"Сам себе завидую!": Киркоров похвастался часами за 25 тысяч долларов

На руке поп-исполнителя появились дорогущие Rolex.
На своей странице в запрещённой социальной сети Филипп Киркоров похвастался новыми часами от Rolex и Tiffany. Это совместное творение бутика colette и часовой студии MAD Paris - часы Rolex Milgauss с надписью "Who cares I’m already late" (Какая разница, я уже опоздал!).
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В 2016 году было выпущено всего пять экземпляров стоимостью $ 18 200. Спустя восемь лет такие часы уже стоят около 25 тысяч долларов.
Представитель Киркорова заявил super.ru, что это подарок. Интересно, за какие такие заслуги Киркоров получил такой дорогой и эксклюзивный подарок?
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Поменьше пафоса, господа! (Фаина Раневская).
Даже странно что лимитированный тираж,любители айфонов по идеи должны в очередях стоять за такой хренью .
Впрочем,подозреваю на одном сайте уже есть варианты такой хрени от 100 рублей.
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Муж подарил,или любовник.
Я такие на али видел.
Лично я, нет