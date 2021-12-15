Михалков ответил на критику осетинского режиссера обвинением в подделке подписи маэстро

Сценарий криминальной драмы, достойный Оскара, развернулся на съезде союза кинематографистов.
Мы уже привыкли, что снимают у нас кино, скажем прямо, не лучшего качества. Многие жалуются на слишком плоские сценарии с примитивными и ожидаемыми развязками.
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Минувший съезд кинематографистов, где председательствует неизменно Михалков, подарил историю, воистину, достойную короткометражки на тему преступление и наказание.
Кинорежиссёр Аким Салбиев, выступая на съезде, прошёлся катком по своим коллегам и администрации сообщества. Казалось бы, вот он голос совести и правды.
Но оказалось, что Салбиев в этой истории далеко не положительный персонаж. Никита Михалков, выдержав мхатовскую паузу, в ответ припомнил "подвиги" самого Салбиева. В его словах не было ни извинений, ни признания правдивости сказанного. Случился сюжетный поворот на 180 градусов.
В котором Михалков оказался в роли судьи, вынеся обвинительный приговор своему бывшему стажеру. Оказывается, Аким Салбиев неоднократно подделывал подпись Михалкова, направляя от его имени руководству Осетии письма с просьбой поощрить режиссера земляка за «заслуги».
Один раз таким образом Салбиев выбил себе премию, а уже в 2015 году при помощи поддельной подписи получил медаль "Во славу Осетии".
Подлог выяснился не задолго до съезда. И теперь Салбиев получил не только волчий билет в профессии, но и порицание со стороны коллег и дурную славу на всю страну.
Чем ответит кинорежиссер и будет ли продолжение этой истории, скоро узнаем.
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