Мужчина спас трёхлетнюю малышку, которая падала с балкона восьмого этажа

Он не побоялся вылезти из окна этажом ниже и поймал девочку.
Это случилось в Казахстане. Мужчина услышал детские крики, выглянул в окно и обалдел: на балконе этажом выше висела девочка. Она по глупости решила поиграть в «скалолаза» - вылезла на балкон и повисла на вытянутых руках. А вот силенок забраться обратно у неё не хватило и она из последних сил цеплялась за балкон и звала на помощь.
И мужик не сплоховал: понял, что до приезда спасателей девочка не дотянет и сам вылез из окна и поймал девочку. Рискованная операция, но другого варианта просто не было.
Теперь его хотят представить к награде - и это правильно. А ещё было бы правильно как следует нахлобучить родителей этой девчушки, чтобы впредь как следует следили за ребёнком.
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АНТИФИШКИ
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Парень реально герой!
Больше всего быстро страшно, как он одной рукой ее поймает... Чуть вправо или чуть влево, и все.