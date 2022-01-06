"Довёз тебя, мразь": в Краснодаре водитель такси выкинул из машины пассажирку

Инцидент произошёл ещё 30 декабря, но пострадавшая обратилась в краснодарские СМИ и предоставила им видеозапись конфликта только сейчас, поскольку полиция, по её словам, даже не пытается найти нарушителя. Местные издания сразу приняли сторону девушки, но даже в её изложении ситуации, в которой она выставляет себя жертвой, больше всего почему-то жаль таксиста, хотя он, несомненно, виноват.





В 4 часа ночи 30 декабря православный фотограф (что бы это не значило) по имени Виктория Воронцова вызвала такси, чтобы из Прикубанского района добраться домой - в Пашковский. Водитель Роман, видимо, плохо расслышал пункт назначения и привёз девушку в совершенно другое место.





Узнав об ошибке водителя, Виктория попросила, чтобы тот довёз её или домой, или в исходный пункт назначения. Водитель выбрал второй вариант, а после завершения поездки с карты клиентки списались деньги. Фотограф снова обратилась к Роману, потребовав либо вернуть деньги, либо отвезти домой.