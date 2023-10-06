Илон Маск получил Всемирную космическую премию

Также совместной премии IAF 2023 удостоились NASA, Европейское космическое агентств (ESA), Канадское космическое агентство (CSA) за общий вклад в проект космического телескопа "Джеймс Уэбб".

"«Уэбб» — ведущая в мире космическая научная обсерватория, которая уже за первый год своей работы изменила наше понимание Вселенной. Под руководством НАСА, ЕКА и CSA более 20 000 членов команды из 14 стран внесли свой вклад в успех миссии.





Научные возможности и данные Уэбба доступны по всему миру, при этом несколько статей ежедневно представляются на научное рецензирование и публикацию. Помимо науки, Уэбб продемонстрировал преимущества международного сотрудничества, практическое применение передовых технологических разработок и глобальное вдохновение от открытий", — пишет