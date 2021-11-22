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О мёртвых либо хорошо, либо обозвать антиваксером

О мёртвых либо хорошо, либо обозвать антиваксером (12 фото)

Автор:
22 ноября 2021 20:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гаркалин   гузеева   интересно   новости   скандал   слухи   смерть   
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На днях не стало народного артиста Росси, известного по роли в «Ширли-Мырли», Валерия Гаркалина.

Не успели пройти похороны, как в соцсетях появилась информация о том, что у актёра был поддельный сертификат о вакцинации.

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Об этом сообщила телеведущая и актриса Лариса Гузеева, с которой Гаркалин лежал в одной больнице.

«Валера лежал по соседству со мной, у него не было ни одной прививки», - написала Гузеева с одного из своих неофициальных аккаунтов. Актриса сама месяц пролежала в коммунарке с коронавирусом. Однако журналистам подтвердить эту информацию Гузеева отказалась.

Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд в своём комментарии написал об этом же. По его словам, Гаркалин якобы признался, что купил сертификат.

«Он не прививался. У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», – заявил музыкальный продюсер Евгений Фридлянд. Правда, в отличие от Гузеевой, продюсер не рассказал откуда ему известно о купленном сертификате.

Информация выяснилась во время дискуссии на странице Сергея Рогожина, с которым Гузеева вступила в спор.

Пока звёздные знакомые чуть ли не причисляли Гаркалина к антиваксерам, его дочь Ника заявила журналистам, что Валерий Гаркалин прививался трижды. После укола вакцины Ковивак у него не выработалось достаточно количество антител, поэтому актёр сделал прививку двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Несмотря на горе, после истории с Гузеевой и Фридляндом, Ника Гаркалина поставила точку, дав журналистам однозначный комментарий: "Да, он прививался".

Так или иначе сейчас поздно выяснять кто прав в этой истории. Талантливого актера не вернуть. Очень жаль, что антиваксеры используют смерть человека, как инфоповод. Лучше всего запомнить Валерия Гаркалина, как жизнерадостного и талантливого артиста.

Источник:

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Метки: Гаркалин   гузеева   интересно   новости   скандал   слухи   смерть   
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12k
Вася 2 часа назад
гузеева стервозная шлюха
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1k
Омар Хайям 8 минут назад
Царствие небесное и вечный покой рабу Валерию. Мне только не понятны слова его дочери "Валерий Гаркалин прививался трижды". Ковивак и спутник-V колят по две прививки. Может все таки дважды или четырежды. Думаю она оговорилась или автор поста неправильно передал информацию.
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9k
Alex Djeff 10 минут назад
Этой мерзкой суке плевать на чём пиариться. Если человек говно, то это на всю жизнь.
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6k
Владимир 18 минут назад
"Очень жаль, что антиваксеры используют смерть человека, как инфоповод." Антиваксеры используют? По-моему наоборот.
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4k
Бу 21 минуту назад
Светлой памяти.
Баба у него конечно страшная
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16k
Наталья 42 минуты назад
Я думаю, что стоит просто помянуть добрым словом этого актера, а не устраивать из его смерти срач.
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610
svarog19692007 44 минуты назад
Да ладно вам ! И не привитые , и привитые , все болеют и умирают !
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250
Анфиса Доль 57 минут назад
Светлая память хорошему Человеку
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603
vijilante Час назад
Начинается,плять...
Ща всякие скучающие педерасты начнут помоить память человека разной фуйнёй.
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27k
lem02 Час назад
"...жаль, что антиваксеры используют смерть человека..." как используют? Не понял. Не привился и умер? Привился и умер? Что то я запутался...
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5k
М С 2 часа назад
Самое главное, никто уже не задается вопросом, почему дважды привитый человек все-таки заболел...
Вброс продажной Гузеевой свое дело сделал.
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