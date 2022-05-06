Княжество Силенд: чем живёт самое маленькое непризнанное государство в мире?

Княжество пережило государственный переворот, выстояло в конфликте против Англии и стало площадкой для международных махинаций.

Как создать страну?

Княжество представляет собой платформу, стоящую на двух полых башнях, в 12 км от побережья Англии. В годы Второй Мировой войны британские войска использовали эту площадку в качестве сторожевой крепости, для защиты от налётов немецкой авиации. В 1956 году солдаты форт покинули, а площадка так и осталась стоять в Северном море.

Как говорят, «свято место пустым не бывает», поэтому за бывшую военную базу развернулась ожесточенная борьба между владельцами пиратских радиостанций. Нелицензированные радио круглосуточно вещали популярные в Британии зарубежные песни.

В 1967 году в эту борьбу ввязался английский майор в отставке Пэдди Рой Бейтс. Послужной список у Пэдди был довольно внушительный: он воевал в Италии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, был в плену и имел несколько ранений.