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И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий

И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий

Автор:
04 мая 2022 16:06
Метки: Девушка   Юмор   женщина   любовь   мужчина   отношения   прикол   свидание   
15388
15
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Теплая весна уже пришла в ряд регионов России, а это значит, что сезон романтики стартовал. Душа требует любви! Перед вами реальные истории о первых свиданиях, которые смогут предостеречь от типичных ошибок.
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* Запрещены в РФ

Источник:

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84  комментария
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30k
Игорь 10 часов назад
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На короткой дистанции может и победит. Но в длинных дистанциях...
PS. На самом деле всё решают сиськи...
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320
Bazan 52 минуты назад
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Шаурметчицы.
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9k
Савл 2 часа назад
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Покинула его со словами: Не для тебя пошляк цвела!
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323
Rom 3 часа назад
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Отвратительное слово....это.....мусорное....крижопое, жопное....как его
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38k
jonnyD 6 часов назад
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Есть те , кто этот Джек Дэниелс реально пьёт ? Это же авиационный керосин !
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jonnyD 6 часов назад
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Там в слове веган две ошибки - ЦЫган он .
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38k
jonnyD 6 часов назад
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Фотошоп же ...на таких каблуках по песку , и пакетики не порвались !?
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871
Татьяна Баженова 7 часов назад
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Если есть за что ущипнуть, зачем надевать обтягивающее?
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8k
Мэйсон Второй 7 часов назад
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Майонезом не испачкались бы.
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8k
alex9845 7 часов назад
Первые 5 минут решают всё
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2k
glazz_19 7 часов назад
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"кринжовое" свидание - это свидание с девушкой, которая говорит "кринжовый"
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77
eutace 8 часов назад
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не верю что так бывает
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906
sos1960sos 8 часов назад
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Свидание парня с мясом пройдёт идеально. Повезло ему, что девушка не пришла...
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1k
anatolis 8 часов назад
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сп...здить шубу это не сожрать, так что канает.
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8k
Игорь 8 часов назад
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а почему стакан - пустой?
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31
ersh8423 Игорь 7 часов назад
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Выпил пока за фотиком тянулась
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7k
Vалѣнтиныч 8 часов назад
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Вижу редиску, зеленый лук... А где огурчики, майонез, и Водка в конце концов?
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348
Геннадий Хамидулин 8 часов назад
Познакомился с девушкой.....Классная такая.... На первом свидании , через пять минут заявила что ей нужно срочно в туалет, а то описается.....Всё очарование куда то пропало, когда она нырнула в пластиковую кабинку......И хотя мы еще пару раз встретились, общение не продолжилось.......
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1k
Мурчелло 8 часов назад
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Блиа,больше не зайду сюда.Этот дол.бо.ипизм читать невозможно.
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−50
Сигизмунд Лазаревич 9 часов назад
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Ну если только первое свидание на нудистском пляже.. А так наличие стрингов скорее плюс на первом свидании
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
1k
Мурчелло 9 часов назад
Комментарий к фото
Это надо сделать заголовком поста,потому что у тупого канадского копипастера,эта фраза в каждом посте.
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