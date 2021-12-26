Впервые за 61 год преподавания получил выговор. Украинский профессор о наказании за использование литературы на русском

Профессора украинского вуза получил выговор за то, что использовал учебное пособие на русском языке.
В 2019 году в Украине вступил закон о государственном языке. С этого момента все государственные учреждения должны были перейти на мову, в том числе и учебные учреждения.
"Впервые на 61 году научной деятельности, после подготовки 47 кандидатов и докторов наук, я получил выговор", — отметил профессор.
Самое смешное, что профессор Одесской национальной морской академии Николай Примачев получил выговор за использование его собственной книги. Дело в том, что учебное пособие «Глобальный транспортный рынок», так же как и 90% других пособий не переведены на украинский язык.
Предположительно, донос на него сделал один из студентов, посещавших его учебные занятия.
Лишь только 10% всех материалов по теме морского транспорта доступно на основном государственном языке.
Это первое административное наказание за более чем 60 лет его профессиональной деятельности. За это время он смог подготовить около пятидесяти кандидатов и докторов наук.
Более того, Примачев утверждает, что за годы его сотрудничества компаниями, профессор ни разу не слышал, чтобы в компаниях разговаривали на украинском языке.
Также профессор обрушился с критикой на авторов закона о государственном языке.
Инициатор Закона о мове сделал украинцев беднейшими в Европе... За 30 лет независимости страна вымерла на одну четвертую. Это более чем за время голодомора и Второй мировой войны. 5 миллионов граждан Украины едут зарабатывать туда, где не используется мова", — заметил Примачев.
Комментарии под постом внушают надежду на то, что не все потеряно. К Николаю Тимофеевичу обращаются его бывшие ученики, которые высказывают слова благодарности и поддержки ему в непростой ситуации.
Нашлись и те, кто не были на стороне профессора.
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