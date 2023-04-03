На концерте в Красноярске Филипп Киркоров распустил руки

Бесплатно навсегда: и такое бывает

"Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознания

"Дурак с возрастом не становится мудрее": Шнуров записал новую песню про "русский мир"

Боже! Верните перья!: Киркоров появился на телевидении в новом имидже и теперь его просто не узнать

«Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции

Разборки в Африке: Блёданс обозвали мышью за то, что она назвала всех блогеров одинаковыми