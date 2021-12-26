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Впервые за 61 год преподавания получил выговор. Украинский профессор о наказании за использование литературы на русском

Впервые за 61 год преподавания получил выговор. Украинский профессор о наказании за использование литературы на русском (10 фото)

Автор:
26 декабря 2021 22:04
Сообщество : Истории
Метки: Ynews   ВУЗ   Украина   выговор   закон об украинском языке   интересно   новости   скандал   
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Профессора украинского вуза получил выговор за то, что использовал учебное пособие на русском языке.

В 2019 году в Украине вступил закон о государственном языке. С этого момента все государственные учреждения должны были перейти на мову, в том числе и учебные учреждения.

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"Впервые на 61 году научной деятельности, после подготовки 47 кандидатов и докторов наук, я получил выговор", — отметил профессор.

Самое смешное, что профессор Одесской национальной морской академии Николай Примачев получил выговор за использование его собственной книги. Дело в том, что учебное пособие «Глобальный транспортный рынок», так же как и 90% других пособий не переведены на украинский язык.

Предположительно, донос на него сделал один из студентов, посещавших его учебные занятия.

Лишь только 10% всех материалов по теме морского транспорта доступно на основном государственном языке.

Это первое административное наказание за более чем 60 лет его профессиональной деятельности. За это время он смог подготовить около пятидесяти кандидатов и докторов наук.

Более того, Примачев утверждает, что за годы его сотрудничества компаниями, профессор ни разу не слышал, чтобы в компаниях разговаривали на украинском языке.

Также профессор обрушился с критикой на авторов закона о государственном языке.

Инициатор Закона о мове сделал украинцев беднейшими в Европе... За 30 лет независимости страна вымерла на одну четвертую. Это более чем за время голодомора и Второй мировой войны. 5 миллионов граждан Украины едут зарабатывать туда, где не используется мова", — заметил Примачев.

Комментарии под постом внушают надежду на то, что не все потеряно. К Николаю Тимофеевичу обращаются его бывшие ученики, которые высказывают слова благодарности и поддержки ему в непростой ситуации.

Нашлись и те, кто не были на стороне профессора.

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Метки: Ynews   ВУЗ   Украина   выговор   закон об украинском языке   интересно   новости   скандал   
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8  комментариев
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38k
Андрей Час назад
Один мой знакомый до оазвала СССР работал в Казахстане на аккумуляторном заводе. 90% продукции шла в Россию на оборонку. После 91-го казахи сказали, что теперь они отдельное государство и перевели всю документацию на казахский язык. Типа, если русским нужны кумуляторы, то пусть изучают казахский или нанимают переводчика. Типа, знай наших. Знакомый говорит, что так делать не надо, несмышлёные вы люди (в оригинале всё намного жёстче). В итоге Россия прислала на завод письмо, что мы не понимаем, что у вас написано в бумагах, а непонятные вещи мы покупать не собираемся, и всего хорошего. Излечение произошло практически сразу, и все снова вернурись к ведению дел на русском языке.
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10k
Alex 42 секунды назад
Хохляндия бы огромным желанием на английский перешла, да вот незадача, это же учить надо...
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3k
Chuna 7 минут назад
Ага, пусть переведут нам свою мову Кривошипно-шатунный механизм. Боюсь без смеха это произнести не получится...
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−17
Leggio Полчаса назад
Голимый [мат].
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1k
Палыч Час назад
Впервые за 61 год преподавания получил выговор. Украинский профессор о наказании за использование литературы на русскомПосмотреть
Впервые за 61 год преподавания получил выговор. Украинский профессор о наказании за использование литературы на русском
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