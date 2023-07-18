Исландская душа преисподней, которая притягивает туристов со всего мира

Гуннухвер – крупнейший горячий источник в Исландии. Его сюрреалистичный вид органично вписывается в местные пейзажи с лёгким потусторонним налётом.
Эта адская яма расположена на полуострове Рейкьянес и по праву считается одной из самых посещаемых природных достопримечательностей в стране. Яркие переливающиеся оттенки местности вокруг завораживающего горячего источника и окружающего его пейзажа местные объясняют жутковатой легендой (а куда же без неё?)
В соответствии с ней, высокоактивная геотермальная зона с паровыми источниками и грязевыми бассейнами появилась четыре века назад. Гудрун Онундардоттир или сокращённо Ганна (имя женщины упомянуто в переписи) обрабатывала небольшой клочок земли, арендованный у местного судьи. На то и жила.
Однажды в неурожайный год она не смогла заплатить Вильямуру Йонссону за аренду. И тот распорядился изъять в счёт долга единственную ценную вещь Ганны – котелок, который неизменно тихонько булькал над её очагом. Женщина пришла в ярость, отказалась от посещения церкви и причастия и вскоре скончалась. Но желающая мести душа стала драугром – ожившим мертвецом, близким к вампирам, который жестоко расправился с судьёй и его женой.
Несчастные, которым драугр попадался на глаза, лишались рассудка. Жизнь на полуострове практически замерла. И местные решили попросить о помощи известного способностями успокаивать мятежные души священника Ейнкура. Тот прибыл из Вогсосара и разработал нехитрый план: вручил двум быстрым и ловким парням клубок шерсти с узелком на конце. И велел всеми правдами и неправдами постараться всучить пряжу чудовищу, оставив клубок максимально близко к источнику. Ганна заинтересовалась, распутала узел и помчалась его догонять. Но оступилась и рухнула в яму без дна. Которую стали называть источником Ганны.
А обладающие фантазией люди даже утверждают, что видят заблудшую душу, которая обречена вечно догонять клубок, оставшись на краю пропасти и не попав в мир мёртвых.
Что логично, ведь едкий запах сероводорода, исходящий от источника, вполне может вызвать видения и галлюцинации после прослушивания подобных историй.
Гуннухвер стал местной достопримечательностью относительно недавно, в 2010-х из-за снижения давления в геотермальном резервуаре. В результате существенно активизировалась вулканическая зона. Из-за близости океана район выхода грязи и пара почти полностью состоит из морской воды, что отличает источник от остальных. А высокое содержание минералов в породах словно подсвечивает местность сапфировыми и топазовыми бликами.
Плотный пар, густой туман, специфический запах и вероятность прорыва горячего пара в самый неожиданный момент делают это место мистическим даже без легенд. Но, кто знает, может обращённая в нежить Ганна до сих пор бродит среди мрачного готического великолепия природы, прячась в клубах горячего пара…
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