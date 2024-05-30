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После конфликта с Аллой Пугачёвой из-за россиян Стас Михайлов пожелал ей здоровья

После конфликта с Аллой Пугачёвой из-за россиян Стас Михайлов пожелал ей здоровья

Автор:
30 мая 2024 20:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачёва   Видео   Россия   интересное   стас михайлов   фото   шоу бизнес   
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Алла Пугачёва назвала россиян, которые хотят вернуться в родную страну, «ненормальными».

Стас Михайлов в Кремле поговорил с журналистами и ответил о своём отношении к Алле Пугачёвой, о которой месяц назад очень нелестно вызвался. Он заявил, что у него не было конфликта с покинувшей страну Аллой Пугачёвой и он всегда желал ей и по-прежнему желает всего самого лучшего.

"Никакой у меня не было [пикировки с Аллой Пугачёвой]. Я пожелал здоровья, удачи, благополучия, чего желаю и сейчас", — объяснил он


Напомним, что всё началось после высказывания Стаса Михайлова. Он заявил, что все уехавшие из страну уже хотят, но пока не могут вернуться. Но если будет можно - «приползут на коленях». Слова не понравились Пугачёвой и та записала "ответочку".


Она заявила, что заявила, что вернуться в Россию хотят только ненормальные и закончила свою речь словами: «М***к ты, Стасик». Михайлов удивился такой реакции примадонны:

Я вообще с женщинами не воюю. Это не в моих правилах, вообще не интересно. Лучше задать ей вопрос, что она ощущает по поводу того, что она сказала в адрес наших людей. Это же люди, которые её сделали. Не знаю, почему она принимает (мои слова, прим.) на свой счёт. Вот честно вам скажу, вообще её не касался. Бог судья всем. Знаете, как говорят, на воре и шапка горит. Наверное, так себя и ощущает.


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Метки: Алла Пугачёва   Видео   Россия   интересное   стас михайлов   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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1k
Десантура 21 минуту назад
Старая шмара Пугачиха напоминает некоего ангела смерти, создание из ада...
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Ви Минуту назад
Мне кажется я это видел еще месяца 2 назад. Сдается мне, что кто то с прибалтики, или просто тормоз.
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3k
Pioner76 4 минуты назад
Фуууу, какая она страшная.
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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