30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде

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Вы наверняка знаете, что люди пока исследовали только 5% мирового океана. Но знаете ли вы, что количество вирусов в нем превышает количество звезд в Млечном Пути? А как насчет факта, что самая глубокая часть океана достигает 11 километров в глубину? Если вам не по себе от этих фактов, возможно, что у вас талассофобия, и фото из одноименного сабреддита по-настоящему вас напугают. Проверим?
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14. Арка в пещере Голубая дыра в Египете, печально известная тем, что унесла около 200 жизней
15. "La Fosse Dionne" во Франции — это кажущаяся бездонной дыра с вожой. Несмотря на несколько попыток дайверов, определить ее глубину так и не удалось.
22. Страшно представить, что этот туннель может обрушиться, когда ты находишься в нем на глубине 18 метров под водой...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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