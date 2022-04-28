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"Научись разговаривать!": водитель такси "угостил перчиком" вспыльчивого пассажира

"Научись разговаривать!": водитель такси "угостил перчиком" вспыльчивого пассажира

Автор:
28 апреля 2022 10:15
Сообщество : Таксисты
Метки: аэрозольный баллончик   видео   конфликт   ответил   пассажир   перцовка   такси   таксисты   хам   
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Многие таксисты берут с собой на работу аэрозольные усмирители буйных, и правильно делают. Ведь повод применить их и искать не нужно - слишком много в последнее время развелось хамов и агрессивных пассажиров, готовых полезть в драку из-за сущего пустяка!

Водитель такси прибыл на вызов и не подозревал, чем закончится эта история. Пассажиры, севшие в салон, были недовольны. Оказывается, они стояли не по указанному в заказе адресу и усиленно махали таксисту, пытаясь привлечь его внимание. Тот спокойно ожидал, не глядя по сторонам. Эта невозмутимость вывела настроенного на скандал пассажира из себя. Используя тонну обсценной лексики, тот попытался оскорбить водителя, а потом даже напасть на него, но безуспешно.



В соцсетях считают, что оба - и водитель такси, и пассажир - хороши. Один - хам, другой - упёртый баран, который мог бы погасить конфликт в зародыше, нопочему-то не захотел.



А как считаете вы, уважаемые фишкяне: кто в данной ситуации прав? Поделитесь своим мнением в комментариях!


Источник:

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Метки: аэрозольный баллончик   видео   конфликт   ответил   пассажир   перцовка   такси   таксисты   хам   
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10  комментариев
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27k
Vazari 42 минуты назад
Игра была ровна, играло два говна.
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1k
Александр Полминуты назад
стоп, а позвонить водителю и сказать что бы он подьехал куда пассажиру удобнее, нет? да и дошел же он сам до такси, не сломался.
а так да, оба хороши, один начал где то там махать и бычить, второй решил ответить тем же.
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68
Alexander 10 минут назад
Ребёнок коонечно не причём.. Но таксист мудак
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16k
Booka1a 10 минут назад
согласен с мнением, что таксист гораздо большее говно, чем пассажир. пассажир пару раз предложил замять конфликт, таксист каждый раз начинал бубнить своё, явно провоцируя скандал.
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399
Никита Booka1a 3 минуты назад
Ну да. Бывают и таксисты попадаются такие гавнистые...
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45k
dima423 15 минут назад
да по моему водитель все правильно сделал) ...или ему надо было ждать пока ему в торец прилетит от неадекватного быка?
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4k
brotherirk 16 минут назад
пассажир явное быдло, и успокоить его можно баллоном... имхо
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33
eutace 36 минут назад
Тот спокойно ожидал, не глядя по сторонам.
=============
скорее всего он включил принцип (так таксисты часто самоутверждаются, строят из себя хозяев), жал не ответил за свою тупую принципиальность
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2k
Radugananebe 36 минут назад
Сомневаюсь, что на ребенка попало. О ребенке всегда вспоминают очень вореия. Когда выгодно. Почему-то в авто с матом-перематом папаша о малыше не думал.
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