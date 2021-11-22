О мёртвых либо хорошо, либо обозвать антиваксером

На днях не стало народного артиста Росси, известного по роли в «Ширли-Мырли», Валерия Гаркалина.
Не успели пройти похороны, как в соцсетях появилась информация о том, что у актёра был поддельный сертификат о вакцинации.
Об этом сообщила телеведущая и актриса Лариса Гузеева, с которой Гаркалин лежал в одной больнице.
«Валера лежал по соседству со мной, у него не было ни одной прививки», - написала Гузеева с одного из своих неофициальных аккаунтов. Актриса сама месяц пролежала в коммунарке с коронавирусом. Однако журналистам подтвердить эту информацию Гузеева отказалась.
Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд в своём комментарии написал об этом же. По его словам, Гаркалин якобы признался, что купил сертификат.
«Он не прививался. У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», – заявил музыкальный продюсер Евгений Фридлянд. Правда, в отличие от Гузеевой, продюсер не рассказал откуда ему известно о купленном сертификате.
Информация выяснилась во время дискуссии на странице Сергея Рогожина, с которым Гузеева вступила в спор.
Пока звёздные знакомые чуть ли не причисляли Гаркалина к антиваксерам, его дочь Ника заявила журналистам, что Валерий Гаркалин прививался трижды. После укола вакцины Ковивак у него не выработалось достаточно количество антител, поэтому актёр сделал прививку двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Несмотря на горе, после истории с Гузеевой и Фридляндом, Ника Гаркалина поставила точку, дав журналистам однозначный комментарий: "Да, он прививался".
Так или иначе сейчас поздно выяснять кто прав в этой истории. Талантливого актера не вернуть. Очень жаль, что антиваксеры используют смерть человека, как инфоповод. Лучше всего запомнить Валерия Гаркалина, как жизнерадостного и талантливого артиста.
Источник:
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Баба у него конечно страшная
Ща всякие скучающие педерасты начнут помоить память человека разной фуйнёй.
В данном случае здесь "нужная пурга" - это <нельзя покупать левые сертификаты>.
Вброс продажной Гузеевой свое дело сделал.
И вуаля - на руки "честный" сертификат с QR-кодом.
А, и да - даже этим 2% "невезучих" могло бы повезти, если бы среди тех, с кем они контактируют 98% имели бы достаточный уровень а/т, а значит были бы переносчиком очень короткий срок даже если бы были контактными. Но это уже слишком сложные материи.