Потрясающее сравнение глубин морей и океанов

Наша планета покрыта водой на 70 процентов, но 95 процентов дна водоемов не изучено.
Невзирая на то, что многие наслышаны о морях и озерах (есть как авантюрные, так и ужасающие истории), в новом видео аниматор и ютубер MetaBallStudios помогает сравнить темные воды мира. И если вы думаете, что знаете, насколько глубок океан на самом деле, вам, возможно, придется подумать еще раз.
MetaBallStudios (или MBS) — испанский аниматор, настоящее имя которого Альваро Грасия Монтойя, недавно опубликовал видео на своем канале, где сравниваются глубины морей и океанов. Для тех, кто не знаком с каналом: MBS уже выпускал бесчисленное количество анимированных сравнительных видеороликов.
В этом сравнении MBS выбирает глубину. Видео начинается с Азовского моря, которое находится в Восточной Европе и имеет среднюю глубину всего 7,5 метра. Начав с него, MBS медленно погружается во все более и более глубокие водоемы, предоставляя знакомые памятники культуры и архитектуры в качестве справочных материалов. Например, автор показывает, что в среднем глубина Тиморского моря на 82 метра больше, чем высота Эйфелевой башни.
Постепенно сопоставление становится все более и более головокружительным. В среднем глубины Аргентинского и Черного морей, Северного Ледовитого океана составляют около 1219 метров. Это кажется глубоким, пока анимация не отступает, открывая масштабы, которые поистине впечатляют. Например Средиземное море, показатели которого доходят до 5121 метра.
Однако Атлантический океан сокрушает эту цифру, углубляясь на колоссальные 8742 метра. Для справки, это сравнимо с высотой Эвереста. Однако самым глубоким местом на планете считается Марианская впадина, находящаяся в западной части Тихого океана. Желоб, из которого слышны инопланетные звуки, имеет поразительную глубину — 10994 метра. Однако не менее восхитительно то, что ученые побывали там и, к сожалению, нашли только пластиковые отходы.
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Что интересно, океанологов и астрономов объединяет одно. Их общее мнение о Космосе и глубинах Мирового Океана. А это мнение таково- "Мы (человечество) сейчас знаем намного больше о ближнем Космосе, чем о том что происходит на дне морей и океанов нашей Планеты."