В Музыкальном районе Краснодара женщина побила подростка

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В Краснодаре подростки прикалывались и крикнули в адрес женщины что-то неприятное. Она терпеть не стала и довольно серьезно избила одного из парней.
Его друзья стояли и, смеясь снимали видео. В отношении дамы началась проверка.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Смешно было в адрес одинокой женщины толпой шуточки отвешивать??? А чего тогда побежал жаловаться, рожа жирная?
Но я не опешила -
В переулке догнала,
П.и.з.д.ю.л.е.й навешала!
Люди, учитесь грамотности, пожалуйста. Не будьте такими: