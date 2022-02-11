Пугающая атмосфера морей, океанов и озёр

Ещё бы, ведь в ней может таиться что угодно, а воображение дорисовывает возможные варианты до катастрофических масштабов. И вот уже безобидные водоросли превращаются в щупальца морского чудовища, которое вот-вот утянет купальщика на дно. А бывают и места, где такое развитие событий кажется вполне правдоподобным, ведь океаны, моря и даже озёра способны выглядеть до мурашек неуютно.

Гость из глубин