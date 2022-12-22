30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде

Вы наверняка знаете, что люди пока исследовали только 5% мирового океана. Но знаете ли вы, что количество вирусов в нем превышает количество звезд в Млечном Пути? А как насчет факта, что самая глубокая часть океана достигает 11 километров в глубину? Если вам не по себе от этих фактов, возможно, что у вас талассофобия, и фото из одноименного сабреддита по-настоящему вас напугают. Проверим?