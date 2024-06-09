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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1481 пост • 61 подписчик подписаться
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В Музыкальном районе Краснодара женщина побила подростка

В Музыкальном районе Краснодара женщина побила подростка

Автор:
09 июня 2024 10:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Краснодар   женщина   конфликт   негатив   подросток   
768
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В Краснодаре подростки прикалывались и крикнули в адрес женщины что-то неприятное. Она терпеть не стала и довольно серьезно избила одного из парней.


Его друзья стояли и, смеясь снимали видео. В отношении дамы началась проверка.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

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Метки: Видео   Краснодар   женщина   конфликт   негатив   подросток   
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6  комментариев
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741
Predictor Полчаса назад
Вот и выросло поколение, которое за слова не может ответить!
Смешно было в адрес одинокой женщины толпой шуточки отвешивать??? А чего тогда побежал жаловаться, рожа жирная?
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790
ivandike 18 минут назад
Там явно непробитие
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19k
Алексей Теуш Полчаса назад
Меня милый разлюбил,
Но я не опешила -
В переулке догнала,
П.и.з.д.ю.л.е.й навешала!
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4k
Glory to Urine! 37 минут назад
Снимали на видео? А на на фото они не снимали?
Люди, учитесь грамотности, пожалуйста. Не будьте такими:
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5k
Горожанин 38 минут назад
А парни молодцы. Всё с юмором, без агрессии, воспринимают. Вот это правильное молодое поколение. Путёвые)
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3908 постов (3764 в горячем)

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