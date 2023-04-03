На концерте в Красноярске Филипп Киркоров распустил руки

Филипп Киркоров знаменит своими странными и неординарными выходками. На своём концерте в Красноярске артист намеренно облапал поклонницу, которая хотела с ним сфотографироваться.
После выступления в Красноярске к Киркорову пробилась очень активная тётенька в футболке с фотографией кумира. Она подарила ему цветы, поцеловала в щёку и захотела сфотографировать. Во время позирования женщина положила руку Киркорова себе на плечо. Киркоров не смутился и схватил ее за грудь.
Источник:
По реакции фанатки было понятно, что такой жест её не особо обрадовал. Она продолжила фотографироваться с кумиром, но уже без энтузиазма.
Источник:
- "Без перьев и шума": Киркоров пробрался на Евровидение инкогнито и сменил имидж
- "Какой неприятный тип!": Киркоров ужаснул иностранцев своим поведением на Евровидении
- "Дурак с возрастом не становится мудрее": Шнуров записал новую песню про "русский мир"
- «Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции
- "Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознания
Кого он хочет обмануть?
Да и мозг не приспособлен к мышлению.