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Раненая сова доверилась людям, а они не только спасли ей жизнь, но и построили дом

Раненая сова доверилась людям, а они не только спасли ей жизнь, но и построили дом

Автор:
29 апреля 2022 12:31
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   милота   позитив   птицы   сова   спасение   фото   
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Люди нашли раненую сову и решили взять ее домой, пока птица не поправится. С каждым днем сова и люди доверяли друг другу все больше.

Джошуа и Лисди гуляли по окрестностям, когда замелили рядом с дорогой сову. Птица просто сидела в траве и не пыталась улететь. Люди заметили кровь на клюве и поняли, что сова ранена. Возможно ее сбила машина или на нее напало другое животное. Джошуа и Лисди не могли бросить птицу в таком состоянии, потому взяли ее домой.

Удивительно, но сова не пыталась сопротивляться, когда Джошуа заворачивал ее в мягкий плед, чтобы обработать рану на клюве. Не обнаружив ран на крыльях, люди были рады: сова сможет летать, как только придет в нормальное состояние. Но первые пару дней птица отказывалась от воды и пищи. Это тревожило Джошуа и его подругу. Они назвали сову Коко и продолжили заботиться о лесной приятельнице, предлагая ей разные угощения. Когда же сова сделала первый глоток воды за пару дней и съела угощение, Лисди и Джошуа были очень рады: птичке становилось легче.

Также было удивительно наблюдать за поведением совы: испуганная, зажатая и настороженная птица менялась на глазах и с каждым днем все больше доверяла людям. Сами спасители тоже испытывали сомнения, когда брали сову. Большая хищная птица не внушала им особого доверия, но Коко показала себя с лучшей стороны. И когда пришел черед прощаться, Лисди было трудно отпустить питомицу.

Но Джошуа и Лисди решили не просто выпустить сову, а построить ей домик на дереве, куда бы она всегда могла вернуться. Это место могло бы служить укрытием от непогоды, если бы Коко не нашла лучшего варианта, хотя в душе люди не верили, что Коко займет его. Но опять же птица удивила новых друзей: она не только стала регулярно наведываться в домик, но и прилетать к Джошуа и Лисди, наблюдая за ними с верхушки высокого дерева.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   животные   милота   позитив   птицы   сова   спасение   фото   
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5  комментариев
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2k
Илья Час назад
Какие же они классные... (я про сову и тех, кто ее спас)
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4k
Serj81 15 минут назад
Пару лет назад на дачном участке поселились пару семей сов, вроде сычи были. Так вот, после того как у них появилось потомство, круглые сутки ор голодных птенцов, у каждого из 2 семейств было по 3-4 совенка, и вот эти 7 ртов постоянно орали днем и ночью)) Ну и мыши пропали совсем с окрестностей.
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38k
Aleksandr Полчаса назад
Полезные птички, грызунов истребляют...
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34k
Мойша Полчаса назад
И где домик?
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50
Евгений Трапезников Мойша 18 минут назад
На дереве.
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