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На концерте в Красноярске Филипп Киркоров распустил руки

На концерте в Красноярске Филипп Киркоров распустил руки

Автор:
03 апреля 2023 14:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   видео   интересное   красноярск   распустил руки   фото   шоу бизнес   
2056
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Филипп Киркоров знаменит своими странными и неординарными выходками. На своём концерте в Красноярске артист намеренно облапал поклонницу, которая хотела с ним сфотографироваться.

После выступления в Красноярске к Киркорову пробилась очень активная тётенька в футболке с фотографией кумира. Она подарила ему цветы, поцеловала в щёку и захотела сфотографировать. Во время позирования женщина положила руку Киркорова себе на плечо. Киркоров не смутился и схватил ее за грудь.

По реакции фанатки было понятно, что такой жест её не особо обрадовал. Она продолжила фотографироваться с кумиром, но уже без энтузиазма.

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Метки: Киркоров   видео   интересное   красноярск   распустил руки   фото   шоу бизнес   
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19  комментариев
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221
Александр Сергеев Час назад
Чего то я на видео вижу прямо противоположное тому,что написано в тексте. По-моему,она наоборот в восторге,что ее Филя за сиськи помацал:))
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17k
AzuveR 21 минуту назад
Этим действом Филя решил показать, что он настоящий мужик. Но лично я чёйто сомневаюсь.
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5k
saliamnn Полчаса назад
Почему же тут обошлось без статуэтки от поклонницы ?Вот уж кого точно надо бы взорвать К @беням собачьим.
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756
Uganda 37 минут назад
Смутилась для протокола, на самом деле ей понравилось
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313
Purple_Bear 59 минут назад
По-моему, "тёлочка" была в восторге. Каков кумир, таковы и почитатели его таланта. Все участвовавшие остались довольны, с чем их и поздравляю.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Облапав тётку за грудь, пытается доказать что он не педераст?
Кого он хочет обмануть?
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8k
Роман Час назад
это кому там не понравилось? Кстати ничего так он залы то собирает.
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
Он педик, ему можно )))
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46k
Максим Т. Час назад
Точно "такой жест её не особо обрадовал"?
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301
Дмитрий Байков Час назад
ему можно)) а реакция фанатки тому подтверждение))
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44k
turyst Час назад
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1k
Mrak OBOY Час назад
молодец! для его фанатки это лучшее что с ней случилось!!
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9k
krivsan 2 часа назад
ну все, у этой бабы грудь мыться не будет пол года
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22k
ЦСКА 2 часа назад
Ничего! Он же на задним приводе....
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
330318



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