После конфликта с Аллой Пугачёвой из-за россиян Стас Михайлов пожелал ей здоровья

Я вообще с женщинами не воюю. Это не в моих правилах, вообще не интересно. Лучше задать ей вопрос, что она ощущает по поводу того, что она сказала в адрес наших людей. Это же люди, которые её сделали. Не знаю, почему она принимает (мои слова, прим.) на свой счёт. Вот честно вам скажу, вообще её не касался. Бог судья всем. Знаете, как говорят, на воре и шапка горит. Наверное, так себя и ощущает.