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Михалков ответил на критику осетинского режиссера обвинением в подделке подписи маэстро

Михалков ответил на критику осетинского режиссера обвинением в подделке подписи маэстро (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 22:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Михалков   Российское кино   Салбиев   интересно   новости   подлог   скандал   
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Сценарий криминальной драмы, достойный Оскара, развернулся на съезде союза кинематографистов.

Мы уже привыкли, что снимают у нас кино, скажем прямо, не лучшего качества. Многие жалуются на слишком плоские сценарии с примитивными и ожидаемыми развязками.

Минувший съезд кинематографистов, где председательствует неизменно Михалков, подарил историю, воистину, достойную короткометражки на тему преступление и наказание.

Кинорежиссёр Аким Салбиев, выступая на съезде, прошёлся катком по своим коллегам и администрации сообщества. Казалось бы, вот он голос совести и правды.

Но оказалось, что Салбиев в этой истории далеко не положительный персонаж. Никита Михалков, выдержав мхатовскую паузу, в ответ припомнил "подвиги" самого Салбиева. В его словах не было ни извинений, ни признания правдивости сказанного. Случился сюжетный поворот на 180 градусов.

В котором Михалков оказался в роли судьи, вынеся обвинительный приговор своему бывшему стажеру. Оказывается, Аким Салбиев неоднократно подделывал подпись Михалкова, направляя от его имени руководству Осетии письма с просьбой поощрить режиссера земляка за «заслуги».

Один раз таким образом Салбиев выбил себе премию, а уже в 2015 году при помощи поддельной подписи получил медаль "Во славу Осетии".

Подлог выяснился не задолго до съезда. И теперь Салбиев получил не только волчий билет в профессии, но и порицание со стороны коллег и дурную славу на всю страну.

Чем ответит кинорежиссер и будет ли продолжение этой истории, скоро узнаем.

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Метки: Ynews   Михалков   Российское кино   Салбиев   интересно   новости   подлог   скандал   
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Хью́берт 11 минут назад
У них это в крови.

Ашот летит на отдых на море и самолёт рухнул над океаном. Ашот и летевшая этим же рейсом Анджелина Джоли – единственные доплыли до необитаемого острова и стали там жить. Завязался бурный роман. Но месяца через три Ашот заметно погрустнел, стал задумчив и печален. Анджелина спросила:
Ашотик , дорогой, вотс хэппенд? Ты меня больше не любишь?
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Ашот , ты же не гей ? Зачем тебе это?
Анжелочка, ну оденься так, как я прошу!
Анджелина напялила на себя мужские шмотки и подрисовала усы.
Ашот обнял её и зашептал на ухо:
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