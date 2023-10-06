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Илон Маск получил Всемирную космическую премию

Илон Маск получил Всемирную космическую премию

Автор:
06 октября 2023 16:06
Сообщество : Космос
Метки: IAF 2023   SpaceX   Всемирная космическая премия   Илон Маск   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   инновации   
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Присутствовать на церемонии лично бизнесмен не смог. Ходят слухи, что у него были дела поважнее.

На проходившем в столице Азербайджана 74-м Международном конгрессе астронавтики главу компании SpaceX Илона Маска объявили лауреатом почётной Всемирной космической премии IAF 2023 года для частных лиц.


По словам членов Международного астронавтического конгресса (МAK), американский бизнесмен заслужил награду за выдающийся вклад в освоение космоса и развитие космонавтики. В первую очередь за разработку многоразовых ракет, планы по созданию колонии на Марсе, а также за готовность поставить на кон все свои ресурсы ради достижения целей компании SpaceX. Маск изменил аэрокосмическую отрасль и положил начало новой эре начало в освоении космоса, считают члены МАК.



"Мистер Илон Рив Маск продемонстрировал дальновидное понимание роли и важности космонавтики для будущего человечества в сочетании с готовностью посвятить свои собственные ресурсы, жизнь и стремление, а также способностью воплотить это в жизнь через Корпорацию космических исследований технологий (SpaceX); компания, которая соответствует достижениям космических агентств в области систем запуска и пилотируемых космических полетов, делая космос доступным и создавая пространство для всех", — говорится в поздравительном сообщении организации.

Присутствовать лично на церемонии награждения Маск не смог. Награду вместо него получила старший директор по продажам коммерческих запусков SpaceX Стефани Беднарек.

Примечательно, что в день церемонии награждения Илон Маск вёл трансляцию игры Diablо IV в своей соцсети X (ранее Twitter).

Также совместной премии IAF 2023 удостоились NASA, Европейское космическое агентств (ESA), Канадское космическое агентство (CSA) за общий вклад в проект космического телескопа "Джеймс Уэбб".


"«Уэбб» — ведущая в мире космическая научная обсерватория, которая уже за первый год своей работы изменила наше понимание Вселенной. Под руководством НАСА, ЕКА и CSA более 20 000 членов команды из 14 стран внесли свой вклад в успех миссии.


Научные возможности и данные Уэбба доступны по всему миру, при этом несколько статей ежедневно представляются на научное рецензирование и публикацию. Помимо науки, Уэбб продемонстрировал преимущества международного сотрудничества, практическое применение передовых технологических разработок и глобальное вдохновение от открытий", — пишет

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Метки: IAF 2023   SpaceX   Всемирная космическая премия   Илон Маск   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   инновации   
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7  комментариев
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23k
Кура́тор Полчаса назад
74-й Международный конгресс астронавтики в Азербайджане ???
(я правильно понял)
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
А почему только всемирную, почему не межгалактическую? Сами себе премии вручают и довольны этим.
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1k
Антон 2 часа назад
Маск это просто говорящая голова, он сам ничего не делает, просто человечесту нужен кумир, вот его и лепят из дерьма и палок.
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4k
Lexx 2 часа назад
Из пальца высосанная награда, за такие же достижения. Любой запуск космического аппарата, можно считать вкладом в освоение космоса и развитие космонавтики. Даже если запуск неудачный.
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14k
sos1960sos 2 часа назад
Ну какие там ещё у Маска могут быть дела? Так, делишки всякие...
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
нихрена какие премии вручают в Азербайджане)
*Зеля обломится эту премию в руках подержать..как статуетку Оскара ..Шона Пенько
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