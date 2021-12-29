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Сообщество Треники&Вареники 3789 постов • 1121 подписчик подписаться
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Горшочек не вари: самогонный аппарат разбил планы мужчины на весёлый Новый год

Горшочек не вари: самогонный аппарат разбил планы мужчины на весёлый Новый год (6 фото)

Автор:
29 декабря 2021 09:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нижнекамск   Татарстан   взрыв   мужчина   окно   самогон   самогонный аппарат   
1899
6
Бытует мнение, что в магазинах продают некачественный алкоголь, поэтому в последние годы возрос спрос на самогонные аппараты. Но и с ними не всё так просто.
27 декабря 59-летний мужчина из Нижнекамска никому не мешал, варил самогон, да смотрел телевизор. Но в какой-то момент приятное времяпрепровождение пошло не по плану – аппарат перегрелся и взорвался. Ударная волна выбила окно и порвала натяжной потолок. Перепугались все соседи по 12-этажному дому самогонщика-неудачника.
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Но по счастливому стечению обстоятельств телевизор и мужчина не пострадали.
В МЧС заявили, что повреждения несущих конструкций дома нет, и газовое оборудование не пострадало.

Источник:

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Метки: Нижнекамск   Татарстан   взрыв   мужчина   окно   самогон   самогонный аппарат   
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19  комментариев
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29k
Игорь Час назад
Дебила кусок! Если у тебя в холодильнике такое маленькое отверстие - то надо постоянно следить, чтоб оно было открыто и в холодильник поступала холодная вода.
Тут скорее всего холодильник не остужался, а выхода пара свободного не было ну и....
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2k
fraxinus 5 минут назад
А мне любопитно (я не из РФ) - а не дорого ли такое удовольствие?

У нас в Болгарии купить из магазина точно дешевле, варят только ценители. И точно не на газе, т.к. счетчик не дремлет.
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13k
Сергей Полчаса назад
Аппарат на 1 фото и тот, что взорвался - разные и в разных квартирах!
Хотя бы по плите можно понять!
Первый может быть и сейчас варит!:)
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2k
Koschej Полчаса назад
Коментарий про корову и рога сделали мой день.
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13k
Сергей Полчаса назад
"Бытует мнение, что в магазинах продают некачественный алкоголь." Как будто нет!
Со своего башка не болит!
А мужику надо было раскошелиться и купить аппарат заводского производства, тогда и проблем не было бы!
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1k
Александр Задорожный 39 минут назад
Окно внутрь квартиры всосало)) Вакуумная бомба блин)) Секретная разработка)) Шнобелевскую премию гению))) Ну или как минимум народное признание в виде педагогических людей от соседей.
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82
levikus Александр Задорожный Полчаса назад
Также обратил внимание, почему пластиковую раму всосало
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15k
uutb 49 минут назад
Легенько отделался....
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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18k
Serg2001 49 минут назад
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1k
Иван Иванов 59 минут назад
Аппарат самодельный из фляги.
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179
mechatron Час назад
"Ударная волна выбила окно". Внутрь дома? Это как?
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7k
Фельдъегерь Час назад
последний коммент убил, аналогичный, бл.ть, случай
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23k
Сибиряк Час назад
Ссылка coub.com
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12k
Artem Час назад
Ссылка coub.com
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4k
rere82 Час назад
Главное что телик цел остался
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109
Николай MG AdV rere82 Час назад
Судя по белому экрану и темному пятну - не остался)
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