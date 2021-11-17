Потрясающее сравнение глубин морей и океанов

MetaBallStudios (или MBS) — испанский аниматор, настоящее имя которого Альваро Грасия Монтойя, недавно опубликовал видео на своем канале, где сравниваются глубины морей и океанов. Для тех, кто не знаком с каналом: MBS уже выпускал бесчисленное количество анимированных сравнительных видеороликов.

В этом сравнении MBS выбирает глубину. Видео начинается с Азовского моря, которое находится в Восточной Европе и имеет среднюю глубину всего 7,5 метра. Начав с него, MBS медленно погружается во все более и более глубокие водоемы, предоставляя знакомые памятники культуры и архитектуры в качестве справочных материалов. Например, автор показывает, что в среднем глубина Тиморского моря на 82 метра больше, чем высота Эйфелевой башни.