Дядя Хасме, Хуанито Ореллано, сказал: «Когда его дядя [другой родственник] должен был спасти его, он [Хасме] сказал ему уходить, потому что приближался большой оползень, и это было очень опасно».

Когда оползень приблизился, Хасме быстро забрался в холодильник, где провел следующие 20 часов, сообщает индийское новостное агентство NDTV.com. 18 апреля береговая охрана Филиппин (PCG) выложила в Faceboo [компания-владелец Meta* признана экстремистской в РФ] видео инцидента.

В посте упоминалось, что на помощь пострадавшему от оползня пришли PCG, Бюро противопожарной защиты и Городское управление по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий. В двухминутном ролике видно, как спасатели переносят разбитый холодильник с лежащим внутри Хасме на лодку.