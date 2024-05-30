После конфликта с Аллой Пугачёвой из-за россиян Стас Михайлов пожелал ей здоровья

Алла Пугачёва назвала россиян, которые хотят вернуться в родную страну, «ненормальными».
Стас Михайлов в Кремле поговорил с журналистами и ответил о своём отношении к Алле Пугачёвой, о которой месяц назад очень нелестно вызвался. Он заявил, что у него не было конфликта с покинувшей страну Аллой Пугачёвой и он всегда желал ей и по-прежнему желает всего самого лучшего.
"Никакой у меня не было [пикировки с Аллой Пугачёвой]. Я пожелал здоровья, удачи, благополучия, чего желаю и сейчас", — объяснил он
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Напомним, что всё началось после высказывания Стаса Михайлова. Он заявил, что все уехавшие из страну уже хотят, но пока не могут вернуться. Но если будет можно - «приползут на коленях». Слова не понравились Пугачёвой и та записала "ответочку".
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Она заявила, что заявила, что вернуться в Россию хотят только ненормальные и закончила свою речь словами: «М***к ты, Стасик». Михайлов удивился такой реакции примадонны:
«Даже если ты уехала, останься человеком»: Стас Михайлов ответил на оскорбления Аллы Пугачёвой, назвавшей россиян «ненормальными»
Я вообще с женщинами не воюю. Это не в моих правилах, вообще не интересно. Лучше задать ей вопрос, что она ощущает по поводу того, что она сказала в адрес наших людей. Это же люди, которые её сделали. Не знаю, почему она принимает (мои слова, прим.) на свой счёт. Вот честно вам скажу, вообще её не касался. Бог судья всем. Знаете, как говорят, на воре и шапка горит. Наверное, так себя и ощущает.
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