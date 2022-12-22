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30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде

30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде

Автор:
22 декабря 2022 22:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   вода   глубина   жуть   океан   талассофобия   
1369
31

Вы наверняка знаете, что люди пока исследовали только 5% мирового океана. Но знаете ли вы, что количество вирусов в нем превышает количество звезд в Млечном Пути? А как насчет факта, что самая глубокая часть океана достигает 11 километров в глубину? Если вам не по себе от этих фактов, возможно, что у вас талассофобия, и фото из одноименного сабреддита по-настоящему вас напугают. Проверим?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   вода   глубина   жуть   океан   талассофобия   
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3  комментария
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177
shaman2000 56 минут назад
Глубоководная волна. Шта??
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3k
DVPET 50 минут назад
"28. Голубая дыра Дина на острове Лонг-Айленд, Багамы"
Дина это девушка на фото?
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