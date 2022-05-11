"Без перьев и шума": Киркоров пробрался на Евровидение инкогнито и сменил имидж

Филипп Киркоров попытался инкогнито пробраться на конкурс. Если ранее он трубил об этом во всех соцсетях, то теперь "король" эстрады молчит в тряпочку и никому не говорит о том, что решил поехать в Турин. Да собственно и говорить теперь о своих планах негде.