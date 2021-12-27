Вода – это жизнь: как мореплаватели в старину решали проблему нехватки пресной воды?

Современный водный транспорт оборудован всем необходимым для комфортного путешествия. Не возникает в дороге и никаких проблем с питьевой водой, тогда как раньше при выходе в море она превращалась в самое настоящее сокровище. Как мореплаватели находили выход, и какими технологиями пользовались?
Без воды человек способен прожить не более трех суток. Конечно, моряки древности тоже об этом знали, поэтому старались сделать запасы достаточного количества воды еще до отплытия. Заполненные водой бочки размещали на нижнем ярусе и даже использовали дополнительно для стабилизации центра тяжести корабля.
Естественно, запасы пресной воды истощались, и их не хватало на долгое плавание. В связи с этим существовали нормы и ограничения, а на корабле даже имелась специальная должность, что-то вроде контролера за расходом воды. В его обязанности вменялось вести тщательный учет и контроль над расходованием запасов с тем, чтобы можно было рассчитать объем до прибытия в промежуточный пункт. Помимо питья воду использовали для приготовления пищи и при проведении манипуляций медицинского характера.
Долгим срок хранения в бочонках не мог быть еще и потому, что спустя небольшой промежуток времени в жидкости начинали развиваться вредоносные микроорганизмы. Естественно, пить такую воду было опасно для жизни и здоровья. Для обеззараживания моряки использовали серебро, помещая монеты на дно бочек.
Жажду моряки контролировали и за счет специфического рациона. Жидкие или полужидкие блюда на корабле были редким исключением. Команда ела в основном пищу, которая не подразумевала термической обработки или не требовала для приготовления большого количества воды. В основном это были галеты, солонина, овощи, фрукты, орехи.
Для гигиенических процедур, стирки, поддержания чистоты на палубе использовалась исключительно морская вода. Наличие в ней соли на итоговый результат никак не влияло.
Иногда в качестве альтернативы пресной воде суровые морские волки применяли крепкий алкоголь. В основном в этом качестве выступал ром, из-за доступности и дешевизны, поскольку его делали из отходов сахарного тростника, остающихся после производства сахара. Естественно, полностью заменить воду этот напиток не был способен. Да и вредное действие на организм спиртного при злоупотреблении последним никто не отменял. Но в качестве периодической альтернативы он вполне подходил.
Поиск живительной влаги – это задача, которая для моряков была чуть ли не первостепенной, и решать ее надо было буквально каждый день. И при любой возможности сделать запас пресной воды моряки незамедлительно ее использовали.
Ручьи, родники, пресноводные озера и реки отмечались на карте специальными знаками – крестами. Соответственно, моряки примерно знали, на каком участке маршрута можно будет остановиться и пополнить запасы.
Прибегали мореплаватели и к альтернативным способам опреснения. Которые, конечно, были не столь эффективны по сравнению с современными, но при отсутствии альтернатив активно использовались. Основным из них был сбор дождевой воды с использованием специальных конструкций, которые очищали жидкость от примесей. Конечно, обеззаразить и уничтожить микроорганизмы примитивные фильтры из ткани и заранее просеянного мелкого песка не могли, но с задачей по устранению грязи и крупных частиц типа естественного мусора (камешков, травинок) они вполне успешно справлялись.
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еще можно поймать рыбу без уды . нужна леска или крепкая нитка пуговица от рубашки и кусочек приманки . пуговицу нужно привязать чуть выше приманки на короткий поводок . рыба схватит приманку и пуговицу (потому что часто рыбы просто всасывают в себя корм) лишнее они выкидывают через жабры . нитка натянется пуговица встает поперек жаберной крышки , рыба поймана . нас пионеров готовили ко всем случаям в жизни :)
у вас хорошее детство было, меня к сожалению не так не обучали
Ну, да, как-то так, солонина она при употреблении воду экономит.:)
Перечисленный набор продуктов запасался потому, что такие продукты проще длительно хранить, а не потому, что для их приготовления не нужна вода. Организму по-фигу в каком виде вода поступит - в виде супа из солонины или солонина запитая кружкой воды. Вообще-то, в значительном количестве брались "живые" продукты - куры, свиньи, овцы, которые подразумевали приготовление с водой и сами по себе воду потребляли.
Вот самое оно, чтобы пить не хотелось :)
Вопросы продовольственного обеспечения, в основном, освещены в Главе 53, озаглавленной "О ПРОПИТАНИИ И МАРКЕТЕНТЕРАХ", и в главе 68, которая озаглавлена "ПОРЦИОНЫ И РАЦИОНЫ в чюжой земле, а в своей только рационы давать надлежит посему".
Переведем все это в более привычные нам суточные нормы питания в привычных нам единицах измерения.
№№ п/п Наименование продукта Количество на сутки
1. Хлеб 820 гр.
2. Мясо 410 гр.
3. Крупа разная 219гр.
4. Соль 29 гр.
5. Уксус не лимитируется
6 Вино (водка) 0.246 литра
7 Пиво 3.27 литра
Ой не воду пили на российских кораблях!