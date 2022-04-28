"Научись разговаривать!": водитель такси "угостил перчиком" вспыльчивого пассажира

Многие таксисты берут с собой на работу аэрозольные усмирители буйных, и правильно делают. Ведь повод применить их и искать не нужно - слишком много в последнее время развелось хамов и агрессивных пассажиров, готовых полезть в драку из-за сущего пустяка!
Водитель такси прибыл на вызов и не подозревал, чем закончится эта история. Пассажиры, севшие в салон, были недовольны. Оказывается, они стояли не по указанному в заказе адресу и усиленно махали таксисту, пытаясь привлечь его внимание. Тот спокойно ожидал, не глядя по сторонам. Эта невозмутимость вывела настроенного на скандал пассажира из себя. Используя тонну обсценной лексики, тот попытался оскорбить водителя, а потом даже напасть на него, но безуспешно.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
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В соцсетях считают, что оба - и водитель такси, и пассажир - хороши. Один - хам, другой - упёртый баран, который мог бы погасить конфликт в зародыше, нопочему-то не захотел.
А как считаете вы, уважаемые фишкяне: кто в данной ситуации прав? Поделитесь своим мнением в комментариях!
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АНТИФИШКИ
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а так да, оба хороши, один начал где то там махать и бычить, второй решил ответить тем же.
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скорее всего он включил принцип (так таксисты часто самоутверждаются, строят из себя хозяев), жал не ответил за свою тупую принципиальность