Вода – это жизнь: как мореплаватели в старину решали проблему нехватки пресной воды?

Жажду моряки контролировали и за счет специфического рациона. Жидкие или полужидкие блюда на корабле были редким исключением. Команда ела в основном пищу, которая не подразумевала термической обработки или не требовала для приготовления большого количества воды. В основном это были галеты, солонина, овощи, фрукты, орехи.

Для гигиенических процедур, стирки, поддержания чистоты на палубе использовалась исключительно морская вода. Наличие в ней соли на итоговый результат никак не влияло.