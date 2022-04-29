Раненая сова доверилась людям, а они не только спасли ей жизнь, но и построили дом

Но Джошуа и Лисди решили не просто выпустить сову, а построить ей домик на дереве, куда бы она всегда могла вернуться. Это место могло бы служить укрытием от непогоды, если бы Коко не нашла лучшего варианта, хотя в душе люди не верили, что Коко займет его. Но опять же птица удивила новых друзей: она не только стала регулярно наведываться в домик, но и прилетать к Джошуа и Лисди, наблюдая за ними с верхушки высокого дерева.