10 самых пошлых аниме

Тут у нас не просто комедия с похабными шутками, в которой герои носят трусы на голове, а своеобразная деконструкция жанра, отменная пародия и даже очень необычная антиутопия, явно вдохновленная романом «451 градус по Фаренгейту».



За 16 лет до начала сюжета в Японии приняли закон «О воспитании детей и общественном порядке», запрещающий любые намеки на непристойности. В результате многие подростки даже не слышали о сексе. Но многие не согласны с таким положением дел, потому появились эро-террористы. Главный герой Танукити Окума — сын одного из таких бунтарей, а в ходе шантажа одноклассницы он и сам присоединяется к организации SOX, борющейся за безнравственность и пошлость.



Аниме очень ироничным и прямолинейным образом высмеивает многие негласные правила общества, а его основной посыл (да, в этти-аниме иногда бывают подобные чудеса вроде идей и даже мыслей) можно охарактеризовать как «будьте более открытыми». Как бы там ни было, шутки про «любовный нектар» вам точно запомнятся навсегда.