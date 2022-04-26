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11-летний мальчик на Филиппинах спасся от оползня, просидев в холодильнике 20 часов

11-летний мальчик на Филиппинах спасся от оползня, просидев в холодильнике 20 часов

Автор:
26 апреля 2022 15:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Оползень   новости   происшествия   спасение   филиппины   
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Сообразительный ребенок пережил смертельный оползень, сошедший на его деревню после тропического шторма Меги, спрятавшись в холодильнике на 20 часов.

Во время спасательной операции в Барангай-Кантаньосе, Филиппины, спасатели обнаружили маленького Си Джея Хасме лежащим в холодильнике, сообщила филиппинская теле- и радиосеть GMA Network. Мальчик получил множественные переломы, но уже восстанавливается в больнице.

Дядя Хасме, Хуанито Ореллано, сказал: «Когда его дядя [другой родственник] должен был спасти его, он [Хасме] сказал ему уходить, потому что приближался большой оползень, и это было очень опасно».

Когда оползень приблизился, Хасме быстро забрался в холодильник, где провел следующие 20 часов, сообщает индийское новостное агентство NDTV.com. 18 апреля береговая охрана Филиппин (PCG) выложила в Faceboo [компания-владелец Meta* признана экстремистской в РФ] видео инцидента.

В посте упоминалось, что на помощь пострадавшему от оползня пришли PCG, Бюро противопожарной защиты и Городское управление по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий. В двухминутном ролике видно, как спасатели переносят разбитый холодильник с лежащим внутри Хасме на лодку.

Пользователи соцсети похвалили спасателей за их доблестные усилия, а один из них назвал их «отличными солдатами».

По данным GMA Network, оба родителя Хасме были погребены под оползнем и погибли.

«Мы пытаемся пока не сообщать об этом Си Джею, потому что это может повлиять на его состояние, но возможно, что он знает, потому что в его возрасте он, кажется, все понимает, — сказал Ореллано. — Иногда он кричит из-за шока».

Как сообщает The Manila Times, число погибших в результате тропического шторма Меги с тех пор возросло до 224 человек.

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Оползень   новости   происшествия   спасение   филиппины   
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7  комментариев
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Как вы, долбо"бы, уже задрали со своими сносками "заприщины в рф"...
Представляю обращение Левитана 22 июня:
"Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы (запрещенная организация в СССР) атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских (запрещенных в СССР) захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!"
Вы что, бл"дь, даже названия "Фейсбук" боитесь?
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12k
Konstantin 14 минут назад
Дядя Хасме, Хуанито Ореллано, сказал: «Когда его дядя [другой родственник] должен был спасти его, он [Хасме] сказал ему уходить, потому что приближался большой оползень, и это было очень опасно».
----
Ниче не понял. Какой дядя, кто спастись?
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589
Bassreflex 18 минут назад
Спасателям всегда моё почтение, но товарищи на видео какие-то слабенькие. Холодильник не могут поднять... 50кг максимум на 3-х это не вес вообще...
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13k
Александр Час назад
Прям как Индиана Джонс, тот от ядерного взрыва прятался в холодильнике
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6k
Алексей Час назад
Ну а что, раз от ядреного взрыва помогает, то оползень ему побую)
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