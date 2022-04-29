Раненая сова доверилась людям, а они не только спасли ей жизнь, но и построили дом

Люди нашли раненую сову и решили взять ее домой, пока птица не поправится. С каждым днем сова и люди доверяли друг другу все больше.
Джошуа и Лисди гуляли по окрестностям, когда замелили рядом с дорогой сову. Птица просто сидела в траве и не пыталась улететь. Люди заметили кровь на клюве и поняли, что сова ранена. Возможно ее сбила машина или на нее напало другое животное. Джошуа и Лисди не могли бросить птицу в таком состоянии, потому взяли ее домой.
Удивительно, но сова не пыталась сопротивляться, когда Джошуа заворачивал ее в мягкий плед, чтобы обработать рану на клюве. Не обнаружив ран на крыльях, люди были рады: сова сможет летать, как только придет в нормальное состояние. Но первые пару дней птица отказывалась от воды и пищи. Это тревожило Джошуа и его подругу. Они назвали сову Коко и продолжили заботиться о лесной приятельнице, предлагая ей разные угощения. Когда же сова сделала первый глоток воды за пару дней и съела угощение, Лисди и Джошуа были очень рады: птичке становилось легче.
Также было удивительно наблюдать за поведением совы: испуганная, зажатая и настороженная птица менялась на глазах и с каждым днем все больше доверяла людям. Сами спасители тоже испытывали сомнения, когда брали сову. Большая хищная птица не внушала им особого доверия, но Коко показала себя с лучшей стороны. И когда пришел черед прощаться, Лисди было трудно отпустить питомицу.
Но Джошуа и Лисди решили не просто выпустить сову, а построить ей домик на дереве, куда бы она всегда могла вернуться. Это место могло бы служить укрытием от непогоды, если бы Коко не нашла лучшего варианта, хотя в душе люди не верили, что Коко займет его. Но опять же птица удивила новых друзей: она не только стала регулярно наведываться в домик, но и прилетать к Джошуа и Лисди, наблюдая за ними с верхушки высокого дерева.
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АНТИФИШКИ
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