонистом, которой в шоке от всего происходящего не меньше зрителей.
Shokugeki no Souma («Повар-боец Сома», 2015-2018)
Одно из редких аниме, в которых эротика нужна в качестве стилистического элемента, а не по всем понятным и привычным причинам. Из-за этого этти-моменты становятся более необычными и даже смелыми. Основная история рассказывает о похождениях Сомы Юкихиро, который намерен превзойти своего отца и стать лучшим поваром в мире. Для этого ему предстоит столкнуться с многими соперниками в Академии Тооцуки, известной своими жесткими навыками. Если хотите, это такой полуэротический «МастерШеф». Также заметны параллели между вкусовыми ощущениям и оргазмом, но они тут не возведены в абсолют, как в случае с азартом в Kakegurui.
No Game No Life («Без игры жизни нет», 2014)
А с этого аниме мы однажды советовали начинать знакомство с японской анимацией в принципе, ведь в нем все очень и очень хорошо, да и практика показывают, что люди втягиваются моментально. За приключениями подростков Соры и Сиро в мире, в котором все конфликты решаются играми, следить невероятно интересно. Тут есть и накал страстей, и сложные тактики, и даже свой уровень драмы. Да и про умелый и в меру смешной фансервис не забыли. Учитывая, что графика в аниме не самая обычная, получилось вполне впечатляюще.
Panty & Stocking with Garterbelt («Труська, Чулко и пресвятой Подвяз», 2010)
Это шоу из тех времен, когда студия Gainax еще не потеряла все, что наживала долгим и упорным трудом. Тогда она могла удивлять, шокировать и просто радовать качественными аниме. В Panty & Stocking with Garterbelt есть все, за что вообще стоит любить японскую анимацию. Уже по названию понятно, что извращенных и пошлых моментов в злоключениях двух девушек-ангелов, изгнанных из Рая, будет предостаточно.
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