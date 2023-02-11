Жуткие фотографии океана, после которых никогда не захочется покидать сушу

Все мы видели фотографии "Титаника", покоящегося на дне океана. А как насчет айсберга, который его потопил? Этот, простите за каламбур, леденящий душу снимок, а также многие другие, после которых даже ванну принимать страшно — в этой подборке.
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4. А вот и айсберг, его потопивший. Фото сделал пассажир «Карпатии», судна, спасшего 705 пассажиров «Титаника».
5. Эта плащеносная акула точно задумала что-то нехорошее (например, продать паленый "Ролекс")
6. Это Cymothoa exigua или просто "мокрица, пожирающая язык". Она проникает в рыбу через жабры, съедает ее язык и заменяет его собой.
7. Ни один человек, хоть раз в жизни смотревший фильм ужасов в жанре научной фантастики, не сунулся бы в эту голубую дыру.
8. Этот корабль береговой охраны потопили специально, чтобы создать искусственный риф. Интересно, но жутко
9. Эта волна в Маверикс, месте для серфинга на побережье Калифорнии, известного своими массивными волнами. Речь о волнах размером с пятиэтажку.
10. Это фото из Пещеры канделябров в Палау, один взгляд на которое может вызвать клаустрофобию.
11. Этот затонувший самолет выглядит практически целым, как будто ему место на суше в ремонте, а не на дне океана.
12. На зубы этой миноги попросту больно смотреть. Конкретно эта особь из Нью-Йорка, но это, будем честными, недостаточно далеко
14. Этот "портал в ад" находится не в океане, а в калифорнийском озере, но пугает от этого не меньше.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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