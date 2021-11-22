О мёртвых либо хорошо, либо обозвать антиваксером

«Он не прививался. У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», – заявил музыкальный продюсер Евгений Фридлянд. Правда, в отличие от Гузеевой, продюсер не рассказал откуда ему известно о купленном сертификате.

Информация выяснилась во время дискуссии на странице Сергея Рогожина, с которым Гузеева вступила в спор.