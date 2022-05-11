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Мужчина спас трёхлетнюю малышку, которая падала с балкона восьмого этажа

Мужчина спас трёхлетнюю малышку, которая падала с балкона восьмого этажа

Автор:
11 мая 2022 14:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Награда   балкон   девочка   мужчина   окно   спасение   
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Он не побоялся вылезти из окна этажом ниже и поймал девочку.

Это случилось в Казахстане. Мужчина услышал детские крики, выглянул в окно и обалдел: на балконе этажом выше висела девочка. Она по глупости решила поиграть в «скалолаза» - вылезла на балкон и повисла на вытянутых руках. А вот силенок забраться обратно у неё не хватило и она из последних сил цеплялась за балкон и звала на помощь.

И мужик не сплоховал: понял, что до приезда спасателей девочка не дотянет и сам вылез из окна и поймал девочку. Рискованная операция, но другого варианта просто не было.

Теперь его хотят представить к награде - и это правильно. А ещё было бы правильно как следует нахлобучить родителей этой девчушки, чтобы впредь как следует следили за ребёнком.

Источник:

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Метки: Казахстан   Награда   балкон   девочка   мужчина   окно   спасение   
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41  комментарий
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5k
ron 8 часов назад
Парню - уважение, молодец, не каждый отважится!
Дизайнерам окон - 7 лет расстрела.
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9k
*Сергей* 22 минуты назад
Чуть сердце из груди не выпрыгнуло…
Парень реально герой!
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15k
Габит Калыков 4 часа назад
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11k
Администратоp 4 часа назад
бесспорно герой! вот таких надо в пример ставить. рискуя собственной жизнью спас молодую жизнь. инженерам же, кто окна проектировал - запретить работать инженерами.
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5k
elektrod161 4 часа назад
Окна курильщика..
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60
сергей костюнин 4 часа назад
Слов нет ... аж затрясло
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31k
russger 4 часа назад
Чёт окна как-то по уепанскому открываются, могли вообще оба упасть
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1k
c3nsor3d 4 часа назад
У меня два вопроса!.. Какого хрена, девочка в окно так вылезла и второй: Где, сука были родители!????
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2
С. 4 часа назад
Мужчина.
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9k
GRuslan 5 часов назад
Повезло что такой ловкий и смелый парень попался, не каждый бы отважился. Я бы наверное чисто физически не смог бы, худеть надо для таких подвигов.
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5k
Дмитрий 5 часов назад
Бл..ть. Аж яйки жим жим.....А он ещё там одной рукой держался и левая нога стояла на кромке рамы....Пи...ц какой молодец!
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65
eutace 5 часов назад
какой молодец! должен быть вторым крестным папой
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912
b@nz@i 5 часов назад
Красава!!!
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2k
vfrcbvec 6 часов назад
Молодец!
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37k
Example 6.2.6 6 часов назад
Герой
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400
ManA108 6 часов назад
Ангел хранитель девочки.
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4k
Нескучный сад 7 часов назад
Вот это я понимаю, мужик- тигр!
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214
Просто чувак в интернете 7 часов назад
Окна конечно лютое [мат].
Больше всего быстро страшно, как он одной рукой ее поймает... Чуть вправо или чуть влево, и все.
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17
Мурат 7 часов назад
Живу в соседнем доме. Он - отец 7 детей, работает на стройке. Подарили значок и часы :)
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17
Мурат 6 часов назад
UPD: Подарили 3-комнатную квартиру в новостройке :)
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52k
igor 7 часов назад
ГЕРОЙ !!!
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28k
Max Z Shtirlic 7 часов назад
Аж забыл дышать, пока смотрел! Мужик красава!!! Рисковал не по детски!! Запросто могли оба рухнуть!
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