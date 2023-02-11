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Жуткие фотографии океана, после которых никогда не захочется покидать сушу

Жуткие фотографии океана, после которых никогда не захочется покидать сушу

Автор:
11 февраля 2023 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: вода   глубина   море   океан   природа   талассофобия   
2398
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Все мы видели фотографии "Титаника", покоящегося на дне океана. А как насчет айсберга, который его потопил? Этот, простите за каламбур, леденящий душу снимок, а также многие другие, после которых даже ванну принимать страшно — в этой подборке.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вода   глубина   море   океан   природа   талассофобия   
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10  комментариев
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58k
Опиум для народа Час назад
14. Это воронка для сброса воды, а не "портал в ад". С твоими страхами и в сортир-то ходить страшновато небось...
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5k
Кистень 15 минут назад
Мне и без фоток в океан не хочется. Нас и на суше неплохо кормят!
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909
Andrey 16 минут назад
Кальмар похоже погибает, а то врядли сунулся бы в места где есть кожанные ублюдки
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3k
Артур 43 минуты назад
Ну стекляная бутылка - не мусор. Песок в виде бутылки вернулся в родную стихию
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30k
Dobry vojak Svejk 56 минут назад
Автор. Комментировать события на фото- не твоё.
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