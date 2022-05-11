"Без перьев и шума": Киркоров пробрался на Евровидение инкогнито и сменил имидж

В этом году Россия не принимает участие в конкурсе "Евровидение". Хотя нам и запретили выступать на сцене, посещать конкурс россияне всё же могут. Среди неназванных посетителей от России в Турине заметили Филиппа Киркорова.
Филипп Киркоров попытался инкогнито пробраться на конкурс. Если ранее он трубил об этом во всех соцсетях, то теперь "король" эстрады молчит в тряпочку и никому не говорит о том, что решил поехать в Турин. Да собственно и говорить теперь о своих планах негде.
Королю российской поп-сцены пришлось просто купить билет, выложив за такое удовольствие 350 евро.
Вместе с этим Киркоров опубликовал на своей странице ролик со сменой имиджа. При этом о Евровидении артист и не заикнулся.
«Строить планы в современном мире смешно. Поэтому психанул. И как чихнул, что оказался на главном музыкальном празднике. Люблю такие спонтанные смены. Смены во внешности. Смены логистические», — сказал Филипп Киркоров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кому это интересно вообще? Или опять пиар?
Если бы оселедец себе ещё оставил - 100% попадание.
вон как чихает-то королек наш