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35 жутких фото, которые оправдывают боязнь глубокой воды

35 жутких фото, которые оправдывают боязнь глубокой воды

Автор:
23 мая 2022 18:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: вода   жуть   море   морские глубины   океан   талассофобия   
11828
36

Талассофобия — это сильная боязнь морей, океанов и глубоких, темных и загадочных водоемов в целом. Хотя талассофобия официально не признана отдельным расстройством, она довольно распространена, и одноименное сообщество на Reddit — яркий тому пример. Созданное в июне 2013 года, оно объединяет 969 000 талассофобов, которые делятся друг с другом жуткими фотографиями глубоких вод и обсуждают свои симптомы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вода   жуть   море   морские глубины   океан   талассофобия   
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35  комментариев
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35k
Мойша 6 часов назад
Комментарий к фото
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1k
Boom shakalaka 2 часа назад
Я тоже талассофоб
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14k
Алекс 2 часа назад
Очень красивое погружение!
Ссылка www.youtube.com
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Что тут сказать? Разве вспомнить беззеботное детство. ПГТ Черноморско, мыс за заводом Торгового Оборудования (может кто знает). Мелководье скальное. Плывёшь, плывушь с маской и трубкой. Вода прозрачная. видно метров на 20 и льше вперёд. Под тобой камни и сутупы и ... упс. Обрыв в ьбездну! Где уступ уходит на глубину и дна не видно. Одна чернота водная.. я наверное ни когда так не пугался, когда неодиданно вот так нарвался на такое. Проснулся какой-от древний ужас! Впроде что такого? Не раз потом плавал там. где километр подо мной воды, а то и в разы больше. Но такое не забывается.
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552
Гиви 3 часа назад
Пиз.ец! Теперь я тоже таласофоб...
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32
Svetka Гиви Минуту назад
И я
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902
Василий 4 часа назад
Не, не страшно) Но красиво!
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2k
perekrestok 4 часа назад
В детстве на Черном море сильно штормило, но я полез поплавать. Когда захотел выйти на берег - не смог, волны сбивали с ног и тащили обратно. очень испугался, но отец вытащил. С тех пор плавать подучился, теперь не боюсь волн и прочего. Но самое главное понял что лучше не лезть во всякие экстремальности. Лучше позагорать на даче, потом под душем постоять, вечером перед телеком посидеть. для остроты ощущений можно картинки посмотреть, типа этого поста. А что еще надо на седьмом десятке лет?
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104
темная_мышь 5 часов назад
Боязнь глубокой воды не нуждается ни в каком оправдании. Жизнь человека в ней чрезвычайно хрупка и ничтожна.
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1k
Жэка 5 часов назад
Из всех природных водоемов я почему то спокойно могу купаться только в черном море. Даже в ладоге воображение рисует мне подводные течения, двухметровых щук и трупы утопленников.

А уж когда я на мальдивах резвился вокруг рифа - кровь каждую минуту в жилах стыла... Хотя конечно ничего более завораживающего в жизни я не видал.
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3k
Alexander Parshuto 5 часов назад
Пофиг, я плавать умею ))
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2k
Бровеносец в потёмках 5 часов назад
№7 - не подводный водопад, а оптическая иллюзия
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605
Gamak 5 часов назад
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3k
Дмитрий 6 часов назад
Я плавал над Марианской впадиной.
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4
Варвара Нестерова Дмитрий 4 часа назад
и как ощущения? всякие там впечатления страшилки?
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69k
Viktor 6 часов назад
А какая разница утонуть на глубине 2 метра или на 200 метров?

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169
Franky 6 часов назад
По поводу «самого смертоносного ручья» что-то очень странно. Сколько искал-нашел кучу статей, в которых повторяется слово в слово одна и та же информация. Прям такое загадочное место и за столько лет не было никаких исследований, что даже примерную глубину, пусть даже хоть в некоторых местах не смогли замерить? Да ладно? Или в мире до сих пор палками и веревкой с камней фарватер меряют?
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169
Franky Echo 14 минут назад
Так я же про ручей, а не про то что на фото.
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6k
newegg 6 часов назад
Напридумывают себе всякой фигни, а потом эту же фигню боятся.
На 15 фото - центральная долина национального парка Yosemite, США. И не улица, а прогулочная дорожка вдоль реки. Каждый год весной затапливает, когда больше, когда меньше.
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21k
uutb 6 часов назад
Красиво и.....страшно!
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68k
Доктор Джонс 6 часов назад
Вооот... Одной фобией у меня стало больше...
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57
Sumrak58100 6 часов назад
Сразу приходит на ум: не знаю броду, не суйся в воду.
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13k
Kucher 7 часов назад
Комментарий к фото
Однорукий фотограф?
До этого фото был с обеими руками?
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56k
doker 7 часов назад
Генетическая память.
Чего там сложного - лёд тает, вода прибывает. А тонуть - страшно.

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