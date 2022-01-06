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"Довёз тебя, мразь": в Краснодаре водитель такси выкинул из машины пассажирку

"Довёз тебя, мразь": в Краснодаре водитель такси выкинул из машины пассажирку (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 января 2022 17:05
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   конфликт   краснодар   полиция   
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Жертва извозчика-драчуна пожаловалась журналистам, что полицейские даже не пытаются найти нарушителя.

Инцидент произошёл ещё 30 декабря, но пострадавшая обратилась в краснодарские СМИ и предоставила им видеозапись конфликта только сейчас, поскольку полиция, по её словам, даже не пытается найти нарушителя. Местные издания сразу приняли сторону девушки, но даже в её изложении ситуации, в которой она выставляет себя жертвой, больше всего почему-то жаль таксиста, хотя он, несомненно, виноват.


В 4 часа ночи 30 декабря православный фотограф (что бы это не значило) по имени Виктория Воронцова вызвала такси, чтобы из Прикубанского района добраться домой - в Пашковский. Водитель Роман, видимо, плохо расслышал пункт назначения и привёз девушку в совершенно другое место.


Узнав об ошибке водителя, Виктория попросила, чтобы тот довёз её или домой, или в исходный пункт назначения. Водитель выбрал второй вариант, а после завершения поездки с карты клиентки списались деньги. Фотограф снова обратилась к Роману, потребовав либо вернуть деньги, либо отвезти домой.

"Водитель начал вести себя грубо, телефон оператора такси в приложении отсутствовал. Я объясняла, что не хочу остаться на улице без связи и наличных. Мужчина предложил решить вопрос в полиции. Я согласилась. Он открыл окна по дороге и начал курить. Перед опорным пунктом на Гагарина, 103, на котором есть камеры видеонаблюдения, он сказал, чтобы я шла писать заявление", - рассказала девушка.


Виктория отказалась выходить из машины, и тогда таксист сам зашел к полицейским, а вернувшись, сообщил пассажирке, что сотрудники ждут её внутри для уточнения обстоятельств конфликта. Но и тут Виктория отказалась выходить из автомобиля и потребовала, чтобы Роман снова пошёл в отдел и привёл полицейского к машине. И тут терпение таксиста лопнуло - он потребовал покинуть его автомобиль, а после отказа Виктории, вытолкал девушку через противоположною дверь на заднем сидении. По словам пострадавшей, она сильно ударилась об асфальт, а от дальнейшего "избиения" её спасли очевидцы - Роман спешно сел в машину и уехал.

"Но полиция пока не сильно ищет, хотя первому же дознавателю я предоставила фото машины, лица и это обещали приложить к материалу. В тот же день сотрудник УСБ предложил написать заявление на бездействие полиции. Дело почему-то решили передать в другой округ", - заявила журналистам девушка.


Романа до сих пор не нашли. И стоит ли его искать, как считаете?

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Метки: видео   конфликт   краснодар   полиция   
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25  комментариев
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21k
Альберт 42 минуты назад
Таксист-дрочун и православный фотограф.
Это полный п з д ц!
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13k
Broser Минуту назад
Роман изыди
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638
Alex Zx 6 минут назад
я вижу наглую самку которая качает права, и естественно будет прикидываться жертвой и мученицей. Видео давай сначала, почему он просит тебя покинуть автомобиль а потом можно думать кто прав, а кто виноват.
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621
SHAGREEN 9 минут назад
Таксиста наказать, бабе не сочувствовать. Всё. Расходимся.
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111
zz 10 минут назад
Я бы не стал занимать чью либо строну. Говном может быть и таксист и пассажирка. Кто лучше преподнесет событие тот и прав. И не дело фишкянам разбираться в том что просто кто то сказал.
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188
Аккаунт удален 17 минут назад
журнашлюхи в своем реппертуаре - выслушать одну сторону бабы/жертвы, становиться на ее сторону, не выслушав вторую сторону... ох эти журнашлюхи)))
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13k
Valiko 19 минут назад
История гроша выеденного не стоит.
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722
Максим Максимов 21 минуту назад
таксёр - бывший мусор, или в корешах мусоров имеет. Вот и ведёт себя по-быдлячески. Ему даже , скорее всего, и в ментовке сказали - КУЛИ ПРИЕХАЛ? ДА ВЫТОЛКАЙ ТЫ ЭТУ БАБУ - САМА ПРИДЁТ. А САМ НЕ ССЫ - МЫ ЕЁ МАЛЯВУ ПОПРИДЕРЖИМ, ТОЛЬКО С ТЕБЯ, ЕСТЕСТВЕННО, МАГАРЫЧ.
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11k
Majul Полчаса назад
Что-то слишком все однобоко, а учитывая видео "вот таксист меня не хочет везти" так вообще начинает п..ж..м попахивать. Таксист вроде ведет себя адекватно, как минимум на видео, а отсутствие "желания" у полиции действовать тоже неспроста.
Без видео начала конфликата все ее слова априори пустышка. Сдается мне, очередная "вези меня мразь". Может и не так, но пока четкое ощущение, уж извините, дурочки
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3k
Kozlodoev Полчаса назад
Водитель не расслышал адрес? Адрес в приложении,
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31k
Растрелли В.В. 37 минут назад
По поводу денег клиент должен разбираться с агрегатором. На месте водителя я бы поехал к себе домой чаю попить, а она пусть сидит в машине, если нравится.
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710
Питер Крузо 40 минут назад
м-даа...шиза косила наши ряды
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4k
Горожанин 43 минуты назад
Я правиль понял, что по вине водителя, пассажирка не была довезена до места назначения? При этом с неё водитель взял деньги - то есть за неоказанную услугу. О чем вообще можно рассуждать в этом случае и вставать на чью-то там сторону? Уже только это - нарушение закона со стороны такста, не говоря о всем остальном. Полиция, ты ничего не видишь, ничего не слышишь и ничего не понимаешь?
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8k
Бритва 43 минуты назад
не джентльмен, да.
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8k
Мистер Фикс 45 минут назад
Очередная курва с месячными
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82k
Taras Kozalupko 50 минут назад
Она что, в окно не смотрела, не видела куда везут?
Бухая была или укуренная?
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