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30 фото, после которых страшно даже подойти к воде

30 фото, после которых страшно даже подойти к воде

Автор:
12 апреля 2024 19:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   вода   глубина   жуть   океан   талассофобия   
1951
31

Вы наверняка знаете, что люди пока исследовали только 5% мирового океана. Но знаете ли вы, что количество вирусов в нем превышает количество звезд в Млечном Пути? А как насчет факта, что самая глубокая часть океана достигает 11 километров в глубину? Если вам не по себе от этих фактов, возможно, что у вас талассофобия, и фото из одноименного сабреддита по-настоящему вас напугают. Проверим?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   вода   глубина   жуть   океан   талассофобия   
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8  комментариев
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5k
driver71 42 минуты назад
А на 23, что необычного?
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40k
АнтонПолднев 6 минут назад
Батя больше 40 лет в море, а мне не передалось. Классическая Талассофобия. Прям в самом ярком проявлении.
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2k
Роман 21 минуту назад
Что-то слишком много фобий для одного человека
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12k
MPEG-8 Полчаса назад
Комментарий к фото
Lockheed L-1011 TriStar в Акабе, Иордания.
https://zefirka.net/2019/09/13/v-iordanii-zatopili-samolet-chtoby-on-stal-razvlecheniem-dlya-dajverov/https://zefirka.net/2019/09/13/v-iordanii-zatopili-samolet-chtoby-on-stal-razvlecheniem-dlya-dajverov/
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21
Джей Эстет Полчаса назад
Испугались?
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−9
Игорь 36 минут назад
Здрaвствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчaс ищу любую рaботу, но покa ничего не нaxодится. Готов нa любую подрaботку, a сейчaс домa есть aбсолютно нечего.
От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Xоть нa булку xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

Если остaвите контaкты, то я готов вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе остaвьте свои контaкты в личныx сообщенияx. Я верну 100%!

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Зaрaнее большое Вaм человеческое спaсибо.
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26k
Михаил Сметанкин 42 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1294 поста (1221 в горячем)

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