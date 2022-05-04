И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий

15388
15
Теплая весна уже пришла в ряд регионов России, а это значит, что сезон романтики стартовал. Душа требует любви! Перед вами реальные истории о первых свиданиях, которые смогут предостеречь от типичных ошибок.
Показать 1 комментарий / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
1 комментарий
Показать все
Показать ещё (из _)
×
×
1. И ТОП самых провальный свиданий открывает...
Показать 2 комментария / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
2 комментария
Показать ещё 1 комментарий
Показать все
Показать ещё (из _)
2.
Показать 3 комментария / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
3 комментария
Показать ещё 2 комментария
Показать все
Показать ещё (из _)
3. Типичные мужские ошибки
Показать 4 комментария / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
4 комментария
Показать ещё 3 комментария
Показать все
Показать ещё (из _)
4. Плюс тёплой погоды - отсутствие пуховиков и прочих теплых вещей
Показать 10 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
10 комментариев
Показать ещё 9 комментариев
Показать все
Показать ещё (из _)
5.
Показать 4 комментария / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
4 комментария
Показать ещё 4 комментария
Показать все
Показать ещё (из _)
6. Да, интересы у всех разные
Показать 1 комментарий / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
1 комментарий
Показать все
Показать ещё (из _)
7. Девушки, не благодарите
Показать 14 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
14 комментариев
Показать ещё 23 комментария
Показать все
Показать ещё (из _)
8. *Инстаграм* - запрещённые в России соцсеть. Признана экстремистской организацией
Показать 2 комментария / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
2 комментария
Показать ещё 1 комментарий
Показать все
Показать ещё (из _)
9. РукаЛицо
Показать 9 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
9 комментариев
Показать ещё 15 комментариев
Показать все
Показать ещё (из _)
10. Первые свидания бывают двух типов
Показать 12 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
12 комментариев
Показать ещё 11 комментариев
Показать все
Показать ещё (из _)
11. Чем мальчик отличается от мужчины
Показать 3 комментария / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
3 комментария
Показать ещё 2 комментария
Показать все
Показать ещё (из _)
12. Мужчины, перед вами рабочие житейские хитрости для первых свиданий
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
13.
Показать 4 комментария / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
4 комментария
Показать ещё 4 комментария
Показать все
Показать ещё (из _)
14.
Показать 8 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
8 комментариев
Показать ещё 7 комментариев
Показать все
Показать ещё (из _)
* Запрещены в РФ
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами
- Тонко подмечено, или вся суть отношений между мужчинами и женщинами
- Юмор за триста: самый отбитый пост о свиданиях
- Вся суть современных семейных отношений в мемах и приколах
- Женщины просят совета: топ самых убойных тем с форумов
Новости партнёров