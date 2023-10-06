Илон Маск получил Всемирную космическую премию

Присутствовать на церемонии лично бизнесмен не смог. Ходят слухи, что у него были дела поважнее.
На проходившем в столице Азербайджана 74-м Международном конгрессе астронавтики главу компании SpaceX Илона Маска объявили лауреатом почётной Всемирной космической премии IAF 2023 года для частных лиц.
По словам членов Международного астронавтического конгресса (МAK), американский бизнесмен заслужил награду за выдающийся вклад в освоение космоса и развитие космонавтики. В первую очередь за разработку многоразовых ракет, планы по созданию колонии на Марсе, а также за готовность поставить на кон все свои ресурсы ради достижения целей компании SpaceX. Маск изменил аэрокосмическую отрасль и положил начало новой эре начало в освоении космоса, считают члены МАК.
"Мистер Илон Рив Маск продемонстрировал дальновидное понимание роли и важности космонавтики для будущего человечества в сочетании с готовностью посвятить свои собственные ресурсы, жизнь и стремление, а также способностью воплотить это в жизнь через Корпорацию космических исследований технологий (SpaceX); компания, которая соответствует достижениям космических агентств в области систем запуска и пилотируемых космических полетов, делая космос доступным и создавая пространство для всех", — говорится в поздравительном сообщении организации.
Присутствовать лично на церемонии награждения Маск не смог. Награду вместо него получила старший директор по продажам коммерческих запусков SpaceX Стефани Беднарек.
Примечательно, что в день церемонии награждения Илон Маск вёл трансляцию игры Diablо IV в своей соцсети X (ранее Twitter).
Также совместной премии IAF 2023 удостоились NASA, Европейское космическое агентств (ESA), Канадское космическое агентство (CSA) за общий вклад в проект космического телескопа "Джеймс Уэбб".
"«Уэбб» — ведущая в мире космическая научная обсерватория, которая уже за первый год своей работы изменила наше понимание Вселенной. Под руководством НАСА, ЕКА и CSA более 20 000 членов команды из 14 стран внесли свой вклад в успех миссии.
Научные возможности и данные Уэбба доступны по всему миру, при этом несколько статей ежедневно представляются на научное рецензирование и публикацию. Помимо науки, Уэбб продемонстрировал преимущества международного сотрудничества, практическое применение передовых технологических разработок и глобальное вдохновение от открытий", — пишет
Источник:
- Илон Маск показал видео космического корабля SpaceX перед первым орбитальным полётом
- Загадочные спирали в небе над Новой Зеландией оказались следом от ракеты Илона Маска
- Илон Маск назвал себя единственным человеком, кто смог бы доказать существование инопланетян
- Анимация от SpaceX: как люди полетят на Марс
- Политика и домогательства: в чём обвиняют Илона Маска
(я правильно понял)
*Зеля обломится эту премию в руках подержать..как статуетку Оскара ..Шона Пенько