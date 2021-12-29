Горшочек не вари: самогонный аппарат разбил планы мужчины на весёлый Новый год

Бытует мнение, что в магазинах продают некачественный алкоголь, поэтому в последние годы возрос спрос на самогонные аппараты. Но и с ними не всё так просто.

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27 декабря 59-летний мужчина из Нижнекамска никому не мешал, варил самогон, да смотрел телевизор. Но в какой-то момент приятное времяпрепровождение пошло не по плану – аппарат перегрелся и взорвался. Ударная волна выбила окно и порвала натяжной потолок. Перепугались все соседи по 12-этажному дому самогонщика-неудачника.

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Но по счастливому стечению обстоятельств телевизор и мужчина не пострадали.

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В МЧС заявили, что повреждения несущих конструкций дома нет, и газовое оборудование не пострадало.