35 жутких фото, которые оправдывают боязнь глубокой воды

Талассофобия — это сильная боязнь морей, океанов и глубоких, темных и загадочных водоемов в целом. Хотя талассофобия официально не признана отдельным расстройством, она довольно распространена, и одноименное сообщество на Reddit — яркий тому пример. Созданное в июне 2013 года, оно объединяет 969 000 талассофобов, которые делятся друг с другом жуткими фотографиями глубоких вод и обсуждают свои симптомы.