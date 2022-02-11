Пугающая атмосфера морей, океанов и озёр

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На некоторых людей вода оказывает поистине пугающее действие.
Ещё бы, ведь в ней может таиться что угодно, а воображение дорисовывает возможные варианты до катастрофических масштабов. И вот уже безобидные водоросли превращаются в щупальца морского чудовища, которое вот-вот утянет купальщика на дно. А бывают и места, где такое развитие событий кажется вполне правдоподобным, ведь океаны, моря и даже озёра способны выглядеть до мурашек неуютно.
Гость из глубин
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Для любителей глубины
Дайвер исследует подводную часть айсберга
Ещё одна любительница поплавать
Шаг в неизвестность
Лестница в никуда
Фигура акулы в Невшательском озере, Швейцария
Разница в размерах
Знак для дайверов
Держитесь подальше! Дайверы, не заплывайте дальше.
Фигура Медузы* в океанариуме Грейт-Ярмута, Англия
Подводная пещера в Мексике
Колодец Иакова — источник в США
Погружение во тьму
Купание у борта контейнеровоза
Подводный червь pyrosoma atlanticum
Захотелось нырнуть ещё глубже
Ещё один ныряльщик
* Медуза признана судом России иноагентом
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