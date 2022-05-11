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"Без перьев и шума": Киркоров пробрался на Евровидение инкогнито и сменил имидж

"Без перьев и шума": Киркоров пробрался на Евровидение инкогнито и сменил имидж

Автор:
11 мая 2022 08:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Евровидение 2022   Киркоров   Россия   видео   интересное   российские знаменитости   фото   шоу бизнес   
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В этом году Россия не принимает участие в конкурсе "Евровидение". Хотя нам и запретили выступать на сцене, посещать конкурс россияне всё же могут. Среди неназванных посетителей от России в Турине заметили Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров попытался инкогнито пробраться на конкурс. Если ранее он трубил об этом во всех соцсетях, то теперь "король" эстрады молчит в тряпочку и никому не говорит о том, что решил поехать в Турин. Да собственно и говорить теперь о своих планах негде.

Королю российской поп-сцены пришлось просто купить билет, выложив за такое удовольствие 350 евро.

Вместе с этим Киркоров опубликовал на своей странице ролик со сменой имиджа. При этом о Евровидении артист и не заикнулся.

«Строить планы в современном мире смешно. Поэтому психанул. И как чихнул, что оказался на главном музыкальном празднике. Люблю такие спонтанные смены. Смены во внешности. Смены логистические», — сказал Филипп Киркоров.



Источник:

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Метки: Евровидение 2022   Киркоров   Россия   видео   интересное   российские знаменитости   фото   шоу бизнес   
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25  комментариев
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9k
Rus77 2 часа назад
"Королю российской поп-сцены"?! По моему оно просто унылый педик!
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8k
Ntvl Полминуты назад
Кому б.лять интересно что какой то п.идар Румын-Болгарин посетил это б.лятство? Вот кому? Как такие говнопосты попадают на первую страницу фишек?
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2k
Fara Zolkin 7 минут назад
Как же передаст мог пропустить, сборище передастов. Вообще все эти "цветные" [мат] добрались и до Москвы, все чаще встречаю молодёжь у которой есть эти "цветные" нашивки... ненавижу, когда люди пытаются доказать, таким вот способом, что они "особенные"
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56
WORLD 10 минут назад
Зачем про него и ему подобных писать?
Кому это интересно вообще? Или опять пиар?
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2k
cnob7 17 минут назад
да и хрен с ним, пидозавром
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25k
Ваня Полчаса назад
прилетел петух на токовище... там ему самое место...
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6k
Григорий Бабкин 41 минуту назад
Петух крашеный.
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23k
Ватаку Накомоде 43 минуты назад
Клоун пробрался в цирк, короче
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6k
samsr 44 минуты назад
Не пускайте румына обратно в РФ
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2k
perekrestok 57 минут назад
Хорошо бы все таких собрать на каком-нибудь острове и оставить тусить между собой. А то и по телеку эфир жрут и в сети про них всегда что то всплывает, а толку никакого. А так убрать их и небо станет синее и воздух чище.
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16k
Топпер Харли Час назад
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371
Hryundel Топпер Харли 56 минут назад
Он БОЛГАР.
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199
Uganda Час назад
Ссылка youtu.be
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7k
Сергей Час назад
Мухи без ошибочно находят кучу дерьма.
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6k
Андрей Крылов Час назад
Нечего пиарить этого чмошника.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
На хохла стал похож.
Если бы оселедец себе ещё оставил - 100% попадание.

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5k
ron Час назад
нет, фил, на двух стульях тебе не усидеть.
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339
Легендарный В-ий Час назад
ну может это какой-то секретный план. заразить всех евро314роидов.
вон как чихает-то королек наш
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8k
сеньор Леонсио Час назад
Петух ощипанный.
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6k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
К сосёстрам поехал
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
Кто то еще сомневается что это больше ЛГБТшная вечеринка просто......футболка у чувака..Филиппок приехал к своим друзьям.
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