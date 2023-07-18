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Исландская душа преисподней, которая притягивает туристов со всего мира

Исландская душа преисподней, которая притягивает туристов со всего мира

Автор:
18 июля 2023 10:53
Сообщество : Истории
Метки: Гуннухвер   вода   зона   исландия   источник   легенда   океан   пар   полуостров Рейкьянес   
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Гуннухвер – крупнейший горячий источник в Исландии. Его сюрреалистичный вид органично вписывается в местные пейзажи с лёгким потусторонним налётом.

Эта адская яма расположена на полуострове Рейкьянес и по праву считается одной из самых посещаемых природных достопримечательностей в стране. Яркие переливающиеся оттенки местности вокруг завораживающего горячего источника и окружающего его пейзажа местные объясняют жутковатой легендой (а куда же без неё?)

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В соответствии с ней, высокоактивная геотермальная зона с паровыми источниками и грязевыми бассейнами появилась четыре века назад. Гудрун Онундардоттир или сокращённо Ганна (имя женщины упомянуто в переписи) обрабатывала небольшой клочок земли, арендованный у местного судьи. На то и жила.

Однажды в неурожайный год она не смогла заплатить Вильямуру Йонссону за аренду. И тот распорядился изъять в счёт долга единственную ценную вещь Ганны – котелок, который неизменно тихонько булькал над её очагом. Женщина пришла в ярость, отказалась от посещения церкви и причастия и вскоре скончалась. Но желающая мести душа стала драугром – ожившим мертвецом, близким к вампирам, который жестоко расправился с судьёй и его женой.

Несчастные, которым драугр попадался на глаза, лишались рассудка. Жизнь на полуострове практически замерла. И местные решили попросить о помощи  известного способностями успокаивать мятежные души священника Ейнкура. Тот прибыл из Вогсосара и разработал нехитрый план: вручил двум быстрым и ловким парням клубок шерсти с узелком на конце. И велел всеми  правдами и неправдами постараться всучить пряжу чудовищу, оставив клубок максимально близко к источнику. Ганна заинтересовалась, распутала узел и помчалась его догонять. Но оступилась и рухнула в яму без дна. Которую стали называть источником Ганны.

А обладающие фантазией люди даже утверждают, что видят заблудшую душу, которая обречена  вечно догонять клубок, оставшись на краю пропасти и не попав в мир мёртвых.

Что логично, ведь едкий запах сероводорода, исходящий от источника, вполне может вызвать видения и галлюцинации после прослушивания подобных историй.

Гуннухвер стал местной достопримечательностью относительно недавно, в 2010-х из-за снижения давления в геотермальном резервуаре. В результате существенно активизировалась вулканическая зона. Из-за близости океана район выхода грязи и пара почти полностью состоит из морской воды, что отличает источник от остальных. А высокое содержание минералов в породах словно подсвечивает местность сапфировыми и топазовыми бликами.

Плотный пар, густой туман, специфический запах и вероятность прорыва горячего пара в самый неожиданный момент делают это место мистическим даже без легенд. Но, кто знает, может обращённая в нежить Ганна до сих пор бродит среди мрачного готического великолепия природы, прячась в клубах горячего пара…

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Метки: Гуннухвер   вода   зона   исландия   источник   легенда   океан   пар   полуостров Рейкьянес   
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ДедМаздай 2 часа назад
Познавательно!
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RDen 15 минут назад
извините, напомнило

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432
Инеса Гедуш 58 минут назад
Очень интересно. Спасибо большое.
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