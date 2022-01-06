"Довёз тебя, мразь": в Краснодаре водитель такси выкинул из машины пассажирку

Жертва извозчика-драчуна пожаловалась журналистам, что полицейские даже не пытаются найти нарушителя.
Инцидент произошёл ещё 30 декабря, но пострадавшая обратилась в краснодарские СМИ и предоставила им видеозапись конфликта только сейчас, поскольку полиция, по её словам, даже не пытается найти нарушителя. Местные издания сразу приняли сторону девушки, но даже в её изложении ситуации, в которой она выставляет себя жертвой, больше всего почему-то жаль таксиста, хотя он, несомненно, виноват.
В 4 часа ночи 30 декабря православный фотограф (что бы это не значило) по имени Виктория Воронцова вызвала такси, чтобы из Прикубанского района добраться домой - в Пашковский. Водитель Роман, видимо, плохо расслышал пункт назначения и привёз девушку в совершенно другое место.
Узнав об ошибке водителя, Виктория попросила, чтобы тот довёз её или домой, или в исходный пункт назначения. Водитель выбрал второй вариант, а после завершения поездки с карты клиентки списались деньги. Фотограф снова обратилась к Роману, потребовав либо вернуть деньги, либо отвезти домой.
"Водитель начал вести себя грубо, телефон оператора такси в приложении отсутствовал. Я объясняла, что не хочу остаться на улице без связи и наличных. Мужчина предложил решить вопрос в полиции. Я согласилась. Он открыл окна по дороге и начал курить. Перед опорным пунктом на Гагарина, 103, на котором есть камеры видеонаблюдения, он сказал, чтобы я шла писать заявление", - рассказала девушка.
Виктория отказалась выходить из машины, и тогда таксист сам зашел к полицейским, а вернувшись, сообщил пассажирке, что сотрудники ждут её внутри для уточнения обстоятельств конфликта. Но и тут Виктория отказалась выходить из автомобиля и потребовала, чтобы Роман снова пошёл в отдел и привёл полицейского к машине. И тут терпение таксиста лопнуло - он потребовал покинуть его автомобиль, а после отказа Виктории, вытолкал девушку через противоположною дверь на заднем сидении. По словам пострадавшей, она сильно ударилась об асфальт, а от дальнейшего "избиения" её спасли очевидцы - Роман спешно сел в машину и уехал.
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"Но полиция пока не сильно ищет, хотя первому же дознавателю я предоставила фото машины, лица и это обещали приложить к материалу. В тот же день сотрудник УСБ предложил написать заявление на бездействие полиции. Дело почему-то решили передать в другой округ", - заявила журналистам девушка.
Романа до сих пор не нашли. И стоит ли его искать, как считаете?
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Это полный п з д ц!
Без видео начала конфликата все ее слова априори пустышка. Сдается мне, очередная "вези меня мразь". Может и не так, но пока четкое ощущение, уж извините, дурочки
У таксиста может быть другая версия.
Например третья версия, моя:
Заказала к любовнику в Залупинку. Он отвез. Любовника нет дома. Вези к мужу В Задрыщенск. Денег нет, но отсосу.
А у такса уже сон и усталость и ему не по пути. Он вообще возле ментовки живёт с молодой женой.
Ну ладно. Отвезу БЕСПЛАТНО к ментам и спать пойду.
Но тут она плять, АБИДЕЛАСЬ.
Бухая была или укуренная?
что требовать от таксиста, он привёз туда, куда ты сама написала.
Православная фотографиня в 4 утра