Мужчина спас трёхлетнюю малышку, которая падала с балкона восьмого этажа

Это случилось в Казахстане. Мужчина услышал детские крики, выглянул в окно и обалдел: на балконе этажом выше висела девочка. Она по глупости решила поиграть в «скалолаза» - вылезла на балкон и повисла на вытянутых руках. А вот силенок забраться обратно у неё не хватило и она из последних сил цеплялась за балкон и звала на помощь.

И мужик не сплоховал: понял, что до приезда спасателей девочка не дотянет и сам вылез из окна и поймал девочку. Рискованная операция, но другого варианта просто не было.

Теперь его хотят представить к награде - и это правильно. А ещё было бы правильно как следует нахлобучить родителей этой девчушки, чтобы впредь как следует следили за ребёнком.