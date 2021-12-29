Горшочек не вари: самогонный аппарат разбил планы мужчины на весёлый Новый год

1899
6
Бытует мнение, что в магазинах продают некачественный алкоголь, поэтому в последние годы возрос спрос на самогонные аппараты. Но и с ними не всё так просто.
27 декабря 59-летний мужчина из Нижнекамска никому не мешал, варил самогон, да смотрел телевизор. Но в какой-то момент приятное времяпрепровождение пошло не по плану – аппарат перегрелся и взорвался. Ударная волна выбила окно и порвала натяжной потолок. Перепугались все соседи по 12-этажному дому самогонщика-неудачника.
×
×
Но по счастливому стечению обстоятельств телевизор и мужчина не пострадали.
В МЧС заявили, что повреждения несущих конструкций дома нет, и газовое оборудование не пострадало.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Якутске пожарный чудом остался жив при взрыве в гараже
- "Мы здесь власть": противники QR-кодов в Нижнекамске "захватили" торговый центр
- В Серпухове подросток подорвал себя в православной гимназии на территории женского монастыря
- "Чтобы сохранить национальную чистоту": в Татарстане с могилы православного спилили крест
- В Гусеве жестко задержали мужчину, который решил перевоспитать чужих детей
36
Понравилось36
Новости партнёров
Тут скорее всего холодильник не остужался, а выхода пара свободного не было ну и....
У нас в Болгарии купить из магазина точно дешевле, варят только ценители. И точно не на газе, т.к. счетчик не дремлет.
Хотя бы по плите можно понять!
Первый может быть и сейчас варит!:)
Со своего башка не болит!
А мужику надо было раскошелиться и купить аппарат заводского производства, тогда и проблем не было бы!