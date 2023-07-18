Исландская душа преисподней, которая притягивает туристов со всего мира

Однажды в неурожайный год она не смогла заплатить Вильямуру Йонссону за аренду. И тот распорядился изъять в счёт долга единственную ценную вещь Ганны – котелок, который неизменно тихонько булькал над её очагом. Женщина пришла в ярость, отказалась от посещения церкви и причастия и вскоре скончалась. Но желающая мести душа стала драугром – ожившим мертвецом, близким к вампирам, который жестоко расправился с судьёй и его женой.