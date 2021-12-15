Михалков ответил на критику осетинского режиссера обвинением в подделке подписи маэстро

Подлог выяснился не задолго до съезда. И теперь Салбиев получил не только волчий билет в профессии, но и порицание со стороны коллег и дурную славу на всю страну.

Чем ответит кинорежиссер и будет ли продолжение этой истории, скоро узнаем.