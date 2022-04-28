"Научись разговаривать!": водитель такси "угостил перчиком" вспыльчивого пассажира

Водитель такси прибыл на вызов и не подозревал, чем закончится эта история. Пассажиры, севшие в салон, были недовольны. Оказывается, они стояли не по указанному в заказе адресу и усиленно махали таксисту, пытаясь привлечь его внимание. Тот спокойно ожидал, не глядя по сторонам. Эта невозмутимость вывела настроенного на скандал пассажира из себя. Используя тонну обсценной лексики, тот попытался оскорбить водителя, а потом даже напасть на него, но безуспешно.