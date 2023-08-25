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"Сам себе завидую!": Киркоров похвастался часами за 25 тысяч долларов

"Сам себе завидую!": Киркоров похвастался часами за 25 тысяч долларов

Автор:
25 августа 2023 11:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: rolex   Видео   Киркоров   знаменитости   интересное   фото   часы   шоу бизнес   
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На руке поп-исполнителя появились дорогущие Rolex.

На своей странице в запрещённой социальной сети Филипп Киркоров похвастался новыми часами от Rolex и Tiffany. Это совместное творение бутика colette и часовой студии MAD Paris - часы Rolex Milgauss с надписью "Who cares I’m already late" (Какая разница, я уже опоздал!).

В 2016 году было выпущено всего пять экземпляров стоимостью $ 18 200. Спустя восемь лет такие часы уже стоят около 25 тысяч долларов.

Представитель Киркорова заявил super.ru, что это подарок. Интересно, за какие такие заслуги Киркоров получил такой дорогой и эксклюзивный подарок?

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Метки: rolex   Видео   Киркоров   знаменитости   интересное   фото   часы   шоу бизнес   
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21  комментарий
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14k
Kostick 2 часа назад
ну да, какая разница, один буй румын не понимает, что там эти стрелки показывают))
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8k
Уретра Брежнева Минуту назад
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10k
Фомич 14 минут назад
Это на богатых дебилов и рассчитано! Если в продаже появится кнопочный телефон с черно-белым экраном от Apple по цене 15 000 евро, то и их раскупят
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9k
Trenzel2003 17 минут назад
Даже под самым красивым павлиньем хвосте находится самая обычная куриная Жо*А.
Поменьше пафоса, господа! (Фаина Раневская).
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3k
Карл 48 минут назад
Аж 5 лохов развели.. А ведь мог бы Филя похвастаться реально крутыми часами за 100 р от детского фонда с надписью на циферблате" за спасенных детей" И с цифрами сколько именно он помог спасти..
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323
Алексей Бляйбтрой 53 минуты назад
подарок Панина
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3
Бахытгуль Туганбаева Час назад
Видать его заднеприводный покровитель, из правящей элиты подарил, за ночь любви. Кому ещё нужен, жио престарелый фрик-пидормот
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5k
jfk Час назад
на старого тимати стал похож
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22k
Виталий Касандров Час назад
Часы по которым сложно определить точное время за куеву тучу бабла.
Даже странно что лимитированный тираж,любители айфонов по идеи должны в очередях стоять за такой хренью .
Впрочем,подозреваю на одном сайте уже есть варианты такой хрени от 100 рублей.
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5k
onebibis Час назад
Дизайн у этих часов на любителя. Отношу такие чудачества к "Квадрату" Малевича, как к чему-то неочевидному по комфорту восприятия. Себе бы такие не купил.
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19k
Алексей 2 часа назад
А в чем претензия, даже если купил. Я его недолюбливаю конечно, но крендель реально пашет и есть у него своя публика. Скорее всего за какой ни будь корпоратив подарили. Я просто к тому что это не хрена не чиновник и человек не бедный, претензии в данном случае безосновательны.
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30k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Интересно, за какие такие заслуги Киркоров получил такой дорогой и эксклюзивный подарок?
---------
Муж подарил,или любовник.

Я такие на али видел.
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Пусть ещё отсосёт себе!
Ссылка my.mail.ru
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14k
Александр 2 часа назад
а подарили)
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
Есть еще те, кто завидует Филе?
Лично я, нет
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29k
Serg2001 2 часа назад
Видать какой-то очередной "дружок" его отблагодарил...)
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583
ruslan d 2 часа назад
Для Ролекса какой-то дешевый ход по дизайну . Ну а Филя молодец , заработал - купил , чего стесняться ?
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55k
dima423 2 часа назад
25к для киркорова это 1 рекламный пос в соц сетях, или пол выступления на корпоративе и тд... дороговизна понятие субъективное, то что для одного почти даром, для другого неподъемная сумма)
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−13
Собака У Попа 2 часа назад
ДЛя его уровня не так уж и дорого.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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