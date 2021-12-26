Впервые за 61 год преподавания получил выговор. Украинский профессор о наказании за использование литературы на русском

Более того, Примачев утверждает, что за годы его сотрудничества компаниями, профессор ни разу не слышал, чтобы в компаниях разговаривали на украинском языке.

Также профессор обрушился с критикой на авторов закона о государственном языке.

Инициатор Закона о мове сделал украинцев беднейшими в Европе... За 30 лет независимости страна вымерла на одну четвертую. Это более чем за время голодомора и Второй мировой войны. 5 миллионов граждан Украины едут зарабатывать туда, где не используется мова", — заметил Примачев.