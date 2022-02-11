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Пугающая атмосфера морей, океанов и озёр

Пугающая атмосфера морей, океанов и озёр (18 фото)

Автор:
11 февраля 2022 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: атмосфера   в мире   вода   красота   море   природа   фото   
1089
18

На некоторых людей вода оказывает поистине пугающее действие.

Ещё бы, ведь в ней может таиться что угодно, а воображение дорисовывает возможные варианты до катастрофических масштабов. И вот уже безобидные водоросли превращаются в щупальца морского чудовища, которое вот-вот утянет купальщика на дно. А бывают и места, где такое развитие событий кажется вполне правдоподобным, ведь океаны, моря и даже озёра способны выглядеть до мурашек неуютно.


Гость из глубин

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Для любителей глубины

Дайвер исследует подводную часть айсберга

Ещё одна любительница поплавать

Шаг в неизвестность

Лестница в никуда

Фигура акулы в Невшательском озере, Швейцария

Разница в размерах

Знак для дайверов

Держитесь подальше! Дайверы, не заплывайте дальше.


Фигура Медузы* в океанариуме Грейт-Ярмута, Англия

Подводная пещера в Мексике

Колодец Иакова — источник в США

Погружение во тьму

Купание у борта контейнеровоза

Подводный червь pyrosoma atlanticum

Захотелось нырнуть ещё глубже

Ещё один ныряльщик

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: атмосфера   в мире   вода   красота   море   природа   фото   
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2k
andrey morozov Полчаса назад
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2k
Сладких снов 59 минут назад
Иногда нестерпимо хочется побыть одному на берегу тёплого моря во время заката, послушать шум волн, почувствовать свежесть лёгкого дуновения морского запаха, забыть о времени, всех проблемах и смотреть, смотреть на уходящую в бесконечную даль горизонта дорожку отраженных лучиков света, над которыми бы улететь туда, где встречаются СОЛНЦЕ, МОРЕ и НЕБО! Эх, не судьба!
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