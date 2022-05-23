35 жутких фото, которые оправдывают боязнь глубокой воды

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Талассофобия — это сильная боязнь морей, океанов и глубоких, темных и загадочных водоемов в целом. Хотя талассофобия официально не признана отдельным расстройством, она довольно распространена, и одноименное сообщество на Reddit — яркий тому пример. Созданное в июне 2013 года, оно объединяет 969 000 талассофобов, которые делятся друг с другом жуткими фотографиями глубоких вод и обсуждают свои симптомы.
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9. "Самый смертоносный ручей в мире. Он выглядит безобидно, но под ним полно пещер с мощной быстрой водой, которая утянет тебя вниз. Смертность 100%"
31. "Оказалось, это скульптура затонувшей богини — это все, что я о ней знаю, но вы только посмотрите, какая она большая!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вода жуть море морские глубины океан талассофобия
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А уж когда я на мальдивах резвился вокруг рифа - кровь каждую минуту в жилах стыла... Хотя конечно ничего более завораживающего в жизни я не видал.
На 15 фото - центральная долина национального парка Yosemite, США. И не улица, а прогулочная дорожка вдоль реки. Каждый год весной затапливает, когда больше, когда меньше.
До этого фото был с обеими руками?
Чего там сложного - лёд тает, вода прибывает. А тонуть - страшно.